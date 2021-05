Selskabsmeddelelse nr. 7 / 2021

26. maj 2021

Newcap Holding A/S – Periodemeddelelse 1. kvartal 2021

NewCap Holding A/S skal hermed afgive periodemeddelelse for 1. kvartal 2021.

Koncernen offentliggør ikke finansiel information som en del af periodemeddelelser.

Udviklingen i koncernens aktiviteter

Efter frasalget af koncernens svenske forretningsaktiviteter i 2019 er NewCap koncernens virksomhed primært håndtering af de indgåede earn out aftaler som en andel af de fremtidige indtægter af de afhændede aktiviteter, primært af de afledte indtægter fra kapital under forvaltning.

Udvikling i tilgodehavende earn out fra salg af virksomheder - Kapitalforvaltning

Den primære aftale om earn out er baseret på en andel af indtægter fra kapitalforvaltning. Markedsværdien af den bagvedliggende kapital under forvaltning, hvoraf der modtages en andel af afledte indtægter udgør pr. 31. marts 2021, ca. SEK 9,6 mia., mod ca. SEK 9,1 mia. pr. 31. december 2020, dvs. en stigning på ca. 5%. Markedsværdien pr. 21. maj 2021 udgør ca. SEK 9,4 mia.

I forbindelse med udarbejdelse af årsrapport for 2020, jf. selskabsmeddelelse nr. 4 / 2021 af 25. marts 2021, foretog bestyrelsen en revurdering af forudsætninger for den fremtidige udvikling i kapital under forvaltning, der ligger til grund for de forventede indtægter, hvoraf der beregnes en earn out.

Dette medførte at den samlede kapital under forvaltning (AUM) fremover forventes at udvise et årligt fald på 5%, blandt andet baseret på øget forventet kundeafgang og reducerede afkastforventninger. Den positive udvikling i kapital under forvaltning i første kvartal 2021, dækker dels over, at den realiserede kundeafgang er i tråd med den anvendte forudsætninger, mens afkastet fra forvaltning i første kvartal overstiger de anvendte langsigtede forudsætninger.

Det er bestyrelsens forventning, at der for nuværende ikke er grundlag for at antage en anden vurdering af den fremtidige udvikling i den kapital under forvaltning end den, der ligger til grundlag vurdering af fremtidige indtægter fra earn out aftaler i årsrapporten for 2020. Den fremadrettede virksomhed hos modparten i earn out aftale er fortsat udsat for risici, hvortil der henvises til beskrivelsen i årsrapporten for 2020 side 14.

En ændring i markedsværdi af den forvaltede kapital vil grundlæggende medføre en ændring i indtægter proportionalt med en ændring i den bagvedliggende kapital under forvaltning. Den positive udvikling i kapital under forvaltning i første kvartal 2021 vil have en marginal positiv effekt på den rate, der opgøres pr. 31. maj 2021.

Øvrige forhold

Koncernens øvrige udvikling i første kvartal 2021, herunder forventningerne til koncernens indtjening, der blev udmeldt i forbindelse med offentliggørelse af selskabets årsrapport for 2020, er i tråd med de stillede forventninger.

Gennemførelse af kapitalnedsættelse

På selskabets ordinære generalforsamling den 22. april 2021 blev der vedtaget en nedsættelse af selskabets aktiekapital fra DKK 62.998.551 til DKK 6.299.855,10. Nedsættelsen gennemføres ved en reduktion af aktiernes nominelle størrelse fra DKK 0,50 til DKK 0,05 og kapitalnedsættelsen henlægges til selskabets frie reserver.

Fristen for kreditorernes anmeldelse af krav er nu udløbet uden at nogen har rejst krav, hvorfor bestyrelsen d.d. har truffet beslutning om at gennemføre kapitalnedsættelsen. Det bemærkes at kapitalnedsættelsen ikke har betydning for aktiernes indre værdi, idet antallet af aktier er uændret.

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

Email: info@newcap.dk

