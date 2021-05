Statement of transactions in own shares from May 20, 2021 to May 21, 2021 KEPLER CHEUVREUX

Aggregated presentation by day and by market

Name of the issuer Identity code of the Issuer Day of the transaction Identity code of the financial instrument Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares* Market (MIC Code)

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 5/20/21 FR0000054470 75,000 58.4240 XPAR

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 5/21/21 FR0000054470 57,000 58.7823 XPAR

* Rounded to two decimal places TOTAL 132,000 58.5787

Details per transaction

Name of the Issuer Identity code of the Issuer (Legal Entity Identifier) Name of the Broker Identity code of the Broker Day/time of the transaction (CET) Identity code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Market (MIC Code) Reference number of the transaction Purpose of the buyback

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:01:12 FR0000054470 58.640000 EUR 502 XPAR OD_6K30J2t-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:01:12 FR0000054470 58.640000 EUR 2544 XPAR OD_6K30J2u-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:02:00 FR0000054470 58.480000 EUR 106 XPAR OD_6K30VXR-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:02:04 FR0000054470 58.460000 EUR 194 XPAR OD_6K30WVZ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:05:25 FR0000054470 58.680000 EUR 234 XPAR OD_6K31MtH-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:05:25 FR0000054470 58.680000 EUR 120 XPAR OD_6K31MtH-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:05:25 FR0000054470 58.680000 EUR 718 XPAR OD_6K31MtI-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:06:49 FR0000054470 58.660000 EUR 100 XPAR OD_6K31ijR-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:06:49 FR0000054470 58.660000 EUR 349 XPAR OD_6K31ijS-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:07:51 FR0000054470 58.660000 EUR 236 XPAR OD_6K31ynw-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:07:51 FR0000054470 58.660000 EUR 4 XPAR OD_6K31ynx-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:08:39 FR0000054470 58.920000 EUR 262 XPAR OD_6K32BRD-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:09:15 FR0000054470 58.820000 EUR 65 XPAR OD_6K32KoT-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:09:48 FR0000054470 59.080000 EUR 224 XPAR OD_6K32TFx-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:09:48 FR0000054470 59.080000 EUR 57 XPAR OD_6K32TFx-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:10:28 FR0000054470 59.040000 EUR 87 XPAR OD_6K32dhL-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:10:46 FR0000054470 59.000000 EUR 111 XPAR OD_6K32iLw-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:11:03 FR0000054470 59.040000 EUR 92 XPAR OD_6K32mkd-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:11:04 FR0000054470 59.040000 EUR 63 XPAR OD_6K32n0e-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:12:05 FR0000054470 59.020000 EUR 209 XPAR OD_6K33323-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:13:21 FR0000054470 59.020000 EUR 272 XPAR OD_6K33MiI-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:13:27 FR0000054470 59.020000 EUR 2 XPAR OD_6K33OLQ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:13:29 FR0000054470 58.980000 EUR 114 XPAR OD_6K33OlO-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:14:58 FR0000054470 58.880000 EUR 50 XPAR OD_6K33lq5-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:14:58 FR0000054470 58.880000 EUR 16 XPAR OD_6K33lq6-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:16:12 FR0000054470 58.820000 EUR 302 XPAR OD_6K345K3-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:16:52 FR0000054470 58.840000 EUR 122 XPAR OD_6K34Fey-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:16:52 FR0000054470 58.840000 EUR 10 XPAR OD_6K34Fey-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:16:52 FR0000054470 58.840000 EUR 174 XPAR OD_6K34Fez-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:16:55 FR0000054470 58.740000 EUR 86 XPAR OD_6K34GNq-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:16:59 FR0000054470 58.740000 EUR 2 XPAR OD_6K34HRV-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:17:10 FR0000054470 58.760000 EUR 51 XPAR OD_6K34KIN-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:17:10 FR0000054470 58.760000 EUR 25 XPAR OD_6K34KIN-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:19:12 FR0000054470 58.700000 EUR 44 XPAR OD_6K34q77-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:19:12 FR0000054470 58.700000 EUR 15 XPAR OD_6K34q78-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:20:11 FR0000054470 58.740000 EUR 430 XPAR OD_6K355Sx-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:21:23 FR0000054470 58.720000 EUR 42 XPAR OD_6K35O0D-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:21:23 FR0000054470 58.720000 EUR 94 XPAR OD_6K35O0D-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:21:23 FR0000054470 58.720000 EUR 39 XPAR OD_6K35O0E-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:21:48 FR0000054470 58.840000 EUR 293 XPAR OD_6K35UWZ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:23:38 FR0000054470 58.800000 EUR 57 XPAR OD_6K35xMk-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:30:38 FR0000054470 58.880000 EUR 1018 XPAR OD_6K37iWf-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:30:38 FR0000054470 58.880000 EUR 47 XPAR OD_6K37iX1-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:30:38 FR0000054470 58.880000 EUR 348 XPAR OD_6K37iX2-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:31:11 FR0000054470 58.760000 EUR 65 XPAR OD_6K37r8J-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:31:38 FR0000054470 58.740000 EUR 72 XPAR OD_6K37y8K-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:33:38 FR0000054470 58.720000 EUR 62 XPAR OD_6K38TMQ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:34:08 FR0000054470 58.780000 EUR 347 XPAR OD_6K38azx-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:35:48 FR0000054470 58.720000 EUR 67 XPAR OD_6K391DS-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:37:24 FR0000054470 58.680000 EUR 362 XPAR OD_6K39Q7P-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:38:16 FR0000054470 58.620000 EUR 66 XPAR OD_6K39dlN-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:40:03 FR0000054470 58.560000 EUR 103 XPAR OD_6K3A5Y8-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:40:03 FR0000054470 58.560000 EUR 21 XPAR OD_6K3A5Y9-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:40:03 FR0000054470 58.560000 EUR 119 XPAR OD_6K3A5Y9-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:40:48 FR0000054470 58.500000 EUR 82 XPAR OD_6K3AHGe-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:41:29 FR0000054470 58.460000 EUR 22 XPAR OD_6K3ARsI-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:41:29 FR0000054470 58.460000 EUR 70 XPAR OD_6K3ARsJ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:48:17 FR0000054470 58.640000 EUR 837 XPAR OD_6K3C9s9-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:50:18 FR0000054470 58.640000 EUR 258 XPAR OD_6K3CfTi-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:50:59 FR0000054470 58.580000 EUR 613 XPAR OD_6K3CqCc-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:52:02 FR0000054470 58.500000 EUR 114 XPAR OD_6K3D6Wf-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:54:49 FR0000054470 58.480000 EUR 239 XPAR OD_6K3Do3e-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:55:43 FR0000054470 58.440000 EUR 62 XPAR OD_6K3E1uU-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:55:43 FR0000054470 58.440000 EUR 290 XPAR OD_6K3E1uV-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:56:30 FR0000054470 58.420000 EUR 193 XPAR OD_6K3EEG7-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 09:56:30 FR0000054470 58.420000 EUR 54 XPAR OD_6K3EEG8-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:03:19 FR0000054470 58.580000 EUR 379 XPAR OD_6K3FwWu-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:03:19 FR0000054470 58.580000 EUR 519 XPAR OD_6K3FwWv-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:05:15 FR0000054470 58.540000 EUR 231 XPAR OD_6K3GQvq-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:11:18 FR0000054470 58.600000 EUR 504 XPAR OD_6K3Hx8k-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:11:19 FR0000054470 58.520000 EUR 32 XPAR OD_6K3HxbQ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:11:19 FR0000054470 58.520000 EUR 264 XPAR OD_6K3HxbR-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:11:19 FR0000054470 58.520000 EUR 41 XPAR OD_6K3HxbR-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:12:41 FR0000054470 58.460000 EUR 70 XPAR OD_6K3IIr5-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:14:52 FR0000054470 58.440000 EUR 215 XPAR OD_6K3Iqyr-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:17:56 FR0000054470 58.380000 EUR 355 XPAR OD_6K3Jcf4-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:17:56 FR0000054470 58.380000 EUR 40 XPAR OD_6K3Jcf4-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:20:04 FR0000054470 58.380000 EUR 234 XPAR OD_6K3KA5j-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:22:55 FR0000054470 58.400000 EUR 53 XPAR OD_6K3KsS9-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:25:31 FR0000054470 58.340000 EUR 557 XPAR OD_6K3LXEV-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:26:04 FR0000054470 58.300000 EUR 2 XPAR OD_6K3Lfeb-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:26:04 FR0000054470 58.300000 EUR 69 XPAR OD_6K3Lfeb-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:26:04 FR0000054470 58.300000 EUR 141 XPAR OD_6K3Lfec-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:26:40 FR0000054470 58.260000 EUR 40 XPAR OD_6K3Lozd-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:26:40 FR0000054470 58.260000 EUR 16 XPAR OD_6K3Loze-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:31:08 FR0000054470 58.360000 EUR 153 XPAR OD_6K3Mwrl-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:32:07 FR0000054470 58.340000 EUR 125 XPAR OD_6K3NCFO-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:32:18 FR0000054470 58.340000 EUR 56 XPAR OD_6K3NEvR-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:33:30 FR0000054470 58.340000 EUR 112 XPAR OD_6K3NXns-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:34:06 FR0000054470 58.340000 EUR 88 XPAR OD_6K3Nh6j-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:34:19 FR0000054470 58.300000 EUR 9 XPAR OD_6K3NkWH-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:34:19 FR0000054470 58.300000 EUR 90 XPAR OD_6K3NkWI-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:34:19 FR0000054470 58.300000 EUR 312 XPAR OD_6K3NkWI-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:34:19 FR0000054470 58.300000 EUR 18 XPAR OD_6K3NkWJ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:35:14 FR0000054470 58.320000 EUR 64 XPAR OD_6K3NylW-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:36:43 FR0000054470 58.280000 EUR 76 XPAR OD_6K3OLyQ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:36:43 FR0000054470 58.280000 EUR 12 XPAR OD_6K3OLyR-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:36:48 FR0000054470 58.240000 EUR 83 XPAR OD_6K3ONMJ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:37:19 FR0000054470 58.220000 EUR 113 XPAR OD_6K3OVE9-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:38:37 FR0000054470 58.160000 EUR 15 XPAR OD_6K3OpgM-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:38:37 FR0000054470 58.160000 EUR 118 XPAR OD_6K3OpgM-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:42:44 FR0000054470 58.300000 EUR 158 XPAR OD_6K3PrnP-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:43:19 FR0000054470 58.240000 EUR 137 XPAR OD_6K3Q0th-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:43:19 FR0000054470 58.240000 EUR 228 XPAR OD_6K3Q0ti-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:45:03 FR0000054470 58.240000 EUR 159 XPAR OD_6K3QRxn-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:49:49 FR0000054470 58.380000 EUR 225 XPAR OD_6K3ReP7-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:49:49 FR0000054470 58.380000 EUR 318 XPAR OD_6K3ReP8-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:49:49 FR0000054470 58.380000 EUR 101 XPAR OD_6K3ReP8-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:50:46 FR0000054470 58.280000 EUR 82 XPAR OD_6K3RtBg-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:51:49 FR0000054470 58.220000 EUR 106 XPAR OD_6K3S9hC-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:55:23 FR0000054470 58.160000 EUR 55 XPAR OD_6K3T3Pw-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:56:13 FR0000054470 58.180000 EUR 102 XPAR OD_6K3TGFE-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:57:12 FR0000054470 58.160000 EUR 361 XPAR OD_6K3TVb9-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 10:57:19 FR0000054470 58.040000 EUR 95 XPAR OD_6K3TXSi-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:06:40 FR0000054470 58.060000 EUR 54 XPAR OD_6K3VtNp-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:06:40 FR0000054470 58.060000 EUR 176 XPAR OD_6K3VtNq-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:06:40 FR0000054470 58.060000 EUR 619 XPAR OD_6K3VtNq-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:06:43 FR0000054470 58.020000 EUR 120 XPAR OD_6K3VuGi-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:06:43 FR0000054470 58.020000 EUR 37 XPAR OD_6K3VuGi-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:10:30 FR0000054470 57.980000 EUR 56 XPAR OD_6K3WrBb-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:18:10 FR0000054470 58.000000 EUR 371 XPAR OD_6K3Ymv3-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:18:10 FR0000054470 58.000000 EUR 335 XPAR OD_6K3Ymv4-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:21:23 FR0000054470 58.140000 EUR 354 XPAR OD_6K3ZbAP-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:22:26 FR0000054470 58.120000 EUR 63 XPAR OD_6K3ZrbF-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:23:01 FR0000054470 58.080000 EUR 88 XPAR OD_6K3a0mc-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:24:53 FR0000054470 58.040000 EUR 77 XPAR OD_6K3aTtl-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:24:53 FR0000054470 58.040000 EUR 23 XPAR OD_6K3aTtm-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:24:53 FR0000054470 58.040000 EUR 247 XPAR OD_6K3aTtm-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:25:32 FR0000054470 58.000000 EUR 175 XPAR OD_6K3adsd-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:26:29 FR0000054470 57.920000 EUR 73 XPAR OD_6K3asrl-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:28:15 FR0000054470 57.880000 EUR 10 XPAR OD_6K3bKF4-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:28:15 FR0000054470 57.880000 EUR 78 XPAR OD_6K3bKF5-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:30:51 FR0000054470 57.860000 EUR 63 XPAR OD_6K3bynh-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:31:59 FR0000054470 57.860000 EUR 50 XPAR OD_6K3cGcq-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:31:59 FR0000054470 57.860000 EUR 77 XPAR OD_6K3cGcr-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:32:51 FR0000054470 57.880000 EUR 244 XPAR OD_6K3cU5G-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:32:51 FR0000054470 57.880000 EUR 50 XPAR OD_6K3cU5H-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:32:51 FR0000054470 57.880000 EUR 144 XPAR OD_6K3cU5H-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:37:09 FR0000054470 57.860000 EUR 151 XPAR OD_6K3dZO2-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:38:54 FR0000054470 57.980000 EUR 175 XPAR OD_6K3e0f0-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:46:13 FR0000054470 58.080000 EUR 2 XPAR OD_6K3fqoc-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:47:04 FR0000054470 58.060000 EUR 114 XPAR OD_6K3g42e-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:48:53 FR0000054470 58.100000 EUR 225 XPAR OD_6K3gWR0-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:48:53 FR0000054470 58.100000 EUR 150 XPAR OD_6K3gWR1-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:48:53 FR0000054470 58.100000 EUR 23 XPAR OD_6K3gWR1-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:48:53 FR0000054470 58.100000 EUR 22 XPAR OD_6K3gWR2-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:48:53 FR0000054470 58.100000 EUR 223 XPAR OD_6K3gWR2-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:48:59 FR0000054470 58.080000 EUR 196 XPAR OD_6K3gY5Z-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:48:59 FR0000054470 58.080000 EUR 10 XPAR OD_6K3gY5a-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:51:30 FR0000054470 58.020000 EUR 167 XPAR OD_6K3hBMJ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:51:30 FR0000054470 58.020000 EUR 44 XPAR OD_6K3hBMK-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:51:30 FR0000054470 58.020000 EUR 100 XPAR OD_6K3hBML-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:51:30 FR0000054470 58.020000 EUR 2 XPAR OD_6K3hBML-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:53:03 FR0000054470 58.020000 EUR 60 XPAR OD_6K3hZLs-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:54:33 FR0000054470 58.060000 EUR 78 XPAR OD_6K3hwsq-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:57:53 FR0000054470 58.040000 EUR 50 XPAR OD_6K3imy7-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 11:58:23 FR0000054470 58.040000 EUR 559 XPAR OD_6K3iuar-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:02:09 FR0000054470 58.180000 EUR 16 XPAR OD_6K3jrV5-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:02:09 FR0000054470 58.180000 EUR 104 XPAR OD_6K3jrV6-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:04:00 FR0000054470 58.180000 EUR 305 XPAR OD_6K3kKGY-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:05:04 FR0000054470 58.180000 EUR 127 XPAR OD_6K3katQ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:05:04 FR0000054470 58.180000 EUR 20 XPAR OD_6K3katR-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:05:24 FR0000054470 58.140000 EUR 79 XPAR OD_6K3kg94-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:09:12 FR0000054470 58.100000 EUR 54 XPAR OD_6K3ldVZ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:13:24 FR0000054470 58.200000 EUR 300 XPAR OD_6K3mh5u-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:13:24 FR0000054470 58.200000 EUR 184 XPAR OD_6K3mh5v-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:15:13 FR0000054470 58.260000 EUR 204 XPAR OD_6K3n9Kq-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:21:12 FR0000054470 58.260000 EUR 128 XPAR OD_6K3oerQ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:21:12 FR0000054470 58.260000 EUR 84 XPAR OD_6K3oerR-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:22:44 FR0000054470 58.240000 EUR 123 XPAR OD_6K3p2gu-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:22:44 FR0000054470 58.240000 EUR 32 XPAR OD_6K3p2gv-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:23:37 FR0000054470 58.200000 EUR 163 XPAR OD_6K3pGaK-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:23:37 FR0000054470 58.200000 EUR 92 XPAR OD_6K3pGaL-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:26:51 FR0000054470 58.220000 EUR 8 XPAR OD_6K3q55Z-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:26:51 FR0000054470 58.220000 EUR 54 XPAR OD_6K3q55Z-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:27:17 FR0000054470 58.220000 EUR 70 XPAR OD_6K3qBfN-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:29:28 FR0000054470 58.240000 EUR 335 XPAR OD_6K3qjp4-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:29:28 FR0000054470 58.240000 EUR 8 XPAR OD_6K3qjp5-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:33:22 FR0000054470 58.320000 EUR 196 XPAR OD_6K3rikv-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:33:22 FR0000054470 58.320000 EUR 94 XPAR OD_6K3rikv-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:40:15 FR0000054470 58.300000 EUR 61 XPAR OD_6K3tS5u-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:40:15 FR0000054470 58.300000 EUR 290 XPAR OD_6K3tS5v-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:41:13 FR0000054470 58.320000 EUR 66 XPAR OD_6K3thK5-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:44:09 FR0000054470 58.440000 EUR 138 XPAR OD_6K3uR7H-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:44:09 FR0000054470 58.440000 EUR 37 XPAR OD_6K3uR7I-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:45:13 FR0000054470 58.400000 EUR 228 XPAR OD_6K3uhle-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:47:58 FR0000054470 58.340000 EUR 83 XPAR OD_6K3vOiT-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:50:13 FR0000054470 58.280000 EUR 25 XPAR OD_6K3vxqH-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:51:58 FR0000054470 58.280000 EUR 186 XPAR OD_6K3wOvq-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:52:32 FR0000054470 58.280000 EUR 15 XPAR OD_6K3wXuK-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:53:23 FR0000054470 58.280000 EUR 133 XPAR OD_6K3wl6o-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:57:30 FR0000054470 58.300000 EUR 90 XPAR OD_6K3xnSD-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:57:30 FR0000054470 58.300000 EUR 65 XPAR OD_6K3xnSD-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:57:30 FR0000054470 58.300000 EUR 70 XPAR OD_6K3xnSE-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 12:57:30 FR0000054470 58.300000 EUR 23 XPAR OD_6K3xnSE-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:01:10 FR0000054470 58.380000 EUR 219 XPAR OD_6K3yih5-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:01:10 FR0000054470 58.380000 EUR 302 XPAR OD_6K3yih6-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:01:50 FR0000054470 58.360000 EUR 120 XPAR OD_6K3yt6c-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:05:16 FR0000054470 58.320000 EUR 226 XPAR OD_6K3zkgp-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:06:59 FR0000054470 58.280000 EUR 189 XPAR OD_6K40BY5-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:08:58 FR0000054470 58.260000 EUR 51 XPAR OD_6K40gQu-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:09:05 FR0000054470 58.260000 EUR 8 XPAR OD_6K40iAU-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:11:54 FR0000054470 58.300000 EUR 11 XPAR OD_6K41QDv-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:11:54 FR0000054470 58.300000 EUR 88 XPAR OD_6K41QDv-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:11:54 FR0000054470 58.300000 EUR 48 XPAR OD_6K41QDw-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:12:45 FR0000054470 58.280000 EUR 70 XPAR OD_6K41dRn-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:12:45 FR0000054470 58.280000 EUR 21 XPAR OD_6K41dRo-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:14:00 FR0000054470 58.320000 EUR 59 XPAR OD_6K41wzw-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:14:00 FR0000054470 58.320000 EUR 1 XPAR OD_6K41wzw-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:14:05 FR0000054470 58.300000 EUR 71 XPAR OD_6K41yOs-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:15:57 FR0000054470 58.320000 EUR 39 XPAR OD_6K42RRE-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:15:57 FR0000054470 58.320000 EUR 49 XPAR OD_6K42RRF-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:16:01 FR0000054470 58.300000 EUR 97 XPAR OD_6K42SZ7-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:20:02 FR0000054470 58.300000 EUR 85 XPAR OD_6K43TCN-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:20:02 FR0000054470 58.300000 EUR 31 XPAR OD_6K43TCO-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:20:02 FR0000054470 58.300000 EUR 90 XPAR OD_6K43TCO-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:20:02 FR0000054470 58.300000 EUR 6 XPAR OD_6K43TCO-04

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:20:03 FR0000054470 58.280000 EUR 96 XPAR OD_6K43TJ2-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:22:20 FR0000054470 58.240000 EUR 244 XPAR OD_6K4433X-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:23:46 FR0000054470 58.200000 EUR 203 XPAR OD_6K44PNY-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:23:46 FR0000054470 58.200000 EUR 34 XPAR OD_6K44PNZ-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:26:26 FR0000054470 58.260000 EUR 57 XPAR OD_6K4555S-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:29:48 FR0000054470 58.300000 EUR 78 XPAR OD_6K45vcZ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:29:48 FR0000054470 58.300000 EUR 77 XPAR OD_6K45vca-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:29:48 FR0000054470 58.300000 EUR 35 XPAR OD_6K45vca-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:29:48 FR0000054470 58.300000 EUR 20 XPAR OD_6K45vcb-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:32:38 FR0000054470 58.280000 EUR 93 XPAR OD_6K46dvr-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:32:38 FR0000054470 58.280000 EUR 78 XPAR OD_6K46dvr-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:34:03 FR0000054470 58.300000 EUR 154 XPAR OD_6K46zxA-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:34:45 FR0000054470 58.280000 EUR 139 XPAR OD_6K47Arh-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:35:10 FR0000054470 58.260000 EUR 53 XPAR OD_6K47HQo-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:36:06 FR0000054470 58.260000 EUR 57 XPAR OD_6K47W2L-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:37:18 FR0000054470 58.280000 EUR 50 XPAR OD_6K47oYW-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:37:18 FR0000054470 58.280000 EUR 24 XPAR OD_6K47oYX-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:39:35 FR0000054470 58.260000 EUR 259 XPAR OD_6K48OMr-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:39:41 FR0000054470 58.220000 EUR 177 XPAR OD_6K48Pu0-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:47:47 FR0000054470 58.220000 EUR 129 XPAR OD_6K4ASJV-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:47:47 FR0000054470 58.220000 EUR 2 XPAR OD_6K4ASJV-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:48:03 FR0000054470 58.200000 EUR 106 XPAR OD_6K4AWKT-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:52:56 FR0000054470 58.180000 EUR 466 XPAR OD_6K4BkhF-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:52:56 FR0000054470 58.180000 EUR 303 XPAR OD_6K4BkhG-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:56:57 FR0000054470 58.140000 EUR 72 XPAR OD_6K4ClOS-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:57:57 FR0000054470 58.120000 EUR 19 XPAR OD_6K4D12d-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:57:57 FR0000054470 58.120000 EUR 53 XPAR OD_6K4D12e-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:59:08 FR0000054470 58.120000 EUR 2 XPAR OD_6K4DJTN-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:59:08 FR0000054470 58.120000 EUR 90 XPAR OD_6K4DJTO-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 13:59:08 FR0000054470 58.120000 EUR 24 XPAR OD_6K4DJTO-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:00:16 FR0000054470 58.120000 EUR 37 XPAR OD_6K4DbAQ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:00:16 FR0000054470 58.120000 EUR 56 XPAR OD_6K4DbAR-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:01:25 FR0000054470 58.120000 EUR 2 XPAR OD_6K4Dt75-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:01:25 FR0000054470 58.120000 EUR 50 XPAR OD_6K4Dt76-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:01:25 FR0000054470 58.120000 EUR 40 XPAR OD_6K4Dt76-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:04:03 FR0000054470 58.140000 EUR 27 XPAR OD_6K4EY4v-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:04:03 FR0000054470 58.140000 EUR 120 XPAR OD_6K4EY4w-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:04:03 FR0000054470 58.140000 EUR 81 XPAR OD_6K4EY4x-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:08:29 FR0000054470 58.280000 EUR 90 XPAR OD_6K4FfPk-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:08:29 FR0000054470 58.280000 EUR 96 XPAR OD_6K4FfPl-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:08:29 FR0000054470 58.280000 EUR 34 XPAR OD_6K4FfPl-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:11:17 FR0000054470 58.280000 EUR 56 XPAR OD_6K4GN3R-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:11:17 FR0000054470 58.280000 EUR 584 XPAR OD_6K4GN3S-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:12:10 FR0000054470 58.240000 EUR 172 XPAR OD_6K4GapN-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:17:35 FR0000054470 58.380000 EUR 91 XPAR OD_6K4HxSD-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:17:35 FR0000054470 58.380000 EUR 9 XPAR OD_6K4HxSE-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:17:35 FR0000054470 58.380000 EUR 50 XPAR OD_6K4HxSE-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:18:34 FR0000054470 58.360000 EUR 110 XPAR OD_6K4ICmL-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:18:34 FR0000054470 58.360000 EUR 30 XPAR OD_6K4ICmM-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:20:36 FR0000054470 58.340000 EUR 169 XPAR OD_6K4IiON-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:20:36 FR0000054470 58.340000 EUR 177 XPAR OD_6K4IiOO-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:21:26 FR0000054470 58.320000 EUR 202 XPAR OD_6K4IvZq-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:28:47 FR0000054470 58.400000 EUR 375 XPAR OD_6K4KmLK-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:28:47 FR0000054470 58.400000 EUR 96 XPAR OD_6K4KmLL-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:33:31 FR0000054470 58.340000 EUR 205 XPAR OD_6K4Ly2d-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:33:31 FR0000054470 58.340000 EUR 90 XPAR OD_6K4Ly2e-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:33:31 FR0000054470 58.340000 EUR 21 XPAR OD_6K4Ly2e-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:36:50 FR0000054470 58.360000 EUR 119 XPAR OD_6K4MnvF-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:36:50 FR0000054470 58.360000 EUR 91 XPAR OD_6K4MnvG-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:36:50 FR0000054470 58.360000 EUR 37 XPAR OD_6K4MnvG-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:36:50 FR0000054470 58.360000 EUR 42 XPAR OD_6K4MnvH-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:36:50 FR0000054470 58.360000 EUR 16 XPAR OD_6K4MnvH-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:38:53 FR0000054470 58.380000 EUR 220 XPAR OD_6K4NJv7-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:39:43 FR0000054470 58.360000 EUR 208 XPAR OD_6K4NWmF-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:42:15 FR0000054470 58.400000 EUR 80 XPAR OD_6K4OATB-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:43:15 FR0000054470 58.400000 EUR 37 XPAR OD_6K4OQ4v-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:43:15 FR0000054470 58.400000 EUR 31 XPAR OD_6K4OQ4w-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:44:15 FR0000054470 58.400000 EUR 19 XPAR OD_6K4Ofge-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:44:15 FR0000054470 58.400000 EUR 66 XPAR OD_6K4Ofgf-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:44:15 FR0000054470 58.400000 EUR 93 XPAR OD_6K4Ofgg-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:44:15 FR0000054470 58.400000 EUR 9 XPAR OD_6K4Ofgg-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:44:15 FR0000054470 58.400000 EUR 28 XPAR OD_6K4Ofgh-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:45:44 FR0000054470 58.380000 EUR 147 XPAR OD_6K4P2ly-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:45:44 FR0000054470 58.380000 EUR 101 XPAR OD_6K4P2ly-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:49:44 FR0000054470 58.380000 EUR 2 XPAR OD_6K4Q3H7-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:49:44 FR0000054470 58.380000 EUR 9 XPAR OD_6K4Q3H7-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:50:44 FR0000054470 58.380000 EUR 1 XPAR OD_6K4QIsq-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:50:44 FR0000054470 58.380000 EUR 128 XPAR OD_6K4QIsq-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:52:42 FR0000054470 58.380000 EUR 571 XPAR OD_6K4QnSA-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:54:00 FR0000054470 58.400000 EUR 96 XPAR OD_6K4R7s9-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:54:00 FR0000054470 58.400000 EUR 70 XPAR OD_6K4R7s9-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:54:03 FR0000054470 58.380000 EUR 153 XPAR OD_6K4R8gL-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:54:03 FR0000054470 58.380000 EUR 4 XPAR OD_6K4R8gL-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:56:03 FR0000054470 58.340000 EUR 14 XPAR OD_6K4RdjZ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:56:03 FR0000054470 58.340000 EUR 79 XPAR OD_6K4RdjZ-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 14:56:03 FR0000054470 58.340000 EUR 172 XPAR OD_6K4Rdja-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:01:14 FR0000054470 58.460000 EUR 100 XPAR OD_6K4Swco-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:01:14 FR0000054470 58.460000 EUR 338 XPAR OD_6K4Swcp-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:02:42 FR0000054470 58.380000 EUR 163 XPAR OD_6K4TJhV-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:02:42 FR0000054470 58.380000 EUR 294 XPAR OD_6K4TJha-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:10:45 FR0000054470 58.380000 EUR 90 XPAR OD_6K4VLKE-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:10:45 FR0000054470 58.380000 EUR 47 XPAR OD_6K4VLKE-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:10:45 FR0000054470 58.380000 EUR 98 XPAR OD_6K4VLKF-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:10:45 FR0000054470 58.380000 EUR 25 XPAR OD_6K4VLKF-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:11:45 FR0000054470 58.380000 EUR 90 XPAR OD_6K4VavZ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:11:45 FR0000054470 58.380000 EUR 90 XPAR OD_6K4Vava-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:15:17 FR0000054470 58.360000 EUR 168 XPAR OD_6K4WU9p-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:15:17 FR0000054470 58.360000 EUR 479 XPAR OD_6K4WU9p-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:15:17 FR0000054470 58.340000 EUR 31 XPAR OD_6K4WU9r-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:15:17 FR0000054470 58.340000 EUR 91 XPAR OD_6K4WU9r-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:16:47 FR0000054470 58.340000 EUR 24 XPAR OD_6K4WrUX-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:19:48 FR0000054470 58.360000 EUR 8 XPAR OD_6K4XcZs-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:19:48 FR0000054470 58.360000 EUR 12 XPAR OD_6K4XcZt-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:19:48 FR0000054470 58.360000 EUR 116 XPAR OD_6K4XcZt-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:20:48 FR0000054470 58.360000 EUR 30 XPAR OD_6K4XsBl-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:20:48 FR0000054470 58.360000 EUR 43 XPAR OD_6K4XsBl-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:20:48 FR0000054470 58.360000 EUR 37 XPAR OD_6K4XsBm-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:20:48 FR0000054470 58.360000 EUR 9 XPAR OD_6K4XsBm-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:20:48 FR0000054470 58.360000 EUR 42 XPAR OD_6K4XsBn-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:23:13 FR0000054470 58.360000 EUR 482 XPAR OD_6K4YTrw-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:23:13 FR0000054470 58.360000 EUR 103 XPAR OD_6K4YTrw-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:24:50 FR0000054470 58.360000 EUR 70 XPAR OD_6K4Yt8r-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:25:50 FR0000054470 58.380000 EUR 94 XPAR OD_6K4Z8kd-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:25:50 FR0000054470 58.380000 EUR 58 XPAR OD_6K4Z8ke-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:25:50 FR0000054470 58.380000 EUR 85 XPAR OD_6K4Z8kf-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:25:50 FR0000054470 58.380000 EUR 29 XPAR OD_6K4Z8kf-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:25:52 FR0000054470 58.400000 EUR 93 XPAR OD_6K4Z9Cm-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:25:52 FR0000054470 58.400000 EUR 136 XPAR OD_6K4Z9Hq-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:25:52 FR0000054470 58.400000 EUR 123 XPAR OD_6K4Z9Hq-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:30:05 FR0000054470 58.340000 EUR 315 XPAR OD_6K4aD45-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:30:05 FR0000054470 58.340000 EUR 37 XPAR OD_6K4aD46-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:30:33 FR0000054470 58.340000 EUR 376 XPAR OD_6K4aKKl-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:34:02 FR0000054470 58.380000 EUR 90 XPAR OD_6K4bCk5-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:34:02 FR0000054470 58.380000 EUR 47 XPAR OD_6K4bCk6-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:35:03 FR0000054470 58.380000 EUR 1 XPAR OD_6K4bSbx-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:35:03 FR0000054470 58.380000 EUR 84 XPAR OD_6K4bSby-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:35:03 FR0000054470 58.380000 EUR 121 XPAR OD_6K4bSby-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:35:03 FR0000054470 58.380000 EUR 335 XPAR OD_6K4bSbz-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:35:03 FR0000054470 58.380000 EUR 2 XPAR OD_6K4bSbz-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:35:25 FR0000054470 58.360000 EUR 652 XPAR OD_6K4bYKS-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:35:28 FR0000054470 58.320000 EUR 40 XPAR OD_6K4bYzA-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:35:28 FR0000054470 58.320000 EUR 3 XPAR OD_6K4bYzB-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:38:08 FR0000054470 58.540000 EUR 474 XPAR OD_6K4cEeq-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:40:09 FR0000054470 58.500000 EUR 299 XPAR OD_6K4ck5q-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:42:25 FR0000054470 58.520000 EUR 74 XPAR OD_6K4dJRP-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:42:25 FR0000054470 58.520000 EUR 1221 XPAR OD_6K4dJRP-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:45:16 FR0000054470 58.620000 EUR 650 XPAR OD_6K4e26e-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:46:03 FR0000054470 58.520000 EUR 84 XPAR OD_6K4eENk-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:48:20 FR0000054470 58.500000 EUR 90 XPAR OD_6K4enyj-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:48:47 FR0000054470 58.440000 EUR 147 XPAR OD_6K4euqX-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:48:47 FR0000054470 58.440000 EUR 73 XPAR OD_6K4euqY-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:48:47 FR0000054470 58.440000 EUR 293 XPAR OD_6K4eur4-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:50:11 FR0000054470 58.540000 EUR 152 XPAR OD_6K4fGr0-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:50:11 FR0000054470 58.540000 EUR 122 XPAR OD_6K4fGr0-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:50:25 FR0000054470 58.500000 EUR 142 XPAR OD_6K4fKOR-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:56:12 FR0000054470 58.520000 EUR 241 XPAR OD_6K4gmiS-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:56:12 FR0000054470 58.520000 EUR 276 XPAR OD_6K4gmiS-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:56:12 FR0000054470 58.520000 EUR 90 XPAR OD_6K4gmiT-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:56:12 FR0000054470 58.520000 EUR 69 XPAR OD_6K4gmiT-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:56:27 FR0000054470 58.440000 EUR 32 XPAR OD_6K4gqW4-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:56:27 FR0000054470 58.440000 EUR 695 XPAR OD_6K4gqW4-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 15:57:33 FR0000054470 58.360000 EUR 123 XPAR OD_6K4h7gv-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:00:38 FR0000054470 58.280000 EUR 84 XPAR OD_6K4hu1R-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:04:25 FR0000054470 58.380000 EUR 90 XPAR OD_6K4iqpY-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:04:25 FR0000054470 58.380000 EUR 149 XPAR OD_6K4iqpY-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:04:25 FR0000054470 58.380000 EUR 255 XPAR OD_6K4iqpZ-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:04:25 FR0000054470 58.380000 EUR 201 XPAR OD_6K4iqpa-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:08:02 FR0000054470 58.320000 EUR 300 XPAR OD_6K4jlX4-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:08:32 FR0000054470 58.320000 EUR 492 XPAR OD_6K4jtIE-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:08:32 FR0000054470 58.320000 EUR 219 XPAR OD_6K4jtIF-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:11:10 FR0000054470 58.360000 EUR 44 XPAR OD_6K4kYM1-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:11:10 FR0000054470 58.360000 EUR 1184 XPAR OD_6K4kYM2-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:16:59 FR0000054470 58.440000 EUR 492 XPAR OD_6K4m16f-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:16:59 FR0000054470 58.440000 EUR 556 XPAR OD_6K4m16g-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:16:59 FR0000054470 58.440000 EUR 60 XPAR OD_6K4m16g-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:17:14 FR0000054470 58.400000 EUR 132 XPAR OD_6K4m4xm-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:17:14 FR0000054470 58.400000 EUR 57 XPAR OD_6K4m4xn-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:20:18 FR0000054470 58.420000 EUR 58 XPAR OD_6K4mqkz-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:21:28 FR0000054470 58.460000 EUR 42 XPAR OD_6K4n8xn-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:21:46 FR0000054470 58.500000 EUR 132 XPAR OD_6K4nDpn-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:21:46 FR0000054470 58.500000 EUR 33 XPAR OD_6K4nDpo-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:24:16 FR0000054470 58.480000 EUR 76 XPAR OD_6K4nqhR-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:24:16 FR0000054470 58.480000 EUR 25 XPAR OD_6K4nqhR-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:24:16 FR0000054470 58.480000 EUR 36 XPAR OD_6K4nqhS-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:24:16 FR0000054470 58.480000 EUR 26 XPAR OD_6K4nqhS-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:24:16 FR0000054470 58.480000 EUR 171 XPAR OD_6K4nqhT-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:25:20 FR0000054470 58.440000 EUR 699 XPAR OD_6K4o7LU-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:25:20 FR0000054470 58.440000 EUR 14 XPAR OD_6K4o7LV-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:25:20 FR0000054470 58.440000 EUR 90 XPAR OD_6K4o7LW-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:25:20 FR0000054470 58.440000 EUR 100 XPAR OD_6K4o7LW-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:25:20 FR0000054470 58.440000 EUR 166 XPAR OD_6K4o7MH-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:33:09 FR0000054470 58.460000 EUR 184 XPAR OD_6K4q5ZV-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:33:09 FR0000054470 58.460000 EUR 6 XPAR OD_6K4q5ZW-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:33:09 FR0000054470 58.460000 EUR 389 XPAR OD_6K4q5ZW-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:33:09 FR0000054470 58.460000 EUR 234 XPAR OD_6K4q5ZX-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:35:32 FR0000054470 58.540000 EUR 88 XPAR OD_6K4qggB-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:35:32 FR0000054470 58.540000 EUR 50 XPAR OD_6K4qggC-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:35:32 FR0000054470 58.540000 EUR 90 XPAR OD_6K4qggC-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:35:42 FR0000054470 58.520000 EUR 50 XPAR OD_6K4qjDg-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:35:42 FR0000054470 58.520000 EUR 90 XPAR OD_6K4qjDh-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:35:42 FR0000054470 58.520000 EUR 203 XPAR OD_6K4qjDh-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:36:23 FR0000054470 58.520000 EUR 357 XPAR OD_6K4qtpu-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:38:24 FR0000054470 58.500000 EUR 281 XPAR OD_6K4rPQO-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:39:03 FR0000054470 58.500000 EUR 114 XPAR OD_6K4rZZv-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:39:03 FR0000054470 58.500000 EUR 421 XPAR OD_6K4rZZw-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:40:39 FR0000054470 58.460000 EUR 388 XPAR OD_6K4rybL-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:40:40 FR0000054470 58.460000 EUR 101 XPAR OD_6K4rytQ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:41:32 FR0000054470 58.440000 EUR 14 XPAR OD_6K4sCP9-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:41:32 FR0000054470 58.440000 EUR 302 XPAR OD_6K4sCP9-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:41:32 FR0000054470 58.440000 EUR 90 XPAR OD_6K4sCPA-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:41:32 FR0000054470 58.440000 EUR 52 XPAR OD_6K4sCPA-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:42:56 FR0000054470 58.440000 EUR 215 XPAR OD_6K4sY3h-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:49:49 FR0000054470 58.560000 EUR 90 XPAR OD_6K4uHcm-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:49:49 FR0000054470 58.560000 EUR 32 XPAR OD_6K4uHcn-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:49:49 FR0000054470 58.560000 EUR 44 XPAR OD_6K4uHcn-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:49:49 FR0000054470 58.560000 EUR 108 XPAR OD_6K4uHco-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:50:49 FR0000054470 58.560000 EUR 14 XPAR OD_6K4uXEX-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:50:49 FR0000054470 58.560000 EUR 4 XPAR OD_6K4uXEX-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:50:49 FR0000054470 58.560000 EUR 27 XPAR OD_6K4uXEY-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:50:49 FR0000054470 58.560000 EUR 43 XPAR OD_6K4uXEY-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:50:49 FR0000054470 58.560000 EUR 50 XPAR OD_6K4uXEZ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:50:49 FR0000054470 58.560000 EUR 89 XPAR OD_6K4uXEZ-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:50:49 FR0000054470 58.560000 EUR 47 XPAR OD_6K4uXEa-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:50:49 FR0000054470 58.540000 EUR 67 XPAR OD_6K4uXGt-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:50:49 FR0000054470 58.540000 EUR 90 XPAR OD_6K4uXGu-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:50:49 FR0000054470 58.540000 EUR 245 XPAR OD_6K4uXGu-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:50:49 FR0000054470 58.540000 EUR 86 XPAR OD_6K4uXGv-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:50:49 FR0000054470 58.540000 EUR 66 XPAR OD_6K4uXJ6-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:50:52 FR0000054470 58.540000 EUR 80 XPAR OD_6K4uXsj-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:51:04 FR0000054470 58.540000 EUR 56 XPAR OD_6K4ub88-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:53:36 FR0000054470 58.520000 EUR 635 XPAR OD_6K4vEaF-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:53:36 FR0000054470 58.520000 EUR 256 XPAR OD_6K4vEaG-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:53:37 FR0000054470 58.460000 EUR 11 XPAR OD_6K4vEoj-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:53:38 FR0000054470 58.460000 EUR 112 XPAR OD_6K4vF7N-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:53:38 FR0000054470 58.460000 EUR 90 XPAR OD_6K4vF7N-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:53:38 FR0000054470 58.460000 EUR 170 XPAR OD_6K4vF7O-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:58:36 FR0000054470 58.500000 EUR 505 XPAR OD_6K4wUil-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:58:36 FR0000054470 58.500000 EUR 61 XPAR OD_6K4wUim-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 16:59:35 FR0000054470 58.500000 EUR 97 XPAR OD_6K4wk4Q-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:00:35 FR0000054470 58.500000 EUR 458 XPAR OD_6K4wzg9-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:00:35 FR0000054470 58.500000 EUR 194 XPAR OD_6K4wzg9-04

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:00:48 FR0000054470 58.480000 EUR 133 XPAR OD_6K4x37X-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:00:48 FR0000054470 58.480000 EUR 143 XPAR OD_6K4x37Y-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:02:17 FR0000054470 58.460000 EUR 73 XPAR OD_6K4xQ4M-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:02:17 FR0000054470 58.460000 EUR 255 XPAR OD_6K4xQ4N-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:02:30 FR0000054470 58.440000 EUR 85 XPAR OD_6K4xTba-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:04:10 FR0000054470 58.400000 EUR 108 XPAR OD_6K4xtby-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:04:10 FR0000054470 58.400000 EUR 100 XPAR OD_6K4xtby-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:04:10 FR0000054470 58.400000 EUR 68 XPAR OD_6K4xtbz-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:04:10 FR0000054470 58.400000 EUR 47 XPAR OD_6K4xtbz-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:05:51 FR0000054470 58.380000 EUR 76 XPAR OD_6K4yJt3-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:05:51 FR0000054470 58.380000 EUR 91 XPAR OD_6K4yJt4-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:05:51 FR0000054470 58.380000 EUR 273 XPAR OD_6K4yJt4-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:05:51 FR0000054470 58.380000 EUR 8 XPAR OD_6K4yJt5-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:09:53 FR0000054470 58.380000 EUR 73 XPAR OD_6K4zKqF-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:09:53 FR0000054470 58.380000 EUR 50 XPAR OD_6K4zKqG-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:09:59 FR0000054470 58.360000 EUR 96 XPAR OD_6K4zMFY-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:12:56 FR0000054470 58.380000 EUR 11 XPAR OD_6K506Rk-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:12:56 FR0000054470 58.380000 EUR 148 XPAR OD_6K506Rl-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:12:56 FR0000054470 58.380000 EUR 106 XPAR OD_6K506Rl-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:12:56 FR0000054470 58.380000 EUR 31 XPAR OD_6K506Rm-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:12:56 FR0000054470 58.380000 EUR 112 XPAR OD_6K506Rm-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:13:56 FR0000054470 58.400000 EUR 2 XPAR OD_6K50M3U-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:13:56 FR0000054470 58.400000 EUR 34 XPAR OD_6K50M3V-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:13:56 FR0000054470 58.400000 EUR 102 XPAR OD_6K50M3W-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:14:06 FR0000054470 58.460000 EUR 250 XPAR OD_6K50Of6-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:14:06 FR0000054470 58.460000 EUR 90 XPAR OD_6K50Of7-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:14:06 FR0000054470 58.460000 EUR 354 XPAR OD_6K50Of7-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:14:06 FR0000054470 58.460000 EUR 284 XPAR OD_6K50Of8-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:15:30 FR0000054470 58.480000 EUR 761 XPAR OD_6K50kOk-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:17:17 FR0000054470 58.460000 EUR 140 XPAR OD_6K51CLU-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:17:17 FR0000054470 58.460000 EUR 290 XPAR OD_6K51CLU-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:21:10 FR0000054470 58.500000 EUR 196 XPAR OD_6K52AxU-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:21:10 FR0000054470 58.500000 EUR 102 XPAR OD_6K52AxU-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:21:10 FR0000054470 58.500000 EUR 90 XPAR OD_6K52AxV-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:21:14 FR0000054470 58.480000 EUR 342 XPAR OD_6K52Byo-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:21:14 FR0000054470 58.480000 EUR 90 XPAR OD_6K52Byo-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:21:14 FR0000054470 58.480000 EUR 475 XPAR OD_6K52Byp-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:21:14 FR0000054470 58.460000 EUR 190 XPAR OD_6K52Bzh-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:23:09 FR0000054470 58.400000 EUR 2 XPAR OD_6K52fup-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:23:09 FR0000054470 58.400000 EUR 137 XPAR OD_6K52fup-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:23:09 FR0000054470 58.400000 EUR 83 XPAR OD_6K52fuq-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:24:46 FR0000054470 58.380000 EUR 15 XPAR OD_6K535DJ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:24:46 FR0000054470 58.380000 EUR 85 XPAR OD_6K535DJ-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:24:46 FR0000054470 58.380000 EUR 90 XPAR OD_6K535DK-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:24:46 FR0000054470 58.380000 EUR 71 XPAR OD_6K535DK-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:24:46 FR0000054470 58.380000 EUR 86 XPAR OD_6K535DL-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:26:02 FR0000054470 58.440000 EUR 3 XPAR OD_6K53Ov9-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:26:04 FR0000054470 58.440000 EUR 75 XPAR OD_6K53PRP-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:26:04 FR0000054470 58.440000 EUR 16 XPAR OD_6K53PRP-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:26:11 FR0000054470 58.440000 EUR 10 XPAR OD_6K53RGK-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:26:11 FR0000054470 58.440000 EUR 123 XPAR OD_6K53RGK-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:26:14 FR0000054470 58.440000 EUR 26 XPAR OD_6K53S2i-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:26:14 FR0000054470 58.440000 EUR 4 XPAR OD_6K53S2i-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:26:14 FR0000054470 58.440000 EUR 41 XPAR OD_6K53S2j-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:26:16 FR0000054470 58.440000 EUR 10 XPAR OD_6K53SYx-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:26:16 FR0000054470 58.440000 EUR 22 XPAR OD_6K53SYy-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:26:17 FR0000054470 58.440000 EUR 114 XPAR OD_6K53SpC-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:26:49 FR0000054470 58.440000 EUR 29 XPAR OD_6K53b9t-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:26:52 FR0000054470 58.440000 EUR 99 XPAR OD_6K53bzX-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:27:05 FR0000054470 58.440000 EUR 40 XPAR OD_6K53fHV-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:27:06 FR0000054470 58.440000 EUR 172 XPAR OD_6K53fUP-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:27:06 FR0000054470 58.440000 EUR 150 XPAR OD_6K53fUQ-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:27:06 FR0000054470 58.440000 EUR 90 XPAR OD_6K53fUQ-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:27:06 FR0000054470 58.440000 EUR 204 XPAR OD_6K53fUR-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:27:06 FR0000054470 58.440000 EUR 209 XPAR OD_6K53fUR-03

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:28:07 FR0000054470 58.380000 EUR 10 XPAR OD_6K53vU1-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 20/05/2021 17:28:07 FR0000054470 58.380000 EUR 34 XPAR OD_6K53vU1-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:00:37 FR0000054470 58.680000 EUR 299 XPAR OD_6K8qgW9-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:00:37 FR0000054470 58.680000 EUR 1554 XPAR OD_6K8qgWA-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:01:13 FR0000054470 58.600000 EUR 93 XPAR OD_6K8qpqR-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:01:40 FR0000054470 58.520000 EUR 112 XPAR OD_6K8qwzY-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:02:18 FR0000054470 58.620000 EUR 160 XPAR OD_6K8r6wJ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:02:18 FR0000054470 58.620000 EUR 51 XPAR OD_6K8r6wJ-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:02:57 FR0000054470 58.580000 EUR 71 XPAR OD_6K8rH2K-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:04:10 FR0000054470 58.460000 EUR 31 XPAR OD_6K8ra1H-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:04:10 FR0000054470 58.460000 EUR 72 XPAR OD_6K8ra1V-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:04:41 FR0000054470 58.360000 EUR 100 XPAR OD_6K8ri3c-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:04:41 FR0000054470 58.360000 EUR 150 XPAR OD_6K8ri3d-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:04:41 FR0000054470 58.360000 EUR 20 XPAR OD_6K8ri3d-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:05:41 FR0000054470 58.520000 EUR 226 XPAR OD_6K8rxY2-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:06:11 FR0000054470 58.460000 EUR 118 XPAR OD_6K8s5UQ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:06:11 FR0000054470 58.460000 EUR 1 XPAR OD_6K8s5UQ-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:07:20 FR0000054470 58.580000 EUR 27 XPAR OD_6K8sNQv-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:07:20 FR0000054470 58.580000 EUR 271 XPAR OD_6K8sNQv-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:08:28 FR0000054470 58.560000 EUR 68 XPAR OD_6K8sf1b-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:13:12 FR0000054470 58.660000 EUR 120 XPAR OD_6K8tqri-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:13:12 FR0000054470 58.660000 EUR 770 XPAR OD_6K8tqri-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:13:16 FR0000054470 58.600000 EUR 87 XPAR OD_6K8ts4o-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:13:42 FR0000054470 58.540000 EUR 54 XPAR OD_6K8tyiw-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:14:57 FR0000054470 58.620000 EUR 79 XPAR OD_6K8uIOj-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:15:25 FR0000054470 58.620000 EUR 10 XPAR OD_6K8uPRd-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:16:13 FR0000054470 58.620000 EUR 20 XPAR OD_6K8uc8T-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:16:13 FR0000054470 58.620000 EUR 71 XPAR OD_6K8uc8U-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:17:57 FR0000054470 58.620000 EUR 435 XPAR OD_6K8v2zW-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:20:04 FR0000054470 58.580000 EUR 59 XPAR OD_6K8va99-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:20:51 FR0000054470 58.540000 EUR 200 XPAR OD_6K8vmRv-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:20:51 FR0000054470 58.540000 EUR 188 XPAR OD_6K8vmRw-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:23:39 FR0000054470 58.480000 EUR 279 XPAR OD_6K8wU2g-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:27:46 FR0000054470 58.420000 EUR 172 XPAR OD_6K8xWRf-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:27:58 FR0000054470 58.400000 EUR 147 XPAR OD_6K8xZTy-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:28:22 FR0000054470 58.400000 EUR 186 XPAR OD_6K8xfbf-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:28:58 FR0000054470 58.340000 EUR 41 XPAR OD_6K8xozB-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:28:58 FR0000054470 58.340000 EUR 58 XPAR OD_6K8xozC-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:35:00 FR0000054470 58.560000 EUR 321 XPAR OD_6K8zLG7-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:36:12 FR0000054470 58.560000 EUR 54 XPAR OD_6K8zdsN-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:36:53 FR0000054470 58.560000 EUR 8 XPAR OD_6K8zoZZ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:36:53 FR0000054470 58.560000 EUR 100 XPAR OD_6K8zoZZ-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:40:04 FR0000054470 58.580000 EUR 356 XPAR OD_6K90cKN-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:40:04 FR0000054470 58.580000 EUR 67 XPAR OD_6K90cKO-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:45:46 FR0000054470 58.720000 EUR 208 XPAR OD_6K923FL-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:45:46 FR0000054470 58.720000 EUR 90 XPAR OD_6K923FM-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:45:46 FR0000054470 58.720000 EUR 567 XPAR OD_6K923FN-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:49:26 FR0000054470 58.700000 EUR 99 XPAR OD_6K92yUQ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:52:00 FR0000054470 58.680000 EUR 501 XPAR OD_6K93cVP-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:52:00 FR0000054470 58.680000 EUR 36 XPAR OD_6K93cVQ-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:52:21 FR0000054470 58.660000 EUR 125 XPAR OD_6K93i7b-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 09:56:28 FR0000054470 58.620000 EUR 103 XPAR OD_6K94kDR-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:00:47 FR0000054470 58.880000 EUR 723 XPAR OD_6K95pfd-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:02:48 FR0000054470 58.760000 EUR 114 XPAR OD_6K96LAQ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:06:12 FR0000054470 58.720000 EUR 17 XPAR OD_6K97CLE-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:06:12 FR0000054470 58.720000 EUR 72 XPAR OD_6K97CLF-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:09:58 FR0000054470 58.680000 EUR 68 XPAR OD_6K9893T-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:09:58 FR0000054470 58.680000 EUR 93 XPAR OD_6K9893T-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:10:00 FR0000054470 58.640000 EUR 22 XPAR OD_6K989U2-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:10:00 FR0000054470 58.640000 EUR 190 XPAR OD_6K989U3-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:10:36 FR0000054470 58.660000 EUR 288 XPAR OD_6K98Ire-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:15:24 FR0000054470 58.740000 EUR 67 XPAR OD_6K99VuM-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:15:24 FR0000054470 58.740000 EUR 8 XPAR OD_6K99VuM-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:16:40 FR0000054470 58.820000 EUR 49 XPAR OD_6K99pdP-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:16:40 FR0000054470 58.820000 EUR 94 XPAR OD_6K99pdQ-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:18:08 FR0000054470 58.880000 EUR 256 XPAR OD_6K9ACU1-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:23:06 FR0000054470 58.880000 EUR 401 XPAR OD_6K9BRvs-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:26:36 FR0000054470 58.860000 EUR 157 XPAR OD_6K9CKb5-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:27:27 FR0000054470 58.900000 EUR 272 XPAR OD_6K9CXnH-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:32:15 FR0000054470 58.960000 EUR 151 XPAR OD_6K9DkyL-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:33:57 FR0000054470 58.900000 EUR 271 XPAR OD_6K9EBNx-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:39:25 FR0000054470 58.940000 EUR 39 XPAR OD_6K9FYaf-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:39:25 FR0000054470 58.940000 EUR 176 XPAR OD_6K9FYaf-02

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:39:25 FR0000054470 58.940000 EUR 40 XPAR OD_6K9FYag-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:40:10 FR0000054470 58.940000 EUR 333 XPAR OD_6K9FkIa-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:42:33 FR0000054470 58.940000 EUR 165 XPAR OD_6K9GLdn-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:43:32 FR0000054470 58.960000 EUR 143 XPAR OD_6K9Gaqz-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:49:25 FR0000054470 59.000000 EUR 53 XPAR OD_6K9I4n9-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:49:25 FR0000054470 59.000000 EUR 124 XPAR OD_6K9I4nA-01

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:50:10 FR0000054470 58.980000 EUR 128 XPAR OD_6K9IGXZ-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:52:35 FR0000054470 58.960000 EUR 54 XPAR OD_6K9IsFL-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:52:35 FR0000054470 58.960000 EUR 82 XPAR OD_6K9IsFM-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:53:24 FR0000054470 58.940000 EUR 57 XPAR OD_6K9J55Q-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:59:02 FR0000054470 59.060000 EUR 50 XPAR OD_6K9KUmW-00

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 21/05/2021 10:59:02 FR0000054470 59.060000 EUR 89 XPAR OD_6K9KUmX-01