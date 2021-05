Le Sabin Vaccine Institute nomme Richard Adegbola et Yacine Djibo à son conseil d'administration

WASHINGTON, 25 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Sabin Vaccine Institute (Sabin) a annoncé que le professeur Richard Adegbola et Yacine Djibo avaient été élus au sein de son conseil d'administration. Le professeur Adegbola est microbiologiste, défenseur de la santé publique et professeur à Lagos (Nigeria). Mme Djibo est la fondatrice et directrice exécutive de Speak Up Africa, un groupe d'action politique et de plaidoyer basé à Dakar (Sénégal) œuvrant pour la promotion de la santé publique et du développement.



Sabin bénéficiera de leur leadership mondial en matière de santé, ainsi que de leur expertise dans la création de solutions communautaires pour accroître les vaccinations et faire progresser l'équité en matière de vaccins à ce moment critique pour les efforts de vaccination dans le monde entier, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu'en raison de la COVID-19, les campagnes de vaccination ont été reportées dans 50 pays : plus de la moitié des pays touchés se trouvent en Afrique.

« Alors que Sabin continue de répondre à l'évolution actuelle dans le domaine de la vaccination, l'expérience approfondie de Richard concernant le développement de vaccins en laboratoire, et leur livraison sur le terrain, ainsi que le travail de Yacine dans le développement de campagnes intersectorielles qui mettent en évidence l'importance des vaccins et de l'équité en matière de vaccins, seront inestimables pour Sabin et dans le cadre de notre travail visant à garantir qu'un plus grand nombre d'individus à travers le monde puissent obtenir les vaccins vitaux dont ils ont besoin », a déclaré Regina Rabinovich, MD, MPH, présidente du conseil d'administration de Sabin.

Le professeur Adegbola est professeur de recherche au Nigerian Institute of Medical Research et consultant pour la vaccination et la santé mondiale chez RAMBICON. Sa carrière de 40 ans s'est concentrée sur la prévention des maladies infectieuses, le renforcement des systèmes de soins de santé et l'encadrement des jeunes chercheurs. Son engagement à rendre les vaccins plus accessibles est apparu pendant son travail en Gambie. Là-bas, ses recherches ont contribué à l'utilisation généralisée du vaccin contre l'Haemophilus influenzae de type B (Hib), qui était la principale cause de méningite chez les enfants. Lorsqu'il est administré de manière systématique, ce vaccin se traduit désormais par une diminution de 90 % des infections graves par l'Hib.

L'expertise du professeur Adegbola a également aidé à façonner la recherche sur la pneumonie au sein de la fondation Bill-et-Melinda-Gates et la prise de décision communautaire avec GlaxoSmithKline. Il est titulaire d'un doctorat en microbiologie et bactériologie médicales de l'université de Dundee (Royaume-Uni). « En ce qui concerne la vaccination dans les pays à revenu faible et intermédiaire, il faut commencer à réfléchir dès le premier jour à la façon dont les choses pourront devenir durables. Vous devez intégrer les individus dans le processus pour qu'ils se l'approprient », a-t-il déclaré. « Sabin partage ces valeurs et je suis ravi de rejoindre son conseil d'administration. »

Mme Djibo a fondé Speak Up Africa en 2011 pour aider à combler une lacune dans les voix et le leadership africains, contribuant aux politiques de développement mondial et aux objectifs de développement durable des Nations unies. Aujourd'hui, l'organisation travaille dans 10 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale pour promouvoir la viabilité économique en renforçant la santé publique. En réponse à la pandémie, elle a aidé à former Stay Safe Africa , une plateforme permettant aux organisations et aux communautés de créer des mesures tangibles qui renforcent la confiance autour des vaccins, ainsi qu'une campagne en faveur de l'équité en matière de vaccins. Actuellement, seulement 0,3 % des vaccins contre la COVID-19 sont fournis aux pays à faible revenu.

Alors qu'elle poursuivait une carrière dans les finances, Mme Djibo a commencé à s'intéresser à la santé mondiale lorsqu'elle a rejoint le bureau de Malaria No More au Sénégal en tant que directrice nationale. Elle a dirigé des collaborations entre les secteurs public et privé en vue de promouvoir le traitement et la prévention du paludisme. Mme Djibo est titulaire d'un master en administration des affaires et d'une licence d'arts et sciences en relations internationales de l'université de Boston. « L'engagement de la communauté est essentiel pour surmonter la méfiance et renforcer la confiance grâce à des actions telles que l'utilisation de canaux de communication éprouvés, l'engagement de messagers de confiance ayant des racines dans la communauté et la recherche d'un accès équitable », a-t-elle déclaré. « Je suis ravie de soutenir des programmes tels que Boost , une communauté dédiée aux besoins des professionnels de la vaccination, dans le renforcement des capacités au niveau sous-national, puis dans l'application des leçons dans d'autres endroits. »

« Richard et Yacine sont des leaders d'opinion respectés, des défenseurs inlassables et des maîtres de la résolution de problèmes innovants qui partagent notre conviction que les communautés et les familles du monde entier doivent avoir un accès égal aux vaccins dont elles ont besoin », a commenté Amy Finan, présidente-directrice générale de Sabin.

Avec la nomination du professeur Adegbola et de Mme Djibo, le conseil d'administration de Sabin se compose de 14 membres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sabin.org/board-trustees .

