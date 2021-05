2021-05-24 Compte rendu AGO du 21/05/2021

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 24 mai 2021 - 18h00

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Approbation des comptes 2020

Versement d’un dividende de 0,55 € par action

L’Assemblée Générale Ordinaire de TIVOLY qui s’est tenue le vendredi 21 mai 2021 à l’Hôtel Le Roma à Albertville, a adopté notamment les résolutions suivantes présentées par le Conseil d’Administration :

Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et affectation du résultat de l’exercice ;

Renouvellement pour une durée de trois ans des mandats d’administrateurs de Mesdames Dorothée Gallois-Cochet et Isabelle Duranthon, de Messieurs Daniel Magyar, Marc Tivoly et Jean-François Tivoly ainsi que de Holding Tivoly représentée par Monsieur Edouard Tivoly ;

Fin du mandat de Monsieur Paul Kempf conformément à l’article 19 alinéa 2 des statuts de la Société ;

Renouvellement du mandat d’un co-commissaire aux comptes titulaire en la société KPMG, et d’un co-commissaire aux comptes suppléant, en la société SALUSTRO REYDEL, pour une période de six années.

L’Assemblée Générale a également approuvé la proposition de distribution d’un dividende de 0,55 € par action au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020. La mise en paiement du dividende est prévue le 28 mai 2021.

Jean-François Tivoly, Président Directeur Général, déclare : « Je remercie l’ensemble de nos collaborateurs avec lesquels nous avons pu démontrer en 2020, la capacité d’adaptation de notre ETI industrielle et familiale. TIVOLY est armée pour relever les challenges à venir, et poursuivre en 2021 sa dynamique de croissance. »

Le prochain communiqué de presse sera diffusé le 22 juillet 2021 à 18h00.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aéronautique, et aux secteurs médical et dentaire.

TIVOLY est coté sur Euronext Growth (FR0000060949 – ALTIV) et éligible au PEA PME

www.tivoly.com

