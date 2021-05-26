GMAT官方中文网站上线: 释放吸引中国商科人才留学积极信号

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中国 上海讯, May 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 近日，由全球领先研究生商学院组成的以使命为导向的全球性非营利组织——管理专业研究生入学委员会（Graduate Management Admission Council，下简称GMAC™）宣布旗下GMAT官方中文网站（GMAT.COM.CN）正式上线，一个为想要追寻MBA或管理专业研究生教育的中国候选人而设立的资讯网站，它与早前投入使用的“GMAT考试官方社区”微信公众号共同构成了GMAT在中国的数字化信息矩阵。随着GMAT官方中文网站的开放，中国商科人才能够轻松地通过母语了解来自官方渠道的多元权威信息——国际化的资讯转化与本土化的内容深研，从而更准确、更全面、更深入地获得关于管理学教育、考试、活动、产品和服务，加强中国商科人才与全球领先商学院之间的彼此连接。作为目前最广泛使用的研究生商学院入学考试，GMAT获得全球7,000多个课程项目的认可，而中国也已经成为其全球第二大考生市场。对于后疫情时代之下的管理专业研究生教育行业而言，GMAT官方中文网站的线上对中国商科人才释放出积极信号，无疑为全球商科留学教育注入了强有力的推动。



“多年来，中国的GMAT考量已经成为仅次于美国且排名世界第二的考试地区”，GMAC总裁兼首席执行官Sangeet Chowfla如是说，“随着疫苗的普及和对经济复苏的希望开始生根，我们预计全球人才会产生有更多的流动性。同时，也期待更多的中国学生开始和重返本土或海外的管理专业研究生之旅，并且能从最新上线的GMAT官方中文网站中受益。”

为中国商科人才提供高粘性的内容 实现GMAT权威国际资讯的本土化

现在输入“GMAT.COM.CN”就能立刻高速访问GMAT官方中文网站：人性化的界面导航结合中国申请者对于中文的阅读偏好以及应用习惯，使得中国商科人才能够在语言与文化双重友好的环境下轻松地获取他们所关心的GMAT考试官方权威讯息。值得一提的是，GMAT官方中文网站不仅是把国际商科留学资讯第一时间进行转化与衔接，更为中国商科人才定制了丰富的本土化内容和活动 —— GMAT团队与全球领先的商学院都会在网站上分享关于GMAT考试官方答疑、GMAT官方备考复习计划和模拟资料、商科留学目的地介绍、商学院申请技巧及奖学金指南等等，我们还会定期发布精彩的线下活动如GMAT午餐会.......GMAT官方中文网站以权威的信息渠道、语言与文化的双重友好体验和多元的板块构成，实现了高粘性内容的创造，从而帮助和推动中国商科人才对于管理专业研究生的申请与考量。

为中国商科教育打造针对性平台 加强GMAT信息渠道规范化

如今，中国已经成长为GMAT这一全球最广泛使用的研究生商学院入学考试的第二市场。作为GMAT考试的主办及管理方，成立于1953年的GMAC是一个全球性非营利组织。如何更好地为商学院和中国申请者创造解决方案，以更好地发掘、评估和联系彼此是GMAC的使命，也是GMAC孕育GMAT官方中文网站的初衷所在。GMAC通过数据追踪发现： 旗下的管理专业研究生教育资源和信息旗舰门户网站MBA.com，每年有超过700万的访问量。为了能让中国申请者充分利用GMAC所承载的丰富资源，GMAT官方中文网站提供了更友好的中文阅读环境，并弥补GMAC旗下网站的解决方案和其他行业参与者提供的本土解决方案之间存在的差距，因此GMAC通过创建GMAT官方中文网站专为中国商科人才提供可信赖的官方信息，避免中国申请者接受来自非正规渠道信息的误导。

为全球商学院优化人才选拔 促进双方后疫情时代融合联结

虽然全球管理专业研究生教育市场经历了去年的疫情，但是在后疫情时代的今年，已经呈现逐渐稳步放开的积极趋势，尤其对中国商科人才更是如此 —— 从外部环境来看，中国的疫情防控始终坚挺加上全球疫苗接种的普及，未来疫情对于商科留学的影响将成递减效应；从自身动力来看，中国商科人才对于留学教育的决策并没有因疫情爆发而消失，延续到了后疫情时代下的今年；从全球领先商学院的态度来看，他们始终渴望和欢迎遍布全球的中国商科精英。由此可见，GMAT中文官方网站将会为遍布各地的中国商科人才打开与全球商学院联结的窗口，促进中国商科人才与全球商学院之间的融合，传递领先商学院对于商科教育的价值。

随着GMAT中文官方网站这一针对性数字平台的诞生，GMAC未来将会为中国商科人才提供丰富且权威的优质内容，促进他们与全球领先商学院之间的融合，正确地传递商科教育的价值。

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关于GMAC™

管理专业研究生入学委员会（Graduate Management Admission Council，简称为GMAC™） 是一个由全球领先研究生商学院组成的以使命为导向的组织。GMAC成立于1953年，致力于为商学院和人才提供相互发现及评估彼此所需的工具和信息，力求人才永远不会怀才不遇。GMAC为管理专业研究生教育行业提供世界一流的研究、专业发展机会和评估，旨在提高招生的艺术性和科学性。GMAC是一个全球性组织，在中国、印度、新加坡、英国和美国设有办公室。欲了解更多关于我们的信息，请访问：www.gmac.com。

关于GMAT™

由GMAC主办并管理的管理专业研究生入学考试（GMAT™），是最广泛使用的研究生商学院入学考试，获得全球7000多个课程项目的认可。

GMAT官方网站： GMAT.COM.CN

GMAT.COM.CN GMAT官方微信：GMAT考试官方社区

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Teresa Hsu

GMAC媒体关系高级经理

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