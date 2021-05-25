WHR Group发布员工异地调动基准结果

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威斯康星州密尔沃基, May 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球员工异地调动行业的领先机构WHR Group, Inc.（WHR）进行了一项全球流动性基准研究，对多个行业中的美国部分最大公司进行调查。调查结果表明，尽管2020年发生了特殊情况及全球疫情，各公司仍对员工异地调动政策做出了改变。受访者包括在人力资源、流动管理、人才管理以及福利和薪酬部门工作的公司员工。部分调查结果如下：



尽管发生了全球新冠疫情，员工异地调动福利的发展仍然强劲。

85%的公司向被调动员工提供某种房屋销售优惠。

67%的受访企业经历了人才短缺，但仍将员工流动性计划纳入了候选者招聘战略。

一次性组合福利成为日益流行的做法，但通常是作为基本调派福利的补充，而不是一项单独的福利组合。

57%以上的受访企业建立有国际员工调动计划，有88%建立有海外或国际永久调动政策。超过50%的受访企业认为移民法是国际员工调动工作中的最大挑战，其中亚洲和非洲被认为是最具挑战性的地区。关于非洲，受访者表示移民法和政治气候带来了最大的挑战。而对于亚洲，最大挑战则来自移民法和语言障碍。临时住房、目的地服务和安置、家庭用品、签证和移民援助以及税务援助被认为是关于国际调动和派遣的核心福利。

在68.5%的提供购房过户结算费的受访企业中，有76.5%对此项费用不封顶，尽管对支持费用设定上限是控制组织成本的一种方式。大多数公司报告称，它们根据被调遣员工的通常情况来制定福利方案，而并非始终考虑具体的文化和家庭情况。这可能导致员工提出政策例外要求。

下载WHR的完整基准报告。

关于WHR Group, Inc.

WHR是一家以客户为主导的私营全球员工外派管理公司，以一流的服务交付和先进的专有技术而闻名。WHR在威斯康星州密尔沃基、瑞士和新加坡设有办事处。WHR在过去十年实现了100%的客户保留率，作为值得信赖的全球员工异地调动服务提供商，始终坚持自身定位。http://www.whrg.com、LinkedIn、Twitter和Facebook。

媒体联系人：Mindy Stroiman，公司撰稿人

Mindy.Stroiman@whrg.com

电话：262-523-7510