La collaboration de LaunchWorks et Canadienzyme donne lieu à de nouveaux tests de diagnostics et produits

ANJOU, Québec, 26 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LaunchWorks, façonnier dans le domaine des diagnostics moléculaires, et Canadienzyme, une société dérivée de biotechnologie de deux scientifiques de l'université McGill, ont annoncé leur collaboration pour produire un nouveau Master Mix RT-qPCR.



Canadienzyme est intervenue pour aider les efforts nationaux du Canada en raison d'une pénurie de tests dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Ce faisant, elle a créé un réactif de test RT-qPCR d'origine canadienne qui fonctionne ainsi que des versions internationales sur des échantillons de patients. Ce nouveau Master Mix fournit un approvisionnement intérieur au Canada et augmente les stocks disponibles aux États-Unis

« Avant la COVID-19, il n'y avait pas de solutions de test RT-PCR d'origine canadienne. Constatant le besoin existant, nous sommes intervenus pour réaliser ces tests sur le plan national afin que les Canadiens puissent être testés de manière fiable à grande échelle », a déclaré le Dr Martin Schmeing, PDG de Canadienzyme. « Ces tests sont conçus non seulement pour la pandémie actuelle, mais ils permettront également au Canada de répondre rapidement à d'autres défis futurs en matière de santé des Canadiens. Selon nous, le Master Mix pourra être appliqué à la plupart, voire à la totalité, des applications de test PCR de diagnostic clinique. »

« En associant notre expertise commerciale avec l'innovation scientifique de Canadienzyme, nous avons été en mesure de lancer le Master Mix en un temps record et d'accroître l'accès à un produit réellement nécessaire », a déclaré Celine Barakat, directrice générale de LaunchWorks. « En collaborant directement avec des inventeurs et des scientifiques, nous avons prouvé que nous pouvions mettre sur le marché des solutions de sciences de la vie innovantes à la fois rapidement et efficacement. »

Le nouveau Master Mix RT-qPCR développé par Canadienzyme est désormais disponible via LaunchWorks aux États-Unis et au Canada. Les deux sociétés continueront de travailler ensemble pour explorer d'autres produits de diagnostic et pour renforcer l'innovation et la fabrication canadiennes dans le domaine des sciences de la vie.

À propos de LaunchWorks

LaunchWorks est une équipe gagnante composée de façonniers experts, innovants, expérimentés et compétents, n'ayant de cesse de transformer les idées complexes dans le domaine des sciences de la vie en produits de haute qualité, en respectant les délais et les budgets. Launchworks est déterminée à accélérer la commercialisation des produits des sciences de la vie en optimisant chaque étape du processus de fabrication. Située à Anjou, au Québec, et à Beverly, dans le Massachusetts, Launchworks produit des kits de test de diagnostic moléculaire depuis 12 ans. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.launchworkscdmo.com

À propos de Canadienzyme

Canadienzyme a été lancée pour établir la production de tests d'origine canadienne afin d'aider à lutter contre la COVID-19 à travers le Canada. Fondée par le Dr Martin Schmeing, directeur du Centre de recherche en biologie structurale (CRBS) à l'université McGill, et le Dr Don van Meyel, directeur du Centre de biologie translationnelle (CBT) à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM). https://canadienzyme.ca/

À propos d'Integreon Global