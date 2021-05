English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 26.5.2021 KLO 12.00

Muutos Enento Groupin johtoryhmässä

Enento Group Oyj:n tietohallintojohtaja ja johtoryhmän jäsen Jörgen Olofsson on ilmoittanut irtisanoutuvansa yhtiön palveluksesta siirtyäkseen uusiin tehtäviin konsernin ulkopuolelle. Jörgen Olofsson toimii tietohallintojohtajana ja johtoryhmän jäsenenä enintään marraskuun 2021 loppuun saakka. Uuden tietohallintojohtajan rekrytointi aloitetaan välittömästi ja valinnasta tullaan tiedottamaan erikseen.

”Haluan kiittää Jörgeniä hänen hyvästä työstään ja merkittävästä panoksestaan yhtiömme kannalta erittäin mittavan pohjoismaisen palvelualustan kehitys- ja suunnittelutyössä”, sanoo Enento Groupin toimitusjohtaja Jukka Ruuska.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Jukka Ruuska

toimitusjohtaja

Puh. +358 10 270 7111

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.