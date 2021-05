Anaqua 收購 Actio IP,以提供採用整合技術支援的海外智慧財產權申請解決方案

此次收購擴大了 Anaqua 的產品供應範圍,憑著簡單易用的平台、卓越的客戶服務支援,以協助智慧財產權 (IP) 從業人士簡化他們的全球申請程序

