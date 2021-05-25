Teledyne Imaging 的新款 2k 和 4k 線掃描相機以精巧的套件提供領先業界的效能

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加拿大滑鐵盧, May 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Imaging 是 Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下公司暨機器視覺的全球領導者，發佈了專為各種機器視覺應用而製造的 Linea™ Lite 線掃描相機系列。新款 Linea Lite 相機的特色是體積比原本的 Linea 小了 45%。這是使用 Teledyne Imaging 全新開發的 CMOS 影像感測器，成功的擴展低成本、高價值的 Linea 線掃描相機系列。



Linea Lite 的設計適用於多種應用，透過易於調整的增益設定，提供高Full Well容量模式或高感光度模式讓客戶選擇。相機選擇有 2k 和 4k 解析度，單色和雙線彩色。Linea Lite 具備所有必要的線掃描相機功能，包括多個關注區域設定、可程式化的係數設定、精確時間協定 (PTP) 和 TurboDrive™。藉由 GigE 介面和乙太網供電 (PoE) 功能，Linea Lite 非常適合二次電池檢測、光學分類、印刷材料檢測、包裝檢測等其他許多應用。

Linea Lite 產品經理 Mike Grodzki 表示：「我們很興奮能發佈新款 Linea Lite 線掃描相機系列。這個新系列結合了我們多年來在機器視覺方面獲得的一切，將此轉化為強大且低成本的套件。」

主要功能：

7µm 或 14µm 像素

2k 和 4k 解析度

可設定Full Well容量

精確時間協定

可選擇 8 或 12 位元輸出

編輯注意事項：



Teledyne Imaging 是一個匯集了 Teledyne集團下數個尖端公司的團組。 Teledyne Imaging 集合了各領域中無可匹敵且具有數十年經驗的專業知識。每間公司各自提供最佳的解決方案。同時，這些公司結合並發揮彼此的優勢，提供最深、最廣的影像以及全球的相關技術組合。從航太到工業檢查、科學研究、光譜術、放射線攝影和放射治療、地理空間調查以及進階 MEMS 和半導體解決方案，Teledyne Imaging 都能向全球客戶提供支援和技術專業知識，以處理最艱難的任務。其工具、技術和視覺解決方案的建立，是為了向客戶提供獨特且具有競爭力的優勢。

如需更多資訊，請至 www.teledyneimaging.com

如媒體需要採訪詢問，請聯絡：

Geralyn Miller

全球媒體關係部門資深經理

電話：+1-519-886-6001 分機2187

電子郵件： geralyn.miller@teledyne.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da9f0699-625d-46d7-ac4c-0a74694056d8