Ease2pay is voornemens de parkeer activiteiten van Monotch te kopen

Ease2pay heeft het voornemen om de parkeerdata diensten, het parkeergarage reserveringsplatform en de website www.prettigparkeren.nl van Monotch B.V. per 2 augustus over te nemen. Beide bedrijven hebben hiervoor een voorlopige overeenkomst getekend die na goedkeuring door key accounts en de raad van commissarissen van Ease2pay definitief wordt.



De overname van het parkeergarage reservering platform en de parkeerdata diensten zet Ease2pay in om parkeer innovaties in Nederlandse gemeenten te realiseren. Door online betalen en reserveren van parkeren te combineren met online betalen van elektrisch laden en OV-tickets verwacht Ease2pay haar bijdrage aan het gemeentelijke mobiliteitsbeleid verder uit te breiden. Als betaaldienstverlener heeft Ease2pay betalen voor parkeren al geïnnoveerd tot iets wat zonder ingewikkelde registratie of automatische incasso direct na downloaden van de Ease2pay app gedaan kan worden. Als vrijgestelde betaaldienstverlener en elektronischgeldinstelling valt Ease2pay niet onder toezicht van De Nederlandse Bank.

Monotch heeft besloten zich te focussen op de verdere internationale uitrol van het TLEX I2V infrastucture to vehicle platform.

Over Ease2pay

Ease2pay is een innovatieve betaaldienstverlener die betalen goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

Rotterdam, Nederland, 26 mei 2021

