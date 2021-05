English Swedish French German Italian





Image disponible : monika@prismapr.com

JLT Mobile Computers est fier de présenter le JLT Test Center, son tout nouveau banc de test

Ce centre d'essais pour les tests de robustesse et de résistance aux conditions environnementales à la pointe de la technologie, assure un équilibre optimal entre une offre de haut niveau, une efficacité interne et les coûts de production.

Växjö, Suède, le 26 May 2021 * * * JLT Mobile Computers, l'un des principaux développeurs d'ordinateurs pour environnements exigeants, est heureux d'annoncer son tout nouveau banc de tests, créé pour contrôler intégralement la qualité déjà élevée et l'extrême durabilité de ses produits, ainsi que pour permettre des développements et des tests plus efficaces dans la création de nouvelles offres. Le nouveau centre de test JLT fait partie intégrante de la stratégie de développement et de croissance de JLT en renforçant, sur ses marchés, son engagement envers l’excellence.

Se conformer à l'industrie en matière de robustesse et de normes opérationnelles est une seconde nature pour JLT. Ainsi, des tests environnementaux complets sont essentiels pour assurer performances, durabilité et fiabilité des équipements informatiques durcis, car ceux-ci subissent régulièrement des contraintes bien supérieures à ce que la technologie « grand public » standard peut supporter. JLT a toujours conçu, développé et fabriqué des équipements qui : résistent sur le terrain, augmentent la productivité « client » et améliorent la satisfaction des utilisateurs. Avec cette possibilité de tester les produits en interne dans toutes les conditions de fonctionnement imaginables du client et à tous les stades de développement, ce processus intégré devient à la fois plus rapide et plus rentable.

« Nous voulons que nos clients soient assurés que nous avons bien testé toutes les caractéristiques des matériels sur lesquels reposent leur activité et ce jusqu’aux limites extrêmes. Avec notre nouveau banc de tests, nous pouvons soumettre nos produits aux conditions environnementales les plus sévères qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain, voire au-delà, sans avoir besoin d'impliquer des laboratoires de test externes et dans des délais minimaux. Si quelque chose est défectueux ou se casse, nous retournons à notre ”table à dessin” pour l'améliorer et le rendre encore plus solide, ici même au sein de nos propres installations », a déclaré Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers. « Notre nouveau banc de tests est à la pointe de la technologie. Nous pouvons tester les chocs et les vibrations, les températures extrêmes, l'humidité, la résistance aux chocs et nous faisons également des tests de radiofréquence. Cela nous permet de développer un ultime équilibre entre excellence et haute fiabilité des produits, efficacité interne et coûts de production. C'est également un excellent facilitateur pour les innovations futures. »

Bien que JLT ait déjà testé des équipements informatiques dans ses installations, le nouveau banc de tests JLT, qui a été agrandi, dispose de capacités en interne encore plus importantes. Par exemple, le nouveau vibrateur/shaker peut tester la résistance aux chocs et aux vibrations des PC et des écrans, deux problématiques récurrentes pour les unités déployées dans des véhicules en mouvement et au sein d’opérations multi-équipes. Le fait de tester les points faibles et d'apporter les ajustements nécessaires permet de maximiser le temps de fonctionnement et donc d’ajouter des années à la durée de vie d'un produit.

La nouvelle chambre climatique programmable de JLT peut exécuter, pendant des heures et des jours, des séquences de température automatisées, en se rapprochant des cycles naturels et des températures extrêmes du monde réel. Le contrôle de l'humidité de la nouvelle chambre ajoute une nouvelle dimension aux essais internes, en mesurant l'impact d’une humidité extrême et de ses changements sur la performance et la fiabilité.

Le laboratoire radio de ce banc de tests permet à JLT de préqualifier composants et conceptions en matière de compatibilité électromagnétique (CEM) et d'interférence électromagnétique (IEM) avant d'envoyer les dispositifs pour les tests des certifications officielles ; ce qui réduit l'incertitude et accélère la mise sur le marché. Le laboratoire radio permet également de configurer des performances radio et une connectivité sans fil optimales dans des conditions et des scénarios d'utilisation variés.

Ainsi, ce banc de tests à Växjö, permet à JLT d'effectuer tous les types de tests afin de : détecter et de résoudre les problèmes dès le début du processus de développement, de valider de nouvelles idées de conception, de tester des conceptions personnalisées spécifiques et même de reproduire l'environnement de travail particulier d'un client.

JLT Mobile Computers encourage depuis longtemps ses clients à « essayer avant d'acheter » afin qu’ils s’assurent que les matériels ne répondent pas seulement aux simples « besoins », mais qu'ils résistent à leur environnement de travail spécifique, aussi difficile soit-il. Avec ce nouveau banc de tests JLT, les clients peuvent être, plus que jamais, confiant dans le fait que les produits JLT répondront à leurs attentes, voire les dépasseront.

Pour en savoir plus sur JLT Mobile Computers, ainsi que sur les produits, services et solutions de la société, consultez le site www.jltmobile.com.

Demandes de renseignements Contact Presse JLT Mobile Computers Group PRismaPR Per Holmberg, PDG Monika Cunnington Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com monika@prismapr.com

www.prismapr.com

À propos de JLT Mobile Computers



Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Nos 25 années d'expérience en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.

Pièce jointe