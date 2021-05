Communiqué de presse

26 mai 2021

Crédit Agricole CIB choisit la nouvelle plateforme Télétravail d’Edenred pour allouer sa subvention « Équipements » destinée à ses collaborateurs

Edenred, leader mondial et français des solutions digitales de paiement à usages spécifiques (titres-restaurant, mobilité, cadeaux), lance la plateforme Télétravail, première solution destinée aux employeurs pour faciliter la prise en charge des frais engagés par leurs collaborateurs dans le cadre du télétravail. Premier client de cette nouvelle offre, Crédit Agricole CIB, banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit Agricole, accompagne ainsi le travail à distance de ses 5 000 collaborateurs basés en France.

Une aide digitale et fléchée, distribuée et utilisée en quelques clics

Télétravail d’Edenred est un compte digital associé à une plateforme e-commerce sur laquelle les salariés peuvent accéder en quelques clics à plus de 4 000 produits (équipements et fournitures de bureau, consommables et matériel informatique). Crédit Agricole CIB a choisi de créditer pour chaque collaborateur une subvention unique afin qu’il puisse compléter l’équipement déjà fourni par l’entreprise. Ceux-ci seront ensuite directement livrés à domicile.

Pour les entreprises, Télétravail d’Edenred offre l’assurance de la bonne allocation des fonds à leurs salariés. Cette solution est également synonyme de simplicité administrative : le versement de l’allocation à chaque salarié s’effectue directement en ligne et aucune note de frais, ni aucun justificatif de paiement n’est nécessaire.

La plateforme Télétravail s’appuie sur la technologie d’argent fléché d’Edenred, déjà utilisée par 7 millions de salariés en France à travers les programmes tels que Ticket Restaurant, Kadéos, Ticket Mobilité ou encore la plateforme de solutions pour CSE ProwebCE.

Vianney du Parc, Directeur général d’Edenred France, déclare : « La solution Télétravail d’Edenred, développée en un temps record par nos équipes, permet à nos clients de faire face au nouveau challenge que représente le travail à la maison. Notre plateforme technologique offre une expérience d’utilisation optimale aux salariés grâce à un large réseau et à un catalogue riche de produits. Elle simplifie l’allocation des subventions télétravail pour les employeurs avec un filtrage efficace. Nos clients peuvent se concentrer sur la protection de leurs salariés et sur leur activité, Edenred fait le reste. »

Anne-Catherine Ropers, Directrice générale adjointe et Directrice des Ressources Humaines de Crédit Agricole CIB, déclare : « Cette solution innovante et digitale, élaborée avec Edenred, s’inscrit pleinement dans notre ambition de proposer une nouvelle expérience collaborateur en lien avec notre Projet Humain. Ainsi, en permettant à chacun de choisir en ligne le materiel dont il a besoin pour compléter son équipement et alors que le télétravail est toujours généralisé du fait de la crise, cette initiative permet d’améliorer les conditions de travail à distance de nos équipes. »

Contribuer au pouvoir d’achat et au bien-être en télétravail, une solution gagnant-gagnant

Pour les entreprises :

Simplicité administrative et traçabilité des dépenses : Chargement de l’allocation pour l’ensemble des salariés en quelques clics Pas de justificatif de paiement à analyser et valider La garantie de respecter les règles de l’URSSAF



Solution d ’engagement et de bien-être en télétravail à moindre coût : L’assurance que les collaborateurs disposent d’équipements adéquats pour télétravailler Montant de la subvention personnalisable Jusqu’à 550€ par collaborateur et par an exonérés de cotisations sociales



Pour les salariés :

Gain de qualité de vie en télétravail : La possibilité de mieux s’équiper pour télétravailler Plus de 4 000 produits éligibles à des prix attractifs, accessibles en quelques clics





Gain de pouvoir d’achat :



Une subvention directe exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu



▬▬

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs, renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2020, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

▬▬

