WHR Group 公佈員工搬遷基準結果

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美國威斯康辛州米華基, May 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- WHR Group, Inc. (WHR) 作為全球員工搬遷行業的領導者，早前進行了一項 全球流動基準研究 ，以調查來自各行業的數間大型美國公司。調查結果顯示了即使在 2020 年及疫情期間，公司仍如何改變其員工的搬遷政策。受訪者包括在人力資源、流動管理、人才管理、福利和索償部門工作的企業人員。部分研究發現包括：



即使在 2019 冠狀病毒病疫情期間，搬遷的效益仍然很強勁。

85% 的公司為搬遷者提供某些類型的住宅銷售優惠。

67％ 的受訪者經歷人才短缺，但將其流動計劃納入候選人招聘策略中。

一次性福利是大趨勢，但通常用作基本搬遷福利的補充，而非獨立的福利配套。

超過 57％的 受訪者設有國際搬遷計劃，88％ 具有外籍或國際永久調遷政策。超過 50% 的受訪者認為移民法在國際搬遷中最具挑戰性，並報稱非洲和亞洲是最具挑戰性的。據報，非洲的移民法和政治氣候造成最大的挑戰。對於亞洲，移民法和語言障礙帶來最大的挑戰。臨時住屋；目的地服務與安頓；家居物品；簽證及移民協助；以及稅務援助被認為是國際調遷和指派的核心福利。

在提供目的地成交費用的 68.5% 受訪者中，有 76.5% 的人並不認為這是一種控制組織成本的方式。大多數公司報告表示他們會根據平均調遷者來建立福利配套，但不一定考慮個人文化與家庭動態。這可能導致員工提出政策豁免要求。

下載 WHR 的完整基準報告 。

關於 WHR Group, Inc.

WHR 是私有並以客為本的全球搬遷管理公司，提供一流的服務和尖端的專有技術。WHR 在美國威斯康辛密爾瓦基、瑞士和新加坡設有辦事處。憑藉其在過去十年的 100% 客戶保留率，WHR 繼續作為全球員工調遷方面值得信賴的供應商。 http://www.whrg.com 、 LinkedIn 、 Twitter 及 Facebook 。