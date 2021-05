Globex: Mise à jour sur la vente de la royauté de zinc

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 26 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, L&S, TTM Zone, et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a reçu une notification de la part d’Electric Royalties Ltd. (ELEC-TSXV) pour l’aviser avoir signé une lettre d’intention (LOI) révisée avec Sprott Resource Streaming et Royalty (Sprott) au sujet de l’engagement d’Electric Royalties et Sprott d’acheter la royauté Mid-Tennessee zinc de Globex. Afin de faciliter la conclusion de l’achat, Globex a accepté certains changements aux termes de l’entente tels que décrits ci-dessous;



Paiement en argent comptant: Selon l’entente révisée, Globex recevra un montant additionnel de 500 000 $ pour un total de 13 750 000 $ dont un montant de 250 000 $ a déjà été reçu.



Selon l’entente révisée, dont un montant de 250 000 $ a déjà été reçu. Paiement en actions: Selon l’entente révisée, Globex recevra 9 000 000 d’actions d’Electric Royalties et 5 500 000 bons de souscription d’une période de validité de 4 ans à un prix d’exercice de 0,60 $ par actions. Selon une clause d’accélération, après 2 ans, si le prix de l’action d’Electric Royalties devait dépasser 1,00 $ sur 10 jours consécutifs, Globex devrait exercer 2 750 000 bons de souscription à un prix de 0,60 $ par action. De même, après 3 ans, si le prix de l’action d’Electric Royalties devait dépasser 1,50 $ sur 10 jours consécutifs, Globex devrait exercer 2 750 000 bons de souscription à un prix de 0,60 $ par action.

Selon l’entente révisée et excluant les bons de souscription à exercer ultérieurement, Globex sera détenteur d’un peu moins de 20% des actions d’Electric Royalties et par conséquent, l’approbation des actionnaires ne sera pas nécessaire afin de compléter la transaction. La date limite à laquelle la transaction doit être complétée a été repoussé de 21 jours afin d’obtenir l’approbation et les documents légaux finaux mais il est à prévoir que la vente de la royauté de Mid-Tennessee zinc de Globex sera finalisée avant cette date puisque Sprott s’est maintenant engagée à payer l’entièreté du paiement comptant du prix d’achat (voir le communiqué de presse d’Electric Royalties/Sprott d’aujourd’hui).

Globex est heureuse du progrès d’Electric Royalties visant à compléter la transaction d’achat. Lorsque finalisée, Globex s’attend d’avoir plus de 27 500 000 $ en argent comptant, d’actions de différentes compagnies inscrites à la bourse ainsi que les 5 500 000 bons de souscription d’Electric Royalties. De plus, Globex est en discussion en vue de compléter plusieurs autres transactions, lesquelles si finalisées, généreront des revenus additionnels pour la compagnie.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex.