LAVA Therapeutics将参加2021年Jefferies医疗保健虚拟大会

荷兰乌得勒支和费城, May 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专注于运用其双特异性γ-δ T细胞结合物专业知识来改变癌症疗法的生物技术公司LAVA Therapeutics N.V.（纳斯达克代码：LVTX）今天宣布，其首席执行官Stephen Hurly将出席美国东部时间2021年6月1日星期二上午11:30举行的2021年Jefferies医疗保健 虚拟大会。



演示稿将通过网络直播并可从公司网站www.lavatherapeutics.com的投资者关系版块访问。

关于LAVA

LAVA Therapeutics N.V.是一家临床阶段生物技术公司，致力于开发双特异性γ-δ T细胞结合物（γ-δ bsTCEs）的组合药物，以基于其专有平台提供实体肿瘤和血液恶性肿瘤的治疗。公司的创新方法利用设计的双特异性抗体通过在交联到肿瘤相关抗原的基础上激活Vγ9Vδ2 T细胞，选择性地杀死癌细胞并诱发γ-δ T细胞介导免疫。在某些血液恶性肿瘤患者中对LAVA-051进行评估的1/2a期临床研究预计将于2022年上半年生成顶线临床数据。公司预计于2021年下半年启动1/2a期临床研究，以在前列腺癌患者中对LAVA-1207进行评估。如需了解更多信息，请访问www.lavatherapeutics.com。

联系人

Chelcie Lister

THRUST Strategic Communications

chelcie@thrustsc.com