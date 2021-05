Ehitusleping Eestis (Eesti kagupiiri teine ehitusetapp)

English Estonian

25. mail 2021 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti ja GRK Infra AS ning Politsei- ja Piirivalveamet projekteerimis- ja ehituslepingu Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu lõikude 4–6 rajamiseks.

Lepingu raames rajatakse taristu 34,7-kilomeetrisel piirilõigul Võrumaal. Ehitatav piirilõik algab Tserebi külas Vanigõjärve lõunakaldal ja lõpeb Võmmorski külas. Tööde teostamisel on juhtiv partner AS Merko Ehitus Eesti.

Lepingu maksumus on ligikaudu 15,8 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööde tähtaeg on 2025. aasta aprillis.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri- ja elamuehituse töid ning arendab elukondlikku kinnisvara. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov, tel +372 680 5105.

Priit Roosimägi

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: priit.roosimagi@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuste osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu oli 316 miljonit eurot.