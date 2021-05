Yhtiötiedote

Rush Factoryn tapahtumakausi avattu koronan jälkeen

Rush Factory Oyj on järjestänyt ensimmäisen koronan jälkeisen tapahtuman Isossa-Britanniassa. Color Obstacle Rush -tapahtuma järjestettiin Kempton Parkissa Lontoossa lauantaina 22. toukokuuta. Isossa-Britanniassa tapahtumien järjestäminen on mahdollista tietyin rajoituksia ja tapahtuman kulkua muokattiin yhdessä viranomaisten kanssa. Tapahtumakausi jatkuu ensi lauantaina Milton Keynesissä, jonka jälkeen Ison-Britannian kiertue vierailee vielä kymmenessä kaupungissa ennen siirtymistä Ranskaan. Toisen Color Obstacle Rush -kiertueen on määrä aloittaa heinäkuun alussa Tanskan Kööpenhaminasta ennen Saksan tapahtumia.



Lipunmyynti Ranskan tapahtumiin on kevään aikana lähtenyt odotetusti nousuun. Ranskan tapahtumat ovat vuorossa syksyllä joten myyntiaikaa on vielä hyvin jäljellä. Myös Belgiassa luottamus tapahtumien järjestämiseen on saanut asiakkaat ostamaan lippuja. Ison-Britannian myynti on hintaportaiden jälkeenkin pysynyt hyvällä tasolla tapahtumien lähestyessä. Normaalisti toimintatavasta poiketen tänä vuonna on pidetty useampia pienempiä hintaportaita lipunmyynnissä. Maat etenevät eri tahdissa rajoitusten purkamisen kanssa ja tästä syystä myös myynti ja markkinointi poikkeaa tutusta kaavasta. Lipunmyynti vuoden 2021 aikana on tähän mennessä ollut 1,1 miljoonaa euroa, joka on hyvä suhteutettuna aktiivisiin maihin.



”Mahtavaa saada tapahtumakausi jälleen käyntiin! Tätä on jo odotettukin! Lontoon tapahtuma saatiin onnistuneesti pidettyä ja seuraava tapahtuma odottaa jo nurkan takana ensi lauantaina! Harmittavasti ensimmäinen tapahtumamme Isossa-Britanniassa oli määrä olla Liverpoolissa 16. toukokuuta, vain päivää ennen step-3 vaihetta koronarajoitusten purkamisessa. Jouduimme viranomaisen vaatimuksesta siirtämään tapahtuman vain viikkoa ennen joka luonnollisesti ei ollut aikataulullisesti mukavaa niin meille kuin asiakkaillekaan. Olemme tehneet paljon töitä jotta voimme turvallisesti järjestää tapahtumia ja olen erittäin ylpeä kaikista jotka ovat olleet tässä mukana. Myynti ja markkinointi on myös onnistunut hienosti ja liput ovat käyneet hyvin kaupaksi maissa jotka ovat julkaisseet suunnitelman rajoitusten purusta.”

