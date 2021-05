English French

Transfert des actions HiPay Group

sur le marché Euronext Growth







Transfert effectif au 27 mai 2021

Mise à disposition du document d’information sur le site de la société

Nouveau code mnémonique : ALHYP

Code ISIN inchangé : FR0012821916







Paris, le 25 mai 2021 : HiPay (code ISIN FR0012821916 – HIPAY), la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce le transfert de la cotation des titres HiPay Group sur le marché Euronext Growth Paris, effectif à compter de la séance de bourse du 27 mai 2021.





Ce transfert sur le marché Euronext Growth vise à permettre à HiPay Group d'être coté sur un marché mieux adapté à la taille de l'entreprise et à sa capitalisation boursière actuelle. HiPay Group entend bénéficier ainsi d’un cadre réglementaire plus souple, tout en continuant de bénéficier et d’offrir à l’ensemble de ses actionnaires, des avantages de la cotation et du dynamisme d’Euronext Growth.

Le projet de transfert avait été approuvé par les actionnaires de la Société, réunis en Assemblée Générale le 10 décembre 2020, et mis en œuvre par le Conseil d'administration ce même jour. La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.

Il est précisé que bien qu’Euronext Growth Paris offre le libre choix en matière de référentiel comptable (français ou IFRS) pour l’établissement des comptes consolidés, HiPay Group maintiendra l’application du référentiel IFRS.

Le document d’information relatif au transfert de la cotation des actions HiPay Group sur le marché Euronext Growth Paris est disponible sur le site internet de la Société (https://hipay.com/fr/investisseurs) ainsi que sur le site internet d'Euronext dès aujourd'hui.

HiPay Group continuera à porter à la connaissance du public toute « information privilégiée », conformément aux dispositions applicables du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers et du règlement européen MAR de 2016 – Market Abuse et les dispositions de ce dernier resteront pleinement applicables à HiPay Group notamment en matière de déclaration des transferts sur titres des dirigeants.

HiPay Group est accompagné par Portzamparc (BNP Paribas Group), en tant que listing sponsor.

Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant :

21 mai 2021 Notification par Euronext de la décision d'admission des actions HiPay Group sur Euronext Growth 25 mai 2021 Avis Euronext annonçant la radiation des actions HiPay Group sur Euronext Paris

Avis Euronext annonçant l'admission des actions HiPay Group sur Euronext Growth Paris

Communiqué de presse par la société et mise en ligne du document d'information 27 mai 2021 Transfert effectif : radiation des actions HiPay Group d’Euronext Paris (avant bourse) et admission des actions HiPay Group sur Euronext Growth Paris (à l'ouverture)

Le code ISIN d'identification des titres HiPay Group reste inchangé (FR0012821916) et le mnémonique devient ALHYP. Par ailleurs, l'action HiPay Group reste éligible au PEA et PEA-PME.





Prochaine communication financière : 3 juin 2021 – Résultats des votes de l’Assemblée Générale des actionnaires





A propos de HiPay



HiPay est un prestataire de services de paiement global. En exploitant la puissance des données de paiement, HiPay participe activement à la croissance de ses clients en apportant une vision à 360° de leurs activités.



HiPay Group est coté sur le compartiment C d’Euronext Paris (code ISIN : FR0012821916 – HIPAY)



