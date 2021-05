English Finnish Swedish

Aktia Bank Abp

Börsmeddelande

26.5.2021 kl. 15.10

Listningsprospektet för Aktia Bank Abp:s primärkapitaltillskott (Additional Tier 1) masskuldebrev om 60 miljoner euro finns tillgängligt

Aktia Bank Apb (”Aktia”) tillkännagav den 19 maj 2021 en emission av icke-säkerställda skuldebrev med fast ränta om 60 miljoner euro att räknas som primärkapitaltillskott (Additional Tier 1) (”Masskuldebrev”). Masskuldebreven löper initialt med en fast årlig ränta på 3,875 procent.

Finansinspektionen har idag den 26 maj 2021 godkänt listningsprospektet för Masskuldebreven. Listningsprospektet finns tillgängligt på engelska på bolagets hemsida www.aktia.com/en/investors/results-and-presentations/year/2021. Nasdaq Helsinki Oy förväntas notera Masskuldebreven för offentlig handel den 28 maj 2021.

Nordea Bank Abp verkar som struktureringsrådgivare i samband med emissionen av Masskuldebreven. Danske Bank A/S och Nordea Bank Abp verkar som emissionens huvudarrangörer.

Aktia Bank Abp

Mera information:

Outi Henriksson, CFO, tfn 010 247 6236

Timo Ruotsalainen, Head of Treasury, tfn 010 247 7211

Distribution:

Nasdaq Helsinki Oy

Massmedier

www.aktia.com

