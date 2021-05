La stratégie d'entreprise mise à jour de Suncor Énergie accroît le rendement des actionnaires et accélère les réductions des émissions de GES avec un objectif d'être carboneutre d'ici 2050

English French

CALGARY, Alberta, 26 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conformément à sa raison d'être qui consiste à fournir une source d’énergie digne de confiance qui améliore la qualité de vie des gens, tout en prenant soin les uns des autres et de la planète, Suncor communiquera aujourd'hui sa stratégie mise à jour axée sur la croissance du rendement des actionnaires et l'accélération de ses progrès visant à réduire les émissions de GES, avec un objectif de devenir carboneutre d'ici 2050.

La stratégie est soutenue par les principes de Suncor en matière d'excellence opérationnelle et sa discipline en matière d'investissements. Suncor axera ses dépenses en immobilisations annuelles prévues de 5 milliards $ jusqu'en 2025 sur l'optimisation de sa chaîne de valeur intégrée et le maintien de ses activités de base, tout en améliorant sa compétitivité sur les plans des coûts et du carbone, et en faisant croître les activités sobres en carbone, qui devraient produire chaque année 2 milliards $ en flux de trésorerie disponibles supplémentaires d’ici 2025. Cette croissance planifiée des flux de trésorerie disponibles sera axée sur le retour d'une valeur importante aux actionnaires grâce à une augmentation des dividendes, des rachats d'actions continus et le renforcement du bilan par la réduction continue de la dette. De plus, la stratégie comprend un objectif visant à devenir une entreprise carboneutre d'ici 2050 et à contribuer de manière significative aux objectifs de la société d’enregistrer zéro émission nette; et un plan visant à maintenir notre rendement et une divulgation des facteurs ESG (environnement, volet social et gouvernance) de calibre mondial tout en étant reconnue comme un chef de file en matière de développement durable.

« Depuis des décennies, Suncor fait évoluer et croître ses activités -- transformant une ressource en sables pétrolifères émergente en l'un des bassins pétroliers les plus fiables au monde affichant un rendement de premier rang relativement à l'environnement, au volet social et à la gouvernance (ESG), a mentionné Mark Little, président et chef de la direction de Suncor. Nous continuerons à mettre en valeur les sables pétrolifères pendant de nombreuses décennies à venir, en procurant une grande valeur et d'importants rendements aux actionnaires, et en réduisant davantage les émissions dans le cadre de notre parcours vers la carboneutralité d'ici 2050. »

D’ici 2030, Suncor prévoit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 10 mégatonnes (MT) par année à l’échelle de sa chaîne de valeur énergétique. Les émissions de l’entreprise étaient d’environ 29 MT par année en 2019. Suncor prévoit y arriver en réduisant les émissions de ses activités de base – en élargissant ses activités dans les secteurs où l'entreprise possède déjà une expertise et où elle peut continuer à réduire les coûts et les émissions des activités de base et actifs existants – tout en faisant croître ses secteurs des carburants renouvelables, de l’électricité et de l’hydrogène. Cela comprend l'aide de Suncor offerte à ses clients pour qu'ils contribuent à un monde carboneutre en leur offrant des choix énergétiques plus propres comme les carburants renouvelables et la Transcanadienne électrique de Petro-Canada.

Suncor poursuit son évolution afin de créer une entreprise plus forte, plus résiliente et plus concurrentielle et est convainque qu'elle peut accroître de façon significative les rendements des investisseurs tout en progressant vers la carboneutralité et en répondant aux besoins grandissants en matière d'énergie. La stratégie mise à jour tire profit des avantages uniques de l'entreprise : expertise énergétique inégalée; ressources de longue durée à faible déclin; modèle intégré; liens avec les clients; mise en œuvre de longue date de changements et d’innovations technologiques; parcours en matière de développement durable en vigueur depuis des décennies; et relations solides avec les parties intéressées.

Plus de détails sur la stratégie seront communiqués lors de la Journée des investisseurs de Suncor, qui débute aujourd'hui à 8 h, HR (10 h, HE). Les documents de la Journée des investisseurs seront disponibles à 6 h, HR (8 h, HE) en visitant le https://www.suncor.com/fr-ca/centre-des-investisseurs/journee-des-investisseurs-2021.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada, avec une équipe globale composée de plus de 30 000 personnes. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et à notre réseau national de distribution des ventes au détail Petro-Canada (comprenant maintenant notre Transcanadienne électrique, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ). À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, tout en misant sur la croissance rentable d'un portefeuille de sources d'énergie renouvelable et en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

