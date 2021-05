Actio IP 인수로 통합 기술 지원 해외 출원 솔루션을 제공할 수 있게 된 Anaqua

이번 인수로 Anaqua는 우수한 고객 서비스가 뒷받침되는 간편한 플랫폼을 통해 포트폴리오를 확대함으로써 IP 실무자들이 글로벌 출원 프로세스를 간소화하는 데 도움을 줄 수 있게 되었다

