泵给药短效多激素组合专利申请将Adocia临床研究扩展到肥胖症领域

English Chinese (Simplified)

已申请三项专利系列涵盖新型激素组合:普兰林肽-艾塞那肽和胰高血糖素-艾塞那肽——两种组合在肥胖症治疗中均显示出令人鼓舞的效果

通过泵输注短效激素可以增强患者授权,使患者可以优化治疗的获益/风险比

这些配方也可以用于治疗其他代谢性疾病,例如NASH(非酒精性脂肪性肝炎),2型糖尿病或神经退行性疾病

里昂, May 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adocia (巴黎泛欧交易所:FR0011184241 – ADOC),一家处于临床阶段的生物制药公司,专门开发蛋白质和多肽的创新配方,今天宣布,已提交了三项专利申请针对治疗代谢性疾病,包括肥胖症,NASH(非酒精性脂肪性肝炎),2型糖尿病和神经退行性疾病。此三项专利涉及通过泵给药的短效激素组合。胰高血糖素-艾塞那肽(BioChaperone® GluExe)的组合在肥胖小鼠群体中获得的首个临床前结果显示,治疗14天1后,小鼠体重减轻量为25%,而单独使用艾塞那肽减轻量则为15%。目前同样具有良好效能的第二种组合普兰林肽和艾塞那肽(PramExe)正在开发中。所使用的泵均为已经上市的用于胰岛素治疗的泵,尤其是易于使用且适合于此目的的贴片式泵。 使用者可以调整最大耐受剂量,从而优化其获益/风险平衡。

Adocia首席执行官Gérard Soula解释说: “我们希望为肥胖等慢性疾病建立新的治疗范例,以使患者能够更好地控制自己的治疗。我们的愿景是通过帮助人们恢复对疾病的控制来赋予人们权力, 使他们能够借助现代化泵和连接设备实时调整剂量,从而更好地坚持长期治疗。这就是未来发展的方向:个性化医疗方案和患者授权。”

与目前旨在延长激素作用持续时间以实现每周注射一次的想法相反,Adocia提出的颠覆性治疗方法,即通过泵注入短效激素使患者可以方便快捷地调整给药剂量。长效激素的缺点之一是无法中断副作用——特别是胃肠道——有时在给药后可持续数天。关于每周使用一次GLP-1药物进行2型糖尿病治疗的流行病学研究表明,48%的患者在一年后停止治疗,而73.2%的患者在两年后停止治疗2。

泵输注方式开阔了我们的视野:

激素治疗初期时,患者可以按照建议的剂量逐渐增加剂量

连续输注可使患者保持减肥效果,而不会出现可能引起副作用的浓度峰值

病人只需按一下按钮即可停止和开始治疗;副作用由于短效激素而迅速减少。 一旦这些副作用消退,即可迅速恢复治疗

患者可以自由“休假”,意味着患者可以暂时中断治疗,以在工作或私人场合中获得更大的灵活性,从而改善生活质量

算法开发和机器学习进一步改进治疗效果和耐受性



“我们在糖尿病激素方面的专业知识和胰岛素泵的潜力使我们将应用范围扩展到其他慢性疾病,” Adocia副首席执行官兼研发总监Olivier Soula说道。 “我们的下一个目标是建立泵给药PramExe具有良好耐受性和功效的临床概念证明,同时能够被肥胖者很好地接受。”

PramExe是胰岛淀粉样多肽类似物(普兰林肽)和GLP-1受体激动剂(艾塞那肽)的固定比例组合配方。 普兰林肽和艾塞那肽是市场上用于治疗糖尿病的两种激素,并且已经分别显示出对减肥和饱腹感的积极作用。 Adocia的创新之处在于将这两种化合物的减重效果与可穿戴式泵配合使用。 Adocia的PramExe组合已做好了在人体中启动临床试验的准备。

关于肥胖症以及其治疗

根据世界卫生组织(WHO)的官方分类,全世界有6.5亿以上的人肥胖(BMI≥30 kg /m²),该组织自1997年3以来宣布肥胖为慢性疾病和主要的公共卫生问题。 根据世界卫生组织的数据,全世界每年因超重或肥胖而死亡的人数为280万。 目前,只有2%的肥胖患者接受了药物治疗4,只有激素治疗可能成为减肥手术的替代方法。

关于Adocia

Adocia是一家处于临床阶段的生物技术公司,专门开发用于治疗糖尿病和代谢性疾病的治疗性蛋白质和多肽的创新配方。 在糖尿病领域,Adocia的可注射治疗产品线是业内规模最大,差异化最大的产品之一,具有五种临床阶段产品和多种临床前产品。 专有的BioChaperone®技术平台旨在增强治疗性蛋白质的有效性和/或安全性,同时使患者更易于使用。 Adocia为特定应用的每种蛋白质定制了BioChaperone®。

Adocia的临床产品线包括四种用于糖尿病餐时治疗的新型胰岛素配方:两种超速效胰岛素类似物赖脯胰岛素配方(BioChaperone® Lispro U100和U200),基础甘精胰岛素和速效赖脯胰岛素组合(BioChaperone® Combo),餐时胰岛素与胰岛淀粉样多肽类似物普兰林肽M1Pram组合。 临床产品线还包括用于治疗低血糖的人胰高血糖素的水性配方(BioChaperone® Glucagon)。

Adocia的临床前产品线包括用于糖尿病治疗的双激素组合:速效胰岛素类似物和普兰林肽的两种组合(BioChaperone® Lispro Pram 和 BioChaperone® Aspart Pram),甘精胰岛素与GLP-1受体激动剂的组合(BioChaperone® Glargine Liraglutide)。 此外,还有两种用于治疗肥胖症的双激素产品:胰高血糖素和艾塞那肽的组合(BioChaperone® GluExe)和普兰林肽和艾塞那肽的组合(PramExe)。

Adocia最近在产品线中增加了一项临床前计划,这项针对细胞疗法的研究计划旨在开发可用于1型糖尿病患者的水凝胶支架。 支持该计划的第一个专利申请已经提交。

联系Adocia

Adocia

Gérard Soula

CEO

contactinvestisseurs@adocia.com

电话: +33 4 72 610 610

www.adocia.com MC Services AG

Adocia 欧洲新闻联络部

Raimund Gabriel

Managing Partner

adocia@mc-services.eu

电话: +49 89 210 228 0 The Ruth Group

Adocia 美国投资者联络部

James Salierno

Vice-President

jsalierno@theruthgroup.com

电话: +1 646 536 7035





免责声明







1 2019 ADA - poster presentation, 7/11/2019

2 Real-World Adherence And Discontinuation Of Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists Therapy In Type 2 Diabetes Mellitus Patients In The United States, T. Weiss Et Al. 2020 Nov 27;14:2337-2345. Doi: 10.2147/Ppa.S277676

3 Https://Www.Who.Int/News-Room/Fact-Sheets/Detail/Obesity-And-Overweight

4 Novo Nordisk 2020 Annual report