English Finnish

ENEDO OYJ Pörssitiedote 24.5.2021 klo 16:30

Hannu Hiillos nimitetty Enedo Oyj:n uudeksi talousjohtajaksi

Hannu Hiillos (KTM) on nimitetty Enedo Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1. elokuuta 2021 alkaen.

Hiillos on työskennellyt Enedo-konsernissa kesäkuusta 2019 lähtien vastaten Enedo Finland Oy:n taloudesta ja hallinnosta. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus taloudesta ja hallinnosta sekä start-upeissa että pörssiyhtiöissä. Ennen Enedoon siirtymistä hän on työskennellyt useita vuosia talousjohtajana Pibond Oy:ssä sekä group controllerina Aspocomp Group Oyj:ssä.

Kuten 4. toukokuuta kerroimme, nykyinen talousjohtaja Olli Mustonen on irtisanoutunut tehtävästään siirtyäkseen uusien haasteiden pariin Enedon ulkopuolelle. Hän jatkaa yhtiössä 13. elokuuta 2021 asti.

”Hannulla on pitkä ja vankka kokemus talous- ja hallinto-organisaatioiden sekä toimintojen johtamisesta haastavissa ympäristöissä, ja hänellä tulee olemaan keskeinen rooli suunnitellun käänneohjelman toteuttamisessa. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että voimme täyttää tämän roolin sisäisesti. Tätä kautta saamme täyden hyödyn Hannun pitkästä ja laajasta kokemuksesta sekä toteutamme käänneohjelman vaatimia kustannussäästöjä”, sanoo Enedon toimitusjohtaja Vesa Leino.

ENEDO OYJ



Vesa Leino

Toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.





JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 milj. euroa. Enedossa työskentelee 354 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com