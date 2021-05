Saputo annonce deux acquisitions stratégiques dans les segments des substituts de produits laitiers et des ingrédients à valeur ajoutée

English French Spanish

MONTRÉAL, 25 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (« Saputo » ou « la Société ») (TSX : SAP) a annoncé aujourd’hui deux acquisitions stratégiques dans chacun des segments des substituts de produits laitiers et des ingrédients à valeur ajoutée, ce qui représente un investissement combiné d’environ 187 millions de dollars CAD.



Acquisition de Bute Island Foods dans le domaine des fromages sans produits laitiers

La Société a le plaisir d’avoir conclu l’acquisition de Bute Island Foods Ltd., un fabricant, commercialisateur et distributeur innovant d’une variété de fromages sans produits laitiers pour les segments de détail et des services alimentaires, sous la marque végétalienne primée Sheese, ainsi que sous des marques privées. L’entreprise est située sur l’île de Bute, au large de la côte ouest de l’Écosse (Royaume-Uni), et emploie environ 180 personnes, notamment ses fondateurs.

« Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe de Bute Island Foods et de bénéficier des vastes connaissances qu’elle apporte à notre famille mondiale. Nous restons déterminés à étendre notre présence dans le secteur des substituts de produits laitiers afin de répondre aux demandes changeantes de nos clients et des consommateurs. Cet investissement marque une étape importante qui nous permettra d’accélérer notre croissance dans ce secteur à l’échelle mondiale, en plaçant l’innovation au premier plan de nos priorités », affirme Lino A. Saputo, président du conseil et chef de la direction, Saputo inc.

Soutenant les collectivités dans lesquelles elle exerce ses activités, Saputo est fière de s’être engagée également à verser plus de cinq millions de dollars CAD sur cinq ans dans le but d’appuyer les initiatives communautaires locales de l’île de Bute. L’engagement communautaire est important pour Saputo, qui vise à investir chaque année 1 % de ses bénéfices avant impôts dans des programmes et des organismes communautaires qui font la promotion de saines habitudes de vie auprès des gens de tout âge. Pour en savoir plus, visitez www.saputo.com/notre-promesse/communaute.

Acquisition de l’usine de Reedsburg dans le secteur des ingrédients à valeur ajoutée



De plus, Saputo a le plaisir d’avoir conclu une entente visant à acquérir l’usine de Reedsburg de Wisconsin Specialty Protein, LLC. Cette usine située dans le Wisconsin (États-Unis) fabrique des ingrédients à valeur ajoutée, tels que du lactosérum de chèvre, du lactose biologique et d’autres produits laitiers en poudre, et elle emploie environ 40 personnes. La clôture de cette transaction est prévue à la fin du mois de mai 2021 et permettra à Saputo d’élargir et d’accroître la valeur de son offre d’ingrédients, améliorant ainsi son portefeuille aux États-Unis et à l’échelle internationale.

Ces deux acquisitions sont alignées avec et contribueront favorablement aux objectifs du nouveau plan stratégique mondial de Saputo, lesquels seront divulgués dans les communications de fin d’exercice de la Société et lors de sa présentation webdiffusée sur les résultats annuels, le 3 juin 2021. Pour en savoir plus, visitez www.saputo.com/fr-ca/investisseurs/calendrier-des-evenements.

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, un principal fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l’un des plus importants fabricants de tartinades laitières. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés qui constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs portent notamment sur le moment où nous prévoyons compléter les transactions pertinentes et nos objectifs, nos perspectives, nos projets commerciaux, nos stratégies, nos convictions, nos attentes, nos cibles, nos engagements, nos buts, nos ambitions et nos plans stratégiques, y compris notre capacité à atteindre ces cibles, engagements et buts et à réaliser ces ambitions et plans stratégiques, et comprennent des énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « viser », « s’engager », « assumer », « prédire », « chercher à », « potentiel », « but » ou « cibler », dans leur forme affirmative ou négative, à l’emploi du conditionnel ou du futur ou à l’emploi d’autres termes semblables. À l’exception des énoncés de faits historiques, tous les énoncés qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable.

De par leur nature, les énoncés prospectifs sont exposés à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs, ou sous-entendus par ceux-ci. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et nous prévenons le lecteur que ces énoncés prospectifs ne constituent en aucune façon des énoncés de faits historiques ni des garanties quant au rendement futur. Les hypothèses, les attentes et les estimations qui ont servi à la préparation des énoncés prospectifs et les risques et incertitudes qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes actuelles sont exposés dans nos documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion daté du 4 juin 2020, qui peut être consulté sur SEDAR, sous le profil de Saputo, au www.sedar.com.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment : la responsabilité du fait des produits; la pandémie de COVID­19; la disponibilité des matières premières (y compris en raison des changements climatiques ou de conditions météorologiques extrêmes) et les variations de prix qui en découlent, ainsi que notre capacité à transférer ces augmentations, le cas échéant, à nos clients dans des conditions de marché concurrentielles; la fluctuation des prix de nos produits dans les pays où nous exerçons nos activités, ainsi que sur les marchés internationaux, lesquels prix sont fondés sur les niveaux de l’offre et de la demande pour les produits laitiers; l’environnement hautement concurrentiel dans l’industrie laitière; le regroupement de la clientèle; la concentration des fournisseurs; l’interruption imprévue des activités; l’environnement économique; l’évolution de la législation et de la réglementation en matière d’environnement; les cybermenaces et autres risques informatiques liés à l’interruption des activités, à la confidentialité et à l’intégrité des données, notre capacité à trouver, à attirer et à retenir des personnes qualifiées; l’incapacité d’intégrer adéquatement des entreprises acquises en temps utile et de manière efficace; la variation des tendances de consommation.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction en ce qui concerne, entre autres, les produits et les charges prévus, l’environnement économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans lesquels nous exerçons nos activités ou qui serait susceptible d’avoir une incidence sur nos activités, notre capacité à attirer et à conserver des clients et des consommateurs, notre rendement en matière d’environnement, nos efforts en matière de développement durable, l’efficacité de nos initiatives en matière d’environnement et de durabilité, la disponibilité et le coût du lait et des autres matières premières et l’approvisionnement en énergie, nos coûts d’exploitation, le prix de nos produits finis sur les différents marchés où nous exerçons nos activités, les effets de la pandémie de COVID 19.

La direction estime que ces estimations, attentes et hypothèses sont raisonnables à la date des présentes, et sont intrinsèquement assujetties à d’importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles et autres concernant des événements futurs, y compris la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19, et sont donc sujettes à changement par la suite. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir aux actionnaires de l’information au sujet de Saputo, notamment notre évaluation des futurs plans financiers, et ils peuvent ne pas convenir à d’autres fins. Il ne faut pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs, qui valent uniquement à la date où ils sont faits.

Tous les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes ne sont valables qu’à la date des présentes ou à la date spécifique de ces énoncés prospectifs. À moins que la législation en valeurs mobilières l’exige, Saputo ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu’elle peut faire ou qui peuvent être faits, pour notre compte, à l’occasion, à la suite d’une nouvelle information, d’événements à venir ou autrement. Tous les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont donnés expressément sous réserve de la présente mise en garde.

Ligne média :

+1 (514) 328-3141 / +1 (866) 648-5902