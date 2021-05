AGF modifie sa relation avec Instar Group Inc.

English French

TORONTO, 26 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait signé un accord définitif avec Instar Group Inc. (« Instar ») quant à la conclusion de leur relation d’affaires relativement à la coentreprise InstarAGF Asset Management Inc. (« InstarAGF »), après la création de deux fonds, à savoir InstarAGF Essential Infrastructure Fund I et II (collectivement, les « Fonds InstarAGF »). AGF conservera son droit de participation dans les Fonds InstarAGF, y compris dans le cadre d’un troisième fonds (le « Fund III ») à venir géré par Instar, qu’AGF soutiendra avec un engagement en capital anticipé de 50 millions de dollars américains.

« Nous procédons à une réorientation stratégique de nos activités afin de diversifier davantage nos relations et notre capital. La croissance de notre plateforme d’alternatifs privés fait toujours partie intégrante de notre stratégie, y compris la mise sur le marché d’offres non traditionnelles uniques pour nos clients », a déclaré Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements d’AGF.

L’actif géré et les actifs donnant droit à des commissions de la plateforme d’alternatifs privés d’AGF s’élèvent présentement à 2,6 milliards de dollars. La vision stratégique d’AGF à l’égard des alternatifs privés allie des capacités diversifiées sur plusieurs plans à une participation en tant qu’investisseur principal dans des occasions sur mesure et distinctes qui apportent une valeur ajoutée aux actionnaires d’AGF.

« Nous sommes enthousiastes quant à la voie à suivre pour AGF, notamment en ce qui a trait à l’étoffement de notre plateforme avec le lancement prochain de fonds de crédit privé et à notre collaboration continue avec le Comité consultatif sur les investissements non traditionnels AGF, a ajouté M. McCreadie. La conclusion de la coentreprise InstarAGF est une progression naturelle de la relation d’affaires entre ces deux sociétés et procure à ces dernières la souplesse nécessaire pour accélérer l’atteinte de leurs objectifs commerciaux respectifs. »

Selon les modalités de cet accord, AGF conservera sa participation respective en matière d’investissement et d’intéressement dans les Fonds InstarAGF, investira dans le Fund III, recevra un droit d’intéressement dans ce fonds et touchera des commissions continues en fonction de l’actif géré.

AGF a conclu un accord avec Instar en vertu duquel AGF touchera des commissions annuelles continues de 14 points de base en fonction de l’actif géré des Fonds InstarAGF et, lorsqu’AGF s’engagera vis-à-vis du Fund III, elle touchera des commissions annuelles continues de 7 points de base en fonction de l’actif géré de ce fonds. Les produits tirés de l’accord de commissions et des entités d’intéressement seront directement versés au BAIIA d’AGF, car il n’y a pas de dépenses supplémentaires.

Les informations mensuelles sur l’actif géré d’AGF seront modifiées pour inclure le poste « Autres actifs donnant droit à des commissions » en lien avec l’actif géré connexe à cet accord. Les informations relatives aux revenus tirés de cet accord de commissions seront incluses dans les notes des états financiers trimestriels d’AGF. La participation continue d’AGF dans l’intéressement et l’accord de commissions seront comptabilisés à titre d’instruments financiers en vertu de la norme IFRS 9. En conséquence, la juste valeur actuelle estimée de la part d’AGF dans l’intéressement et l’accord de commissions seront initialement comptabilisés dans le bilan, et seront par la suite évalués à la juste valeur estimée. Les produits tirés de l’accord de licence et de l’intéressement seront comptabilisés dans les états consolidés du résultat net au fur et à mesure que les montants seront réalisés.

Comité consultatif sur les investissements non traditionnels AGF

Lancé en septembre 2020, le Comité consultatif sur les investissements non traditionnels AGF (le « Comité ») est présidé par Blake Goldring, président exécutif d’AGF, et fournit un point de vue et des conseils stratégiques à l’équipe de la haute direction d’AGF. Ron Mock, ancien président et chef de la direction du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO), de même que Michael Latimer, ancien président et chef de la direction du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario (OMERS), sont membres du Comité.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée



Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de plus de 40 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 700 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :



Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service de communications de l’entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com