Laurent ABLY rejoint Kub Cleaner au poste d’Executive Director

KUB Cleaner, concepteur français de stations blanches qui analysent et décontaminent les supports USB et périphériques amovibles, complète son équipe de direction en recrutant Laurent ABLY au poste de Directeur Exécutif.

Dans ce contexte, de concert avec la Direction générale et la Présidence, il veillera à définir la stratégie de développement de l’entreprise sur les prochaines années et accompagnera la société dans le développement de ses ventes directes et indirectes via des partenaires techniques et commerciaux. Il jouera donc un rôle déterminant dans la croissance de l’organisation en apportant une solide expérience professionnelle qu'il a acquise depuis 20 ans, dans le secteur de la Cybersécurité où il a contribué activement à lancer des projets d’envergure.

Laurent ABLY, Executive Director de KUB Cleaner « Je suis fier de rejoindre l’équipe de KUB Cleaner qui a su développer une offre innovante et éprouvée pour analyser et décontaminer les supports USB et périphériques amovibles. Notre approche unique et souveraine, tournée vers l’industrie et la Défense est un réel différenciateur qui nous permet de répondre aux besoins des entreprises les plus sensibles, aux règlementations les plus strictes et d’adresser les environnements les plus exigeants. KUB Cleaner représente tout ce qui compte à mes yeux : une équipe d’expérience et de passionnés, la volonté de porter la Cybersécurité plus loin et enfin, l’indépendance permettant une innovation sans transiger, sans compromis. »

Christophe BOUREL, CEO de KUB Cleaner « Notre forte croissance nous amène à repenser notre organisation et à nous entourer des meilleurs experts du marché. Nous allons définir et mettre en œuvre un plan stratégique pour développer notre offre existante, nouer de nouvelles alliances et accélérer la vente et la distribution de nos solutions. »