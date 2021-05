Novozymes hædrer forsker, der har omsat forskning til grøn forretning

Novozymes-prisen ’Award for Execellence in Biochemical Engineering’ går til amerikanske Jeff Lievense, der har drevet forskning frem til specifikke projekter, der kan bruges i den grønne omstilling.

Når de fleste af os går på et gulvtæppe, så tænker vi ikke på, at vi træder på et produkt, hvor der indgår en række kemikalier. Nu hædrer Novozymes en amerikansk forsker, der har været med til at bringe den grønne omstilling ned i vores gulvtæpper – og mange andre produkter, vi bruger i hverdagen.

”Årets Novozymes Award går til Jeff Lievense for hans arbejde inden for biokemikalier. Jeff har både bedrevet banebrydende forskning, og han har også været i stand til at omsætte sin forskning til konkrete løsninger i industrien,” siger professor Jens Nielsen, der er direktør for BioInnovation Institute og samtidig formand for uddelingskomiteen.

En lille stor grøn forskel

Biokemikalier er organiske materialer, der stammer fra naturens egne organismer som fx mikroorganismer. Og biokemikalier kan bruges til det samme som traditionelle kemikalier, der er produceret på basis af olie. Den store forskel er, at biokemikalier ikke forurener. På den måde kan biokemikalier være med til at støtte denne grønne omstilling.

”Konkret har Jeff Lievense forsket i at lave polymerer ved hjælp biokemi, og den forskning har han siden gjort brugbar, så nogle af verdens største kemikoncerner i dag laver biokemiske polymerer, der indgår i fx gulvtæpper,” forklarer Jens Nielsen.

”Vi lægger ikke mærke til biokemiske polymerer på samme måde som vindmøller, men Jeffs arbejde er en kæmpe bedrift inden for biokemi og i den grønne omstilling – og så er det også en milliardforretning.”

Med hæderen følger 100.000 kroner fra Novozymes.

”Novozymes bygger på innovation, og vi oversætter på den måde teknologi til løsninger inden for mange forskellige områder, hvor de forbedrer produkter for forbrugere og processer for industrier, der gør at man bruger mindre energi og færre kemikalier og dermed hjælper det den grønne omstilling. Jeffs arbejde er en kæmpe inspiration for os,” siger forskningsdirektør Claus Crone Fuglsang fra Novozymes.

”Det er en stor ære for mig at blive anerkendt af Novozymes, der er førende inden for bæredygtig bioteknologi, og at blive en del af det gode selskab af tidligere modtagere af prisen. Gæring har gjort en stor forskel for menneskeheden i århundreder. Men i videnskaben og i teknologien har vi kun forstået at udnytte gæring i de sidste 150 år. Nu er vi i Biologiens århundrede, og jeg er overbevist om, at det bedste fortsat er foran os – vigtigst af alt er den industrielle anvendelse af bioteknologi for at opnå en kulstofneutral verden og sikre velstand for fremtidige generationer.

Om Novozymes ‘Award for Chemical and Biochemical Engineering’

Prisen har været uddelt siden 2015 tildeles af Novozymes til personer, der har gjort en særlig indsats inden for området. Tidligere modtagere er:

2019: James C. Liao, Professor and President of Academia Sinica, Taiwan.

2018: Matthias Reuß, professor University of Stuttgart

2017: Gregory Stephanopoulos, professor MIT

2016: Bernard Palsson, CEO DTU Biosustain

2015: John Villadsen, professor DTU



