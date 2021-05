Kalmar ja Tropical Shipping vahvistavat monivuotista yhteistyötään uudella konttikurottaja- ja konttilukkitilauksella

English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 24. TOUKOKUUTA 2021 KLO 15

Cargoteciin kuuluva Kalmar on sopinut kahden Kalmar Gloria -konttikurottajan ja kolmen Kalmar-konttilukin toimittamisesta amerikkalaiselle rahti- ja logistiikkaoperaattori Tropical Shippingille. Cargotecin vuoden 2021 toiselle neljännekselle kirjatut tilaukset on määrä toimittaa vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Saltchuk-yritysperheeseen kuuluva Tropical Shipping on johtava laadukkaiden ja oikea-aikaisten kuljetusratkaisujen toimittaja. Yhtiö tarjoaa satamaterminaaleissaan huippuluokan kuljetuspalveluita asiakkailleen, jotka kuljettavat rahtia Karibian, Bahamasaarten sekä Kanadan ja Etelä-Floridan välillä. Tropical Shippingillä on entuudestaan käytössä suuri Kalmar-kalusto. Asiakkaan uudet konttikurottajat toimitetaan Yhdysvaltain Neitsytsaarilla ja Bahamalla sijaitseviin St. Thomasin ja St. Croix’n satamaterminaaleihin, ja konttilukit toimitetaan St. Thomasin ja Floridan Palm Beachin sataman terminaaleihin.

Kalmar Gloria -konttikurottaja on kehitetty läheisessä yhteistyössä eri puolilla maailmaa toimivien operaattoreiden, huoltohenkilöstön ja terminaalipäälliköiden kanssa. Siinä on useita parannuksia, kuten panoraamanäkymä, intuitiiviset käyttöliittymät, ennakoiva monitorointi sekä mukava istuin, mitkä on suunniteltu lisäämään kuljettajan tehokkuutta sekä varmistamaan helppo ja kustannustehokas huolto. Kalmarin konttilukkien tehokas diesel-sähköinen voimansiirto tarjoaa asiakkaille korkean suorituskyvyn, erinomaisen polttoainetehokkuuden ja matalan melutason. Lisäksi laite täyttää uusimmat pakokaasupäästömääräykset.

Tim DiPietropolo, Vice President Operations, NVOCC & Global Logistics, Tropical Shipping: “Yhteistyömme Kalmarin kanssa on sujunut alusta alkaen erinomaisesti, ja arvostamme heidän laitteitaan suuresti niiden korkean laadun, erinomaisen suorituskyvyn ja luotettavuuden vuoksi. Uudet diesel-sähkökäyttöiset Kalmar-konttilukit auttavat meitä vähentämään sekä polttoainekustannuksia että päästöjä, ja Kalmarin konttikurottajat puolestaan auttavat meitä parantamaan kuljettajiemme tehokkuutta ja työergonomiaa.”

Troy Thompson, Amerikan alueen myyntijohtaja, Kalmar Automation Solutions: “Olemme tyytyväisiä, että voimme jatkaa tiivistä yhteistyötämme Tropical Shippingin kanssa. Tropical Shippingin operaatiot nojaavat yksinomaan Kalmarin laitteisiin, jotka auttavat asiakasta toimimaan joustavasti, turvallisesti ja tehokkaasti. Jatkamme mielellämme yhteistyömme kehittämistä ja asiakkaan tukemista heidän uusiessaan laitteistoaan.”

Lisätietoja medialle

Troy Thompson, Amerikan alueen myyntijohtaja, Kalmar Automation Solutions, puh. +1 91 947 14000

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com

Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.com



Liitteet