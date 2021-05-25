Teledyne Imaging 的新款 2k 和 4k 线扫描相机采用紧凑型封装，性能领先业界

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加拿大滑铁卢, May 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 机器视觉技术的全球领导者，Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 公司旗下的 Teledyne Imaging发布为广泛的机器视觉应用而打造的 Linea™ Lite 系列线扫描相机。新款 Linea Lite 相机的一大特点是比原款 Linea 的外型尺寸小了 45%。它使用 Teledyne Imaging 的独家新款 CMOS 成像传感器，在原系列 Linea 线扫描相机低成本、高价值的基础上进一步扩大了优势。



Linea Lite 系列为适应多种应用而设计，通过简便的增益设置配置来为客户提供高满井模式和高响应度模式两种选择。该款相机提供 2k 和 4k 两种分辨率，有单色和双线性彩色。Linea Lite 具备线扫描相机的所有关键功能，包括多重感兴趣区域、可编程系数集、精确时间协议 (PTP) 和 TurboDrive™。Linea Lite 带有 GigE 接口且支持以太网供电 (PoE)，可完美适用二次电池检测、光学筛选、打印材料检测、包装检测等多种应用场景。

“我们对新款 Linea Lite 系列线扫描相机的发布感到非常兴奋，”Linea Lite 产品经理 Mike Grodzki 表示。“该系列产品功能强大、成本更低，是我们将过去多年对机器视觉的所有认识整合的成果。”

产品特点：

7µm 或 14µm 像素

2k 和 4k 分辨率

可配置满井容量

精确时间协议

可选择 8 位或 12 位输出

编者注：



Teledyne Imaging 是由 Teledyne 品牌旗下多家顶尖公司组成的集团。 Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。单独的每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体，可充分利用彼此的优势，提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。Teledyne Imaging 在航空航天、工业检测、科学研究、光谱学、放射照相和放射治疗、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案等方面，提供全球客户支持和技术专业知识，可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

详情请浏览 www.teledyneimaging.com 。

媒体咨询，请联系：

Geralyn Miller

高级经理，全球媒体关系

电话：+1-519-886-6001 分机2187

电子邮件： geralyn.miller@teledyne.com

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da9f0699-625d-46d7-ac4c-0a74694056d8