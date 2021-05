Norsk Hydro: Vedtak i Bedriftsforsamlingen 25. mai 2021 vedrørende honorarer til styret og styrets utvalg for året 2021

English Norwegian

Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA har i møte 25. mai 2021 fattet følgende vedtak vedrørende honorarer til styret og styrets utvalg for regnskapsåret 2021:



I samsvar med Valgkomiteens innstilling, jf. vedtektenes § 5A, vedtok Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA at styret og styrets utvalg for kalenderåret 2021 (1. januar 2021 – 31. desember 2021) skal motta følgende honorarer (alle summer i norske kroner):

Fra Til Styret Styreleder: 686 000 707 000 Nestleder: 413 000 426 000 Styremedlem: 362 000 373 000 Kompensasjon reisetid: 23 000 30 000 Revisjonsutvalg Leder 209 000 215 000 Medlem 136 000 140 000 Kompensasjonsutvalg Leder 120 500 124 000 Medlem 90 500 93 000

Økningen tilsvarer en økning på cirka 3 prosent.

Reisehonorarer oppjusteres til kroner 30 000 per fysisk møte for styremedlemmer bosatt utenfor Norge, når vedkommende må krysse en landegrense for å delta i møtet. Reisekostnader vil som tidligere bli dekket av selskapet etter regning.»

Informasjon om Norsk Hydro ASAs Bedriftsforsamling er tilgjengelig her: https://www.hydro.com/no-NO/om-hydro/styring-og-ledelse/governance-bodies/»





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

