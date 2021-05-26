Monopar和NorthStar宣布提交保护MNPR-101放射疗法的物质构成专利申请

伊利诺伊州威尔梅特和威斯康星州贝洛伊特, May 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monopar Therapeutics Inc.（纳斯达克股票代码：MNPR）和NorthStar Medical Radioisotopes LLC今天宣布提交题为“靶向尿激酶纤溶酶原激活物受体放射药物”的物质组成临时性专利，以保护由Monopar公司专有抗体MNPR-101通过金属结合剂PCTA与Actinium-225（Ac-225）结合而成的一种放射治疗药物。这种放射性免疫疗法（RIT）显示出98%的放射性化学纯度，并有可能成为一种具有高度选择性的有效方法，治疗多种癌症、重症新冠肺炎和以异常尿激酶激酶激活酶原受体（uPAR）表达为特征的其他疾病。



RIT是一类新兴药物，通过将放射性元素附加于抗体而构成，目的是靶向并杀死特定细胞。锕正迅速成为RIT的首选放射性同位素；然而，受到价格及稀缺性的影响，这种元素目前并未能发挥全部潜力。2021年5月24日，Monopar和NorthStar宣布申请临时专利，这可能使两家公司能够使用更少的抗体和更少的Ac-225起始材料来生产抗体-PCTA-Ac225偶联物，并可能在提高效率和安全性的同时改善供应链物流。

NorthStar首席科学官James Harvey博士表示：“我们很高兴能与Monopar合作开发MNPR-101作为放射免疫疗法，并将其进一步推进到临床阶段。”

Monopar首席科学官Andrew Mazar博士表示：“锕225与PCTA-MNPR-101结合可实现98%的产率，这非常令人鼓舞。如果获批，这一物质组成专利可以显著扩充MNPR-101专利财产。”

关于Monopar Therapeutics Inc.



Monopar Therapeutics是一家临床阶段生物制药公司，专注于研发延长癌症患者生命或改善其生活质量的专有疗法。Monopar处于不同研发阶段的产品包括：用于预防口咽癌症患者因化疗引起严重口腔黏膜炎的Validive®；用于治疗晚期软组织肉瘤的camsirubicin；以及治疗晚期癌症和重症新冠肺炎的临床前阶段uPAR靶向抗体MNPR-101。如需获取更多信息，请访问： www.monopartx.com 。

关于NorthStar Medical Radioisotopes, LLC



NorthStar Medical Radioisotopes是生产和分销医学成像和治疗用途放射性同位素的全球性创新企业。NorthStar公司致力于为美国提供可靠且环保的放射性同位素供应解决方案，以满足患者需求，并推进临床研究。NorthStar的首款产品是RadioGenix®系统（锝99m发生器），这是一项创新性的灵活平台技术，最早在2018年2月获得美国食品药品管理局批准。如需获取更多信息，请访问： www.northstarnm.com 。

前瞻性声明



本新闻稿所载关于非历史事实事项的声明属于1995年《私人证券诉讼改革法案》中所述的“前瞻性声明”。“可能”、“将会”、“能够”、“将要”、“应该”、“预料”、“计划”、“预期”、“意在”、“相信”、“估计”、“预示”、“预测”、“潜在”、“继续”、“目标”和类似表达旨在标示前瞻性声明，但并非所有前瞻性声明都包含这些标示词。这些前瞻性声明的示例包括关于以下内容的声明：MNPR101-PCTA-Ac225有可能作为一种高选择性的强效RIT，用于治疗多种癌症、重症新冠肺炎和其他以尿激酶纤溶酶原激活剂受体（uPAR）表达异常为特征的疾病；此前宣布的临时专利申请可使Monopar和NorthStar能使用更少的抗体和Ac-225起始材料生产MNPR101-PCTA-Ac225，并可能带来疗效和安全性优势，改善供应链物流；该RIT可能会进一步推进到临床阶段；以及，一旦获批，这一物质专利构成可能显著扩大MNPR-101专利财产。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，包括但不限于：本次和/或此前宣布的临时专利申请并未获批；RIT没有成为新兴的药物类别；锕没有成为RIT首选的放射性同位素；RIT的全部潜力是否会因其价格和稀缺性而继续受到限制；MNPR101-PCTA-Ac225是否使用更少的抗体和更少的Ac-225起始材料，并带来疗效和安全性优势，改善供应链物流；如果进行，RIT是否会在临床前和临床开发中获得成功；迄今为止在MNPR-101和相关偶联物方面缺乏临床活动；需要更多资金来完成RIT的临床前和临床开发以及一旦开发成功后的商业化；围绕该治疗方法的研究、开发、监管审批和商业化的重要的普遍性风险和不确定性。实际结果可能与此类前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异。在Monopar向证券交易委员会提交的文件中，针对各种风险提供了更全面的描述。本新闻稿中包含的所有前瞻性声明仅适用于截至声明发布之日的情形。Monopar和NorthStar没有义务根据声明发布后发生的事件或存在的情况对上述声明做出更新。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅代表Monopar和NorthStar截至本文日期的观点，不应作为其后任何日期的观点依据。

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