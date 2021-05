2021-05-24 Renouvellement du mandat de PDG de Monsieur Jean François TIVOLY

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 24 mai 2021 - 18h00

Renouvellement de Jean-François TIVOLY

au poste de Président-Directeur Général

Le Conseil d’Administration de TIVOLY qui s’est tenu le vendredi 21 mai 2021 à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle, a procédé au renouvellement du mandat de Jean-François TIVOLY au titre de Président-Directeur Général.

Cette nomination est prévue pour une durée de 3 années.

Le Conseil d’Administration de TIVOLY est composé de :

Jean-François Tivoly,

Martine Clement,

Isabelle Duranthon,

Erick Fouque,

Dorothée Gallois-Cochet,

Michelle Lain,

Daniel Magyar,

Marc Tivoly,

Holding Tivoly, représentée par Edouard Tivoly.

Le prochain communiqué de presse sera diffusé le 22 juillet 2021 à 18h00.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aéronautique, et aux secteurs médical et dentaire.

TIVOLY est coté sur Euronext Growth (FR0000060949 – ALTIV) et éligible au PEA PME

www.tivoly.com

Pièce jointe