WHR Group mengeluarkan Hasil Tanda Aras Penempatan Semula Pekerja

MILWAUKEE, Wisconsin, May 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- WHR Group, Inc. (WHR), peneraju dalam industri penempatan semula pekerja global, menjalankan kajian Tanda Aras Mobiliti Global yang meninjau beberapa syarikat terbesar A.S. daripada pelbagai industri. Dapatan ini mendedahkan cara syarikat mengubah dasar penempatan semula pekerja mereka, walaupun pada tahun 2020 dan semasa pandemik. Responden termasuk kakitangan korporat yang bekerja dalam jabatan HR, pengurusan mobiliti; pengurusan bakat dan jabatan manfaat serta pampasan. Beberapa dapatan termasuk yang berikut:



Manfaat penempatan semula masih kukuh walaupun semasa pandemik COVID-19.

85% daripada syarikat menawarkan beberapa jenis manfaat jualan rumah kepada penerima pindahan.

67% daripada responden mengalami kekurangan bakat tetapi menyertakan program mobiliti mereka dalam strategi perekrutan calon.

Manfaat sekali gus menjadi trend tetapi seringkali digunakan sebagai pelengkap kepada manfaat penempatan semula asas berbanding pakej manfaat kendiri.

Lebih daripada 57% yang ditinjau mempunyai program penempatan semula antarabangsa dan 88% mempunyai dasar pemindahan kekal antarabangsa atau pegawai dagang. Lebih daripada 50% mendapati undang-undang imigrasi sebagai bahagian paling mencabar bagi penempatan semula antarabangsa dengan Afrika dan Asia dilaporkan sebagai yang paling mencabar. Untuk Afrika, undang-undang imigresen dan iklim politik dilaporkan sebagai cabaran yang terbesar. Untuk Asia, undang-undang imigresen dan rintangan bahasa menjadi cabaran yang terbesar. Penempatan sementara; perkhidmatan destinasi dan pengenapan; barangan rumah; bantuan Visa dan imigresen serta bantuan cukai dianggap sebagai manfaat teras untuk pemindahan dan penugasan antarabangsa.

Daripada 68.5% yang menawarkan kos penutupan destinasi, 76.5% tidak mengehadkan manfaat ini, walaupun pengehadan sokongan ialah cara untuk mengawal kos organisasi. Kebanyakan syarikat melaporkan mereka mencipta pakej manfaat berdasarkan purata penerima pindahan dan tidak semestinya mempertimbangkan budaya individu dan dinamik keluarga. Ini boleh menyebabkan permintaan pengecualian dasar oleh pekerja.

Muat turun Laporan Tanda Aras Lengkap WHR.

Perihal WHR Group, Inc.

WHR ialah syarikat pengurusan penempatan semula pekerja global yang dimiliki secara persendirian dan dipacu oleh klien yang dibezakan oleh penghantaran perkhidmatan terbaik dalam kelasnya dan teknologi proprietari yang canggih. WHR mempunyai pejabat di Milwaukee, Wis., Switzerland dan Singapura. Dengan kadar pengekalan pelanggan sebanyak 100% sejak dekad yang lalu, WHR terus menempatkan dirinya sebagai pembekal yang dipercayai dalam penempatan semula pekerja global. http://www.whrg.com, LinkedIn, Twitter dan Facebook.

Orang Hubungan Media: Mindy Stroiman, Penulis Korporat

Mindy.Stroiman@whrg.com

262-523-7510