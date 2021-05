La Banque Laurentienne franchit le jalon historique de 175 ans

English French

MONTRÉAL, 26 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) est heureuse d'annoncer qu’elle souligne aujourd’hui un jalon historique - son 175e anniversaire. La Banque est fière de faire partie du tissu social du pays depuis 175 ans et célébrera cette grande réussite avec ses employés, ses clients et ses communautés tout au long de l'année.



Le 26 mai 1846, la Banque d’Épargne de la Cité et du District de Montréal est fondée par Monseigneur Ignace Bourget, second évêque de Montréal, et par un groupe de 15 notables montréalais issus de différentes communautés linguistiques et confessionnelles. Après sa première année d'activité, la Banque avait 117 400 $ d'actifs. La Caisse d'Épargne de la Cité et du District de Montréal est devenue la Banque Laurentienne du Canada en 1987 et possède aujourd'hui un actif au bilan de 45,2 milliards de dollars et des actifs administrés de 29,2 milliards de dollars.

« Le 175e anniversaire de notre banque est une étape exceptionnelle. C'est l'occasion de rappeler notre passé remarquable et de célébrer la force de nos racines. Je tiens à remercier nos clients, nos actionnaires et nos investisseurs, ainsi que nos employés et les communautés où nous exerçons nos activités, d’avoir contribué à notre histoire. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'écrire ensemble le prochain chapitre de la Banque, en nous appuyant sur nos racines pour réaliser une croissance future durable. »

- Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction, Banque Laurentienne du Canada



Reconnaître nos clients

Afin de promouvoir notre approche centrée sur le client, nous avons lancé plusieurs offres de remise en espèces sur les dépôts et les cartes de crédit, associées 175e anniversaire, pour récompenser les clients existants et en accueillir de nouveaux. Au fur et à mesure que les célébrations se poursuivront tout au long de l'année, d'autres offres de produits seront lancées.

Reconnaître nos actionnaires et nos investisseurs

Les membres du conseil d'administration et du comité exécutif de la Banque fermeront les marchés de la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui, à 16 h (HE).

Reconnaître nos employés

Les employés de la Banque à travers toute l’organisation participent à des événements virtuels avec leurs dirigeants pour marquer cette journée historique et partager leurs souvenirs. En guise de remerciement pour cette année spéciale, chaque employé bénéficiera également d'un jour de congé payé à l’occasion de son anniversaire.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe »).

Le Groupe emploie plus de 2 900 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 45,2 milliards $, de même que des actifs administrés de 29,2 milliards $.





Renseignements :

Fabrice Tremblay

fabrice.tremblay@blcgf.ca

Bur. : 514 284-4500, poste 40020

Cell. : 438 989-6070