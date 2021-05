GTT : Evolution du capital de GTT

English French

Evolution du capital de GTT

Cession par Engie de 10% du capital et émission d’une obligation échangeable pour un montant d’environ 290 millions d’euros

A l’issue de ces opérations, la participation d’Engie au capital de GTT passe de 40,4 % à environ 30 % (et potentiellement environ 20 % en cas d’exercice de l’obligation échangeable)

Rachat par GTT de 0,5 % de ses propres actions

St Rémy-les-Chevreuse, le 26 mai 2021 – Engie a annoncé ce jour la cession de 3,7 millions d'actions de GTT représentant 10 % du capital social de la Société, par voie de placement privé accéléré, au prix de 67€ par action. Engie a également annoncé l’émission simultanée d’obligations échangeables en actions ordinaires existantes de GTT pour un montant nominal total de 290 millions d'euros ne portant pas intérêt (zéro coupon) et ayant une maturité de 3 ans, avec une prime d'échange de 20% par rapport au prix de placement des actions de GTT cédées simultanément.

A l’occasion de cette opération, GTT a racheté 185 392 actions au prix unitaire de 67 euros. Le règlement‐livraison des titres doit avoir lieu autour du 28 mai 2021. Ce rachat d’actions, d’un montant de 12,4 millions d’euros, est financé sur la trésorerie disponible de GTT. Il a été effectué dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par la 13ème résolution votée en Assemblée générale des actionnaires du 2 juin 2020. Il est destiné à couvrir les prochaines attributions d’actions de performance du Groupe, et plus généralement, toute attribution ou cession d’actions notamment dans le cadre d’un plan d’épargne du Groupe.

La part d’Engie au capital de GTT représente désormais environ 30 %, dont environ 10% correspond à l’obligation échangeable, contre 40,4 % précédemment. La composition du Conseil d’administration sera donc ajustée afin de respecter les meilleures pratiques et les recommandations du code AFEP-MEDEF en matière de gouvernance.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, déclare : « Je tiens à saluer notre actionnaire Engie, qui a accompagné le développement de GTT pendant plus de 50 ans et a contribué à en faire un leader incontesté dans son domaine. À la suite de la cession par Engie de 10% de sa participation, l’actionnariat de GTT est solide et équilibré, et la part du flottant progresse significativement. Nous sommes fiers d’être soutenus par de nombreux investisseurs institutionnels de premier rang qui nous permettront de poursuivre notre modèle indépendant. Acteur technologique de référence, GTT maintient sa trajectoire de croissance et d’innovation, afin de répondre aux besoins de ses clients dans le cadre de leur transition énergétique et des exigences accrues auxquelles ils font face. »





Contact Relations Investisseurs

information-financiere@gtt.fr / +33 1 30 23 20 87

Contact Presse :

press@gtt.fr / +33 1 30 23 80 80

Pour plus d’information, consulter le site www.gtt.fr .

A propos de GTT

GTT est l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis plus de 50 ans, GTT conçoit et commercialise des technologies de pointe pour une meilleure performance énergétique. Les technologies GTT allient efficacité opérationnelle et sécurité pour équiper les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Le Groupe propose également des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant, ainsi qu’une large gamme de services, dont des solutions digitales dans le domaine du Smart Shipping. GTT est aussi présent dans l'hydrogène à travers sa filiale Elogen, qui conçoit et assemble des électrolyseurs destinés en particulier à la production d'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices SBF 120 et MSCI Small Cap.

Pièce jointe