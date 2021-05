Xebec annonce un accord d'approvisionnement pour un centre de ravitaillement en hydrogène aux Pays-Bas

English French

MONTREAL, 26 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSX: XBC) (“Xebec”), un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui que sa filiale, HyGear, a signé un accord pour fournir de l'hydrogène à une station-service aux Pays-Bas. L'accord prévoit la production et la livraison sur site de 130 000 kg d'hydrogène sur une période de 1,5 an, à partir du centre de production d'hydrogène décentralisé de HyGear situé à Arnhem, aux Pays-Bas. L'hydrogène fourni devrait permettre d'alimenter environ 33 000 recharges de véhicules électriques à pile à combustible («FCEV») pendant la durée du contrat.



« C'est le deuxième contrat d'approvisionnement en hydrogène pour des stations de ravitaillement que nous avons signé aux Pays-Bas. Nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à nous développer au fur et à mesure que la demande de carburant à grande échelle se concrétise pour les véhicules utilitaires légers et lourds tels que les autobus et les voitures. Nos centres de production d'hydrogène décentralisés approvisionnent déjà les marchés industriels locaux, et nous sommes prêts à répondre à la demande accrue du secteur de la mobilité. Cette approche unique de production et de distribution locales s'inscrira parfaitement dans notre stratégie mondiale de production de gaz distribuée et décentralisée, qui se traduira par des coûts et des émissions considérablement réduits », a déclaré Marinus van Driel, président de Xebec Europe.

HyGear est en train de devenir un leader local et mondial de l'approvisionnement en hydrogène

Le 18 février 2021, HyGear a signé son premier contrat d'approvisionnement en hydrogène avec Rijngas, une société de vente et de distribution de gaz aux Pays-Bas, pour la livraison d'hydrogène à une station-service d'Amsterdam exploitée par Orangegas. Cette station de ravitaillement en hydrogène est l'une des premières à Amsterdam et la sixième au pays. L'hydrogène devrait jouer un rôle important dans le cadre de la politique de transition énergétique du gouvernement néerlandais, notamment pour les véhicules lourds tels que les camions, les bus, les tracteurs et les bateaux.

Alors que HyGear possède et exploite son premier centre à Arnhem, aux Pays-Bas, un deuxième centre est actuellement en construction à West Bromwich, au Royaume-Uni. Ce deuxième centre, qui témoigne de l'expansion géographique de la société en Europe, sera exploité par Buse Gases Ltd dans le cadre d'une coentreprise.

Liens connexes :

https://www.xebecinc.com

https://hygear.com/news/hygear-supplies-hydrogen-for-fuelling-station-in-amsterdam/

https://xebecinc.com/news/xebec-launches-hydrogen-supply-strategy-in-the-united-kingdom/

Demandes médias :

Public Stratégies et Conseils pour XEBEC Adsorption Inc.

Victor Henriquez , Associé principal

victor@publicsc.com

+514 377 1102

Relations avec les investisseurs :

Xebec Adsorption Inc.

Brandon Chow, responsable des relations avec les investisseurs

bchow@xebecinc.com

+450 979 8700 poste 5762

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L’entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec cinq usines de fabrication, huit centres de services de technologies propres et trois bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com .

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives (ensemble, les " déclarations prospectives ") au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont soumises à des risques et des incertitudes. En général, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que "planifie", "cherche", "s'attend", "estime", "a l'intention", "anticipe", "croit", "pourrait", "probable" ou des variations de ces mots, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats "peuvent", "vont", "pourraient", "pourraient", "seront pris", "se produiront", "seront atteints" ou d'autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs, y compris les énoncés concernant les dépenses en immobilisations, les revenus, les dépenses, le bénéfice, le rendement économique, l'endettement, la situation financière, les pertes et les perspectives d'avenir ainsi que les attentes de la direction de Xebec à l'égard de l'information concernant les affaires et l'expansion et la croissance des activités de Xebec, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Le nombre approximatif de 33 000 remplissages de VCEF est basé sur une moyenne de 4 kg d'hydrogène par ravitaillement pour les véhicules légers. Ce nombre est susceptible de varier en fonction de la combinaison de véhicules qui accèdent à la station pendant la durée du contrat. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs et à des incertitudes d'ordre commercial et économique, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, notamment dans le plus récent rapport de gestion annuel et la plus récente notice annuelle, déposés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. De plus, si un ou plusieurs des risques, incertitudes ou autres facteurs se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient inexactes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés ou renseignements prospectifs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, la situation incertaine et imprévisible de l'économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de Covid-19, la capacité de Xebec à générer une croissance des revenus, la disponibilité pour Xebec de solutions de financement et de crédit et l'accès aux capitaux, la capacité de Xebec à respecter tous ses autres engagements et plans d'affaires, le nombre limité de clients de Xebec, la perte potentielle d'employés clés, les changements dans l'utilisation du produit du prêt, la volatilité du cours des actions et d'autres facteurs. Bien que Xebec soit d'avis que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés, qui ne s'appliquent qu'à la date du présent communiqué, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais indiqués ou qu'ils se produiront effectivement. Sauf si la loi applicable l'exige, Xebec décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.