Scanfil Oyj Lehdistötiedote 26.5.2021 klo 10:00

Maatalousrobotteihin erikoistunut Ekobot valitsi Scanfilin teollistamiskumppanikseen

Ekobot AB kehittää maatalousrobotteja mekaaniseen rikkaruohojen torjuntaan. Robottien avulla voidaan vähentää merkittävästi kemiallisten rikkaruohontorjunta-aineiden käyttöä. Ne mahdollistavat ympäristön kemikaalikuorman pienentämisen ja manuaalisen työn vähentämisen.

Kärkituotteensa, Ekobot Gen III:n, teollistamishankkeeseen Ekobot valitsi kumppanikseen Scanfilin.

”Tutkimme huolella mahdollisia suunnittelu- ja valmistuskumppaneita. Scanfil Åtvidabergin valitsimme heidän vahvan teollistamiskokemuksensa ja –osaamisensa ansiosta,” sanoo Erik Jonuks, Ekobotin toimitusjohtaja. ”Me uskomme, että Scanfilin kanssa voimme kasvaa yhdeksi maailman johtavaksi robotisoidun mekaanisen rikkaruohojen torjuntajärjestelmien toimittajaksi.”

Ekobot arvioi robotisoidun mekaanisen rikkaruohontorjunnan vuotuiseksi markkinakasvuksi 34,5 prosenttia ja kokonaismarkkinan olevan 20,5 miljardia yhdysvaltain dollaria vuonna 2025.

”Scanfilillä on laaja palvelutarjooma tuotesuunnittelusta aina valmistukseen saakka”, sanoo myyntipäällikkö Bertil Scanfilin Åtvidabergin tehtaalta. ”Teemme tiivistä yhteistyötä, jotta saamme tuotteen täyttämään markkinoiden sille asettamat vaatimukset ja samalla pidettyä kustannukset hallinnassa. Nyt olemme etenemässä tämän mahtavan tuotteen kanssa teollistamis- ja massatuotantovaiheeseen. Yhdessä voimme muuttaa ruoantuotantoa yhä vastuullisemmaksi ja fyysisesti kevyemmäksi”

Vastuullisuus on korkealla kummankin yhtiön arvioissa. Ekobotin tavoite on tehdä ruoantuotannosta yhä vastuullisempaa ja Scanfilin tavoite on tehdä tuotantoprosesseista vastuullisempia kuin koskaan ennen.

Lisätietoja:

Bertil Alm (englanniksi tai ruotsiksi)

Myyntipäällikkö, Scanfil Oyj

Puh. +46 70 309 16 57

S-posti bertil.alm@scanfil.com



Erik Jonuks (englanniksi tai ruotsiksi)

Toimitusjohtaja, Ekobot AB

Puh. +46 703 850 890

S-posti erik.jonuks@ekobot.se



Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle. Lue lisää: www.scanfil.com



Ekobot AB on Nasdaq Tukholmassa (OM:EKOBOT) listattu yhtiö, jonka on ensimmäisenä maailmassa tehnyt erittäin tarkkaan työhön kykenevän täysin autonomisen mekaanisen rikkaruohojen torjuntarobotin. Me Ekobotilla autamme maanviljelijöitä ja vihannesten kasvattajia nostamaan satoa sekä vähentämään rikkaruohojen torjuntakuluja ja CO2 päästöjä ekologisella tavalla. Lue lisää: www.ekobot.se

Liite