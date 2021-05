Selskabsmeddelelse 9/2021

English Danish

Resumé

Sammenligningstallene for 1. kvartal 2020 er angivet i parentes.

Lav efterspørgsel efter tonnage som følge af COVID-19 pandemien kombineret med et markant overudbud af tonnage resulterede i en lav Time Charter - ækvivalent (TCE) og et svagt resultat for 1. kvartal 2021. TCE-raten for de fem skibe var 61% lavere end den gennemsnitlige TCE-rate i 1. kvartal 2020.

For de tre måneder, der endte den 31. marts 2021, realiserede koncernen et tab efter skat på USD 1,5 millioner (inklusive en nedskrivning på USD 0,2 millioner på skibene) sammenlignet med et resultat efter skat på USD 3,6 millioner for den tilsvarende periode sidste år. Det betydelige fald i TCE-indtjeningen var hovedårsagen til tabet i 1. kvartal 2021.

Skibenes samlede driftsomkostninger var i 1. kvartal 2021 på USD 2,9 millioner (USD 2,9 millioner).

EBITDA faldt markant til USD 0,4 million (USD 6,4 million) som følge af den lavere TCE-indtjening i 1. kvartal 2021. Øvrige omkostninger forblev uændrede med USD 0,3 millioner (USD 0,3 millioner).

Koncernen foretog en yderligere nedskrivning på USD 0,2 millioner i 1. kvartal 2021 (USD 0), grundet visse ekstraomkostninger i forbindelse med salget og den endelige levering af Nordic Pia i april 2021.

Efter afskrivninger, nedskrivninger, renteudgifter og andre finansielle omkostninger, udgjorde koncernens resultat efter skat et underskud på USD 1,5 millioner i 1. kvartal 2021 (overskud på USD 3,6 millioner).

I perioden 31. december 2020 til 31. marts 2021 faldt egenkapitalen fra USD minus 8,5 millioner til USD minus 10,0 millioner, som følge af det akkumulerede resultat i perioden.

Efter succesfulde forhandlinger mellem koncernens hovedaktionær, koncernens ledelse og långiverne blev der i december 2020 indgået en aftale med långiverne om en forlængelse af selskabets lånefaciliteter med et år til 30. december 2021. Vilkårene i de reforhandlede lånebetingelser indeholdt bl.a. (i) krav om salg af to skibe, Nordic Hanne og Nordic Pia i løbet af første halvår 2021, (ii) forlængelse af den eksisterende bankgaranti på USD 3,85 millioner udstedt af selskabets hovedaktionær indtil starten af 2022 (iii) genindførsel af kvartalsvise afdrag fra december 2020, og (iv) nye finansielle vilkår så som ændrede krav til minimumslikviditet og Minimum Value - klausuler (skibenes markedsværdi i procent af det udestående lån). Forlængelsen af lånefaciliteten blev givet med det formål at give selskabet mere tid til at vurdere forskellige langsigtede scenarier, herunder muligheden for en fusion.

Koncernen er endvidere underlagt en cash sweep-mekanisme, i henhold til hvilken likvide beholdninger, der efter betaling af renter og afdrag, på kvartalsbasis overstiger USD 6,0 millioner, skal anvendes til afdrag på lånefaciliteten. Denne cash sweep-mekanismen blev ikke aktiveret i 1. kvartal 2021 (cash sweep-mekanisme blev aktiveret i 1. kvartal 2020, hvor USD 3,3 millioner blev afdraget på koncernens lån).

I 1. kvartal 2021 var cash flow fra operationen negativ med USD 0,4 millioner (netto positivt cash flow på USD 4,0 millioner) efter betaling af periodens renter på lånefaciliteten. Herudover foretoges en delvis afdragsbetaling på USD 1,5 millioner. Som følge heraf blev likvide beholdninger reduceret til USD 3,5 den 31. marts 2021 fra USD 5,4 millioner den 31. december 2020.

Forventningerne til 2021 er uforandrede i forhold til forventningerne udmeldt i Årsrapporten for 2020.

Som led i restruktureringen med långiverne i december 2020 blev Nordic Hanne og Nordic Pia solgt i 1. kvartal 2021 og afleveret til deres respektive nye ejere i april 2021. Nettoprovenuet fra salget af de to skibe blev brugt til nedbringelse af de respektive lån i de to skibe.

Siden starten af 2021 har der været indledende forhandlinger med potentielle fusionspartnere med henblik på at undersøge muligheden af en kombination af at vækste selskabet og vende den negative egenkapitalsituation. Per dags dato pågår disse diskussioner fortsat. Medens bestyrelsen fortsat er optimistisk med hensyn til, at det vil lykkes at gennemføre en fusion, er det stadig for tidligt at indikere hvorvidt disse diskussioner vil munde ud i en succesfuld transaktion.

I tilfælde af at forhandlingerne om en fusion skulle strande er det ledelsens opfattelse, at långiverne vil finansiere selskabet i en periode ud over 30. december 2021, til sikring af et ordentligt salg af skibene.

Såfremt en fusion ikke gennemføres og forudsat at de tilbageværende tre skibe vil fortsætte i henholdsvis Hafnia Handy Poolen og Hafnia LR Poolen indtil udgangen af 2021, forventes TCE-omsætningen for 2021 at blive i niveauet USD 13,5 millioner – USD 15,5 millioner. Efter driftsudgifter, der er budgetteret af de respektive tekniske managers, forventes koncernens EBITDA (indtjening før renter, skat, afskrivning og amortisering) for 2021 i intervallet USD 3,0 millioner – USD 5,0 millioner, og resultat før skat forventes at blive et tab på USD 2,5 millioner - USD 5,0 millioner. Forventningerne til 2021 tager ikke hensyn til eventuelle yderligere nedskrivninger eller tilbageførsel af tidligere nedskrivninger af skibenes regnskabsmæssige værdier.





