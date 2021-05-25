Anaqua 收購 Actio IP，以提供採用整合技術支援的海外智慧財產權申請解決方案

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波士頓, May 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- –領先的創新及智慧財產權 (IP) 管理技術供應商 Anaqua 今日宣佈已從 Acapo AS 收購得採用技術支援的智慧財產權服務公司 Actio IP。該項併購進一步加強了 Anaqua 的智慧財產權管理解決方案戰略線路，可望為企業及律師事務所的專利合作條約 (PCT) 國家階段及歐洲專利 (EP) 驗證申請程序兩方面提供直觀、透明且高效的體驗。



Anaqua 將會繼續增強 Actio IP 採用技術支援的海外申請服務平台 ACTIO Portal，同時對將與 Anaqua 的智慧財產權 (IP) 管理軟體及付款服務的服務整合加以大力投資。同時提供智慧財產權 (IP) 更新的 Actio IP，將會增加 Anaqua 現有付款業務的使用量。

「兩家公司均致力於採用技術實現智慧財產權 (IP) 工作程序的最佳化。」即將執掌新業務部門的 Anaqua Services 總裁 Christine Jennings 指出。「我們相信這一組合將會使我們現有的付款業務得與搭配其他可與我方軟體平台及其他產品無間隙整合的高品質服務，從而提升客戶體驗。」

作為併購活動的一部分，所有 Actio IP 員工將會加入 Anaqua，因為這一業務將會拓展 Actio IP 高層管理 Spencer Vold-Burgess 和 Anders Osa-Svanberg 管理下在挪威卑爾根(Bergen)的現有營運，而這兩位高層管理均向 Christine Jennings 負責。

「兩家公司的合併將會滿足對全球申請效率增加的日益增長的需求。」即將擔任客戶服務總監的 Spencer Vold-Burgess 表示。「自我們與 Anaqua 展開初次來往開始，我們在提供協助客戶簡化智慧財產權 (IP) 管理程序的優質智慧財產權 (IP) 解決方案及客戶服務這一方面，很明顯與這家公司有著同一目標。我們的團隊對 Anaqua 的全球性規模及客戶群體印象深刻，並期待加入 Anaqua 團隊參與創新，以更好為這一不斷發展的行業服務。」

「Anaqua 將會成為 Actio IP 未來發展的良好合作夥伴。」Acapo 的管理合夥人 Hilde Vold-Burgess 指出。「這次併購將會加強 Actio IP 實施戰略增長措施，以及持續為智慧財產權 (IP) 行業提供創新解決方案的能力。我們祝願 Actio IP 及其團隊在 Anaqua 旗下一切順利，並期望在他們進入發展的新階段時繼續使用他們的服務。」

Latham & Watkins LLP 與 Wikborg Rein Advokatfirma AS 為 Anaqua 之法律顧問。

關於 Anaqua

Anaqua, Inc. 是整合智慧財產權 (IP) 管理技術解決方案及服務的優質供應商。Anaqua 的 AQX 平台將大數據分析及科技型服務整合至最佳實務工作流程內，創造專為發展智慧財產策略、進行智慧財產決策和簡化智慧財產運作的智慧型環境。時至今日，接近一半美國前 100 名專利申請者及全球品牌，以及全球範圍內越來越多的律師事務所使用 Anaqua 解決方案。各中大型企業中共有超過 100 萬智慧財產權高管、律師、律師助理、管理人和創新者利用該平台滿足其智慧財產權 (IP) 管理需求。負責全球營運的公司總部位於波士頓，在美國、歐洲和亞洲各地設有辦事處。如需瞭解詳情，請造訪 anaqua.com，或前往 LinkedIn 頁面。

關於 Actio IP

成立於 2009 年 的 Actio IP AS ，致力於開發智慧財產權 (IP) 解決方案，以降低消費及管理成本。Actio IP 的總部設於挪威，擁有由專利及商標專業人士組成的團隊，他們瞭解智慧財產權 (IP) 業內需求和各種複雜要求，以及建立牢固跨國聯繫的重要性。該公司透過 ACTIO Portal 入口為智慧財產權 (IP) 專業人士提供管理服務。透過這一入口，使用者可使用一站式全球平台，用於簡化全球申請、驗證及更新。該入口提供了連結國際頂級智慧財產權 (IP) 機構的出入口，帶來了靈活性，並節約了費用及時間成本。ACTIO Portal 入口是一個先進且自動化的平台。這一平台結合了經驗豐富的智慧財產權 (IP) 管理團隊，簡化了客戶的全球智慧財產權 (IP) 申請、驗證及更新，因而得以留出時間完成高價值任務。如需瞭解詳情，請造訪 actio.no，或前往 LinkedIn。

關於 Acapo

Acapo 是挪威的領先智慧財產權 (IP) 顧問公司，在奧斯陸(Oslo)、卑爾根(Bergen)、特倫汗(Trondheim)及腓特烈斯塔(Fredrikstad)均設有辦事處。該公司的服務包含智慧財產權所有領域的顧問服務。Acapo 的核心業務是歐洲及挪威專利的申請及訴訟，而他們的律師團隊參與各種與專利、商標及行銷法相關的案件訴訟。Acapo 熟悉事務的員工還負責處理挪威及歐洲商標及設計註冊的申請。作為一家提供全方位服務的智慧財產權顧問公司， Acapo 還參與專利維護、商標及設計註冊等事務。如需瞭解詳情，請造訪 acapo.no，或前往 LinkedIn。

公司聯絡人：

Amanda Hollis

通訊副總監

Anaqua

617-375-2626

ahollis@Anaqua.com