Anaqua 收购 Actio IP，提供由综合技术支持的国外知识产权申请解决方案

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波士顿, May 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的创新与知识产权 (IP) 管理技术提供商 Anaqua 今日宣布，其已收购 Acapo AS 旗下提供技术辅助知识产权服务的公司 Actio IP。此项交易进一步强化了 Anaqua 提供知识产权管理解决方案的战略路线，为企业和律师事务所在管理专利合作条约 (PCT) 之国家阶段和欧洲专利 (EP) 验证申请流程方面提供直观、透明和高效的体验。



Anaqua 将继续完善 Actio IP 的技术辅助国外申请服务平台 —— ACTIO Portal，同时，将加大投入以将该服务与 Anaqua 的知识产权管理软件和支付服务进行整合。Actio IP 也提供知识产权续展服务，将为 Anaqua 的现有支付业务带来增量。

“两家公司都深度致力于利用先进技术优化知识产权的工作流程，”将要亲自领导新业务部门的 Anaqua Services 总裁 Christine Jennings 表示。“我们相信，此次整合可以将我们现有的支付业务与另一项高质量服务结合起来，从而增强客户体验，而该项服务可以与我们的软件平台和其他产品无缝集成。”

作为收购的一部分，Actio IP 的所有员工都将加入 Anaqua，该公司目前正在 Actio IP 高管 Spencer Vold-Burgess 和 Anders Osa-Svanberg 的领导下扩展其在挪威卑尔根 (Bergen) 的业务，这两位高管将直接向 Christine Jennings 汇报工作。

“两家公司的合并将有助于满足在全球知识产权申请效率方面日益增长的需求，”Spencer Vold-Burgess 表示，其将加入 Anaqua 出任客户服务总监。“自从我们与 Anaqua 进行初步接洽以来，很显然，双方有着共同的目标，那就是 —— 提供无与伦比的知识产权解决方案和客户服务，帮助客户简化知识产权管理流程。Anaqua 的全球布局和深厚的客户基础给我们的团队留下了深刻印象，我们期待加入 Anaqua 团队，通过创新更好地服务于这个日新月异的行业。”

“Anaqua 将成为 Actio IP 未来发展中强大的合作伙伴，”Acapo 经营合伙人 Hilde Vold-Burgess 表示。“此次收购将加强 Actio IP 的能力，以实施其战略发展举措，并继续为知识产权行业提供创新解决方案。我们祝愿 Actio IP 及其团队在 Anaqua 的佑护之下一切顺利。随着他们的不断扩展壮大，我们也期待继续使用他们的服务。”

Latham & Watkins LLP 和 Wikborg Rein Advokatfirma AS 担任 Anaqua 的法律顾问。

关于 Anaqua

Anaqua, Inc. 提供优质的知识产权 (IP) 综合管理技术解决方案和服务。Anaqua 的 AQX 平台集最佳实践工作流与大数据分析和技术支持服务于一体，构建了旨在为 IP 战略提供信息、支持 IP 决策并简化 IP 操作的智能化环境。如今，美国前 100 名申请专利的公司和全球品牌中，近一半使用 Anaqua 的解决方案，并且全球越来越多的律师事务所也选择 Anaqua 的服务。在大中型企业中，有超过 100 万名 IP 高管、律师、律师助理、管理人和创新人员利用该平台满足其 IP 管理需求。公司全球业务总部设在波士顿，办事处遍布美国、欧洲和亚洲。如需了解更多信息，请访问 anaqua.com 或登录 LinkedIn。

关于 Actio IP

Actio IP AS 成立于 2009 年，致力于开发知识产权 (IP) 解决方案，以降低成本和管理投入。Actio IP 位于挪威，是一支由专利和商标专业人员组成的团队，他们了解 IP 行业的诉求和复杂需求，熟悉开发和管理复杂 IP 组合所涉及的流程，以及建立牢固国际关系的重要性。该公司通过 ACTIO Portal 为 IP 专业人员提供管理服务。通过该门户，用户可以访问一个一站式全球平台，简化全球申请、验证和续展流程。该门户服务于国际一流的 IP 公司，不仅为他们提供了灵活性，还节约了成本和时间。ACTIO Portal 是一个先进的自动化平台，结合经验丰富的 IP 管理团队，能够帮助客户简化全球 IP 申请、验证和续展流程，从而使客户可以把时间投入更高价值的工作当中。如需了解更多信息， 请访问 actio.no，或登录 LinkedIn。

关于 Acapo

Acapo 是挪威领先的知识产权咨询公司之一，在奥斯陆 (Oslo)、卑尔根 (Bergen)、特隆赫姆 (Trondheim) 和弗雷德里克斯塔德 (Fredrikstad) 均设有办事处。该公司的服务包括知识产权所有领域的咨询服务。申请欧洲和挪威专利属于 Acacpo 的核心业务领域，其律师负责处理与专利、商标和营销法有关的案件。Acapo 的专业人员还负责挪威和欧洲商标和设计注册的申请。作为一家全方位服务的知识产权公司，Acapo 还致力于专利维护及设计和商标注册。如需了解更多信息， 请访问 acapo.no，或登录 LinkedIn。

公司联系人：

Amanda Hollis

传讯部副总监

Anaqua

617-375-2626

ahollis@Anaqua.com