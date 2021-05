Calgary, hôte des Championnats nationaux pour jeunes de la Légion de 2024 et de 2025

English French

Trois jours de compétitions pour les athlètes de catégories U16 et U18



OTTAWA, 26 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le président national de La Légion royale canadienne, M. Thomas D. Irvine, a le plaisir d'annoncer que la ville hôte des Nationaux de la Légion de 2024 et de 2025 sera la ville de Calgary, en Alberta.

« L'accueil de ces jeux représente un engagement énorme, et nous savons que le Comité organisateur des jeux de Calgary et d'autres bénévoles dévoués feront un travail incroyable » a déclaré M. Irvine. « La direction de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest ainsi que les filiales de Calgary et de la région sont impatientes d'accueillir les athlètes, les entraîneurs et les officiels de partout au pays. »

Les compétitions, qui auront lieu au parc Foothills Athletic de Calgary, se dérouleront comme suit :

2024 : 7 - 13 août (dates des compétitions : du 9 au 11 août)

: 7 - 13 août (dates des compétitions : du 9 au 11 août) 2025 : 6 - 12 août (dates des compétitions : du 8 au 10 août)

« Nous sommes heureux et fiers d'avoir été retenus comme hôte des Championnats nationaux d'athlétisme pour jeunes de la Légion pour 2024 et 2025, a annoncé M. Ed Moore, président du Conseil de l'athlétisme de Calgary. Cet événement est le summum de l'athlétisme pour jeunes au Canada et nous sommes ravis de l'accueillir en Alberta pour la première fois depuis 2005. Nous nous attendons à des compétitions de haut calibre et vous promettons une expérience mémorable pour tous ceux et celles qui y participeront. »

Nous pourrons également compter parmi nos partenaires Athlétisme Canada, Athlétisme Alberta, la direction de l’Alb./T. N.-O. de la Légion, les filiales de la Légion de Calgary et de la région, l'Université de Calgary – où les athlètes parrainés par la Légion seront logés et nourris – et Tourism Calgary.

« La ville de Calgary est ravie d'avoir été choisie pour accueillir les Championnats nationaux d'athlétisme pour jeunes de la Légion, a renchéri Jeff Daniels, directeur exécutif, sport, culture et événements majeurs à Tourism Calgary. On s'attend à ce que ces événements aient un impact économique de plus de 5 M $, ainsi que des retombées importantes pour la région, en termes de sports communautaires et de legs transmis. Nous sommes reconnaissants envers La Légion royale canadienne et Athlétisme Canada d'avoir choisi Calgary et nous avons hâte d'accueillir ces jeunes athlètes et leurs familles dans notre ville. »

Les 46ème et 47ème années de l'événement verront près de 1 000 athlètes de partout au pays participer aux seuls championnats d'athlétisme du Canada pour les moins de 16 ans et les moins de 18 ans. Cette compétition de classe mondiale est née du soutien et de la promotion par les légionnaires des sports comme activité saine pour aider les jeunes dont les pères ou les mères étaient en service à l'étranger ou qui servaient au sein des Forces armées canadiennes. La Légion a par la suite mis sur pied des programmes sportifs locaux, provinciaux et nationaux pour les jeunes, dont le point culminant est maintenant ces jeux.

La Légion royale canadienne parraine chaque année des centaines d'athlètes, et ce, avec l'appui des filiales et des directions provinciales/territoriales de tout le pays. Plusieurs centaines d'autres jeunes se joignent à eux en tant qu'athlètes de la catégorie ouverte. De nombreux ‘anciens’ de la Légion poursuivront ensuite leurs activités au niveau international.

« Nous sommes très emballés à l'idée d'amener les jeux à Calgary, car nous savons que la ville sera un hôte de choix pour les centaines de jeunes athlètes qui se rencontreront pour concourir – et développer de nouvelles amitiés, l'un des grands héritages de ces jeux », a tenu à dire Brian Weaver, président du Comité national des sports de la Légion et vice-président de la Direction nationale. « Nous sommes vraiment impatients de travailler avec nos nouveaux hôtes en 2024 et en 2025. »

Les jeux de 2020 et de 2021 ont dû être annulés en raison de la pandémie. Les villes retenues accueillent généralement les jeux deux années de suite et les prochains Championnats de 2022 et de 2023 devaient avoir lieu à Sherbrooke, au Québec.

2 022 : Sherbrooke 3 - 9 août 2022 (dates des compétitions : du 5 au 7 août)

: Sherbrooke 3 - 9 août 2022 (dates des compétitions : du 5 au 7 août) 2 023 : Sherbrooke 9 - 15 août 2023 (dates des compétitions : du 11 au 13 août)

Pour de plus amples informations sur les Nationaux de la Légion, consultez le site LegionNationals.ca.

Pour plus d'informations sur la situation entourant la pandémie et la réponse de la Légion, visitez notre page COVID-19.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est la plus grande organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion se compose aussi de filiales aux États-Unis et en Europe, et compte quelque 250 000 membres, dont plusieurs contribuent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale. La force de la Légion est dans le nombre.

