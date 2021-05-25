MSWAY推出柔性透明电极的全新制造方法

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韩国首尔, May 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- MSWAY将推出一种全新柔性透明电极NABIL®，此种电极拥有高端柔性电子应用以及聚合物太阳能电池通用电极的全部功能，可实现超过12％的更高功率转换效率。公司已成功通过一条幅宽为1300mm的卷到卷设备大规模生产线生产出此种电极。



MSWAY成立之初是一家软件嵌入式解决方案提供商，于2016年创建柔性透明电极作为新的增长引擎。公司接收了Kwanghee Lee博士转让的原技术，Lee博士师从2000年诺贝尔奖获得者Alan J. Heeger博士并完成博士学位。Lee博士长期与Heeger博士一起研究有机光伏技术，并专攻柔性透明电极以期由自己来开发新技术。

柔性透明电极NABIL®具有出色的性能，包括1mm弯曲半径、90％可见光穿透率和10Ω/□的方阻。这些特性来自使用含胺非共轭聚电解质对塑料基材进行的表面改性处理，可提供理想的金属成核位点并具有原子尺度表面密度，还可使用导电聚合物实现灵巧的依次沉积增透涂层。

公司正在与韩国的几家全球电视机制造商合作，以用于显示器的应用，而两家德国公司则希望进行有机光伏技术的合作。

本通告随附图片请见https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f707542-74a8-4983-8615-3ca49382e207

摘自2015年《自然通讯》

Kwanghee Lee博士发表的《柔性电子的聚合物-金属混合透明电极》一文

联系人：Jacob Park，jacob@imsway.com, +8210-9404-2273

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