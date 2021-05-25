阿联酋呼吁国际社会共同努力，藉由说书来灌输和维护人类的尊严

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由迪拜关怀（Dubai Cares）、2020年迪拜世博会和阿联酋外交部牵头的“尊严说书”倡议，以支持阿联酋在全世界促进人类尊严的愿景

将于2021年12月10日在2020年迪拜世博会（MEASA地区举办的第一届世博会）举行尊严说书论坛

阿联酋迪拜, May 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 迪拜关怀（Dubai Cares）、2020年迪拜世博会和阿联酋外交与国际合作部（MoFAIC）齐聚一堂，推出“尊严说书”，这各倡议旨在创建一个生态系统，促进对说书的共同理解和实践，从而维护和支持所有人的尊严，并为可持续发展目标（SDG）作出贡献。

今天，会有成千上万的故事被讲述出来，不论讲者是谁，怎么讲的。这些故事中的许多故事缺乏真实性、透明度，或者是有预先设立好的叙述动机所促使的。这些只是在发展和人道主义背景下阻碍诚实、健康和尊严说书的少数绊脚石之一。为了使作品（无论是视觉、书面还是口语）能够吸引听众，它需要经过漫长的筛选、修改和编辑的过程，有时会改变原始内容并使其几乎是完全虚构的。反过来，这最终会给撰稿人画上错误的图画，而他们常常不知道其故事（视觉或书面）将在何处显示以及将把她们用于什么目的。

“尊严说书”创始于这种需求：集结内容制作者、编辑、记者、摄影师、电影制作者、说书者和撰稿人的声音，并使他们对这有足够意识和实践知识，使他们能够在不损害人类尊严的情况下在倾刻之间讲述故事。为了满足这一需求，“尊严说书”在一年前启动了全球磋商，以征求关于发展和人道主义背景下说书的跨部门观点，以及制定商定“尊严说书原则”，以此作为指导和倡导工具，将来自世界各地的各个利益相关者召集起来，组成一项全球运动，这将改变通过说书保持和促进人类尊严的游戏规则。

这些基本原则也在指导协商制定一本方便实用的“尊严说书手册”，该手册提供“操作指南”和具体的最佳实践案例研究。来自各国政府、联合国机构、国际和地方非政府组织以及民间社会的不同说书人群体和有经验的利益攸关方的跨部门观点和见解，目前正在为这一宝贵的框架和资源提供信息。

为了将“尊严说书”真正融入国际发展机构以及发展和人道主义部门的各种说书人的日常政策和实践中，迪拜关怀、2020年迪拜世博会和阿联酋外交部共同成立了“尊严说书联盟”。联盟是一个由拥护者组成的网络，可提供宣传、实物支持以及对计划交付成果的投入。联盟中的代表包括来自组织，个人和政府的各种观点，这些组织，个人和政府能够在各种发展背景下分享他们在实际经验中的最佳实践。

阿联酋国际合作国务部长兼2020年迪拜世博会总干事Reem Al Hashimy阁下表示：“在最需要的时候，2020年世博会将以希望和乐观的精神把全世界聚集在一起，为我们所有人更光明璀璨的未来架起桥梁，采取鼓舞人心的行动。这会是加强“尊严说书”的理想环境，因为我们将投入资源以加固最高标准并增加我们选择与世界分享的故事的影响力。该计划还反映了阿联酋致力于为造福人类进行负责任说书的决心，以及阿联酋在国际人道主义和发展努力中的更广泛的核心作用。”

迪拜关怀首席执行官兼董事会成员Tariq Al Gurg博士强调说书对发展的重要性，他道：“说书在发展和人道主义环境中都是一种强大的交流工具。无论是视觉或书面故事都为理解不同观点提供了途径，并且可以推动采取行动。这就是为什么我们作为一个国际社会必须处理不负责任的说书问题。这种做法长期得不到解决，我认为其根源在于缺乏广泛可用和全面的指导，无法最好地讲出维护所有人尊严的故事。我邀请所有说书人、政府、机构和民间社会与我们一起努力，灌输对讲故事的理解和实践，使我们团结在一起，并提醒我们共同的人性。”

该倡议将包括2021年12月10日在迪拜2020年世博会上举行的“尊严说书论坛”，作为为期6个月的大型活动的一部分。该论坛将成为关键利益相关者的有力平台，包括民间社会组织、政府、私营部门和国际机构的成员以及主张者、活动家和说书人，共同商定如何验证、采纳和整合“尊严说书原则”。这将通过一系列全体会议和一个展示“尊严说书”的最佳实践的展览以及包括新闻发布会在内的会外活动来实现。

该论坛是2020年世博会丰富的专业节目日程的一部分，该日程在整个过程中都体现和赞扬了“尊严说书”的精神。该系列计划涵盖文化、社会、经济、环境和阿联酋主题，与阿联酋实体、国际参与者、非官方参与者、国际组织和商业伙伴密切合作策划，力求在全球挑战、团结互利和重要的领域中寻求团结，并确保在国家、区域和国际各级出现有意义的遗产。

从长远来看，“尊严说书”将创造一个积极的环境，通过将有尊严和道德的讲故事置于知识共享、利益相关者参与的中心，从而加强公共部门、私营部门、发展部门和人道主义部门之间的长期关系，并激励和影响说书人的能力发展。为了实现这一目标，阿联酋呼吁全球利益相关者和合作伙伴通过倡导“尊严说书”的十项原则，成为这一重要倡议的倡导者。

Contact:

Makram Bou Kheir

makram.boukheir@dubaicares.ae

+971509345854

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