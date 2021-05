Sunwing est de retour à Saguenay-Bagotville, au Québec, avec des vols hebdomadaires pratiques cet hiver

MONTRÉAL, 26 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cet hiver, les résidents de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourront vivre des expériences de vacances sans souci grâce à des départs directement depuis leur porte. Sunwing a annoncé son retour à l’aéroport Saguenay-Bagotville pour la saison 2021-2022 avec un service de vols hebdomadaires vers Cancún, Varadero, Punta Cana et Puerto Plata. Les vols débuteront au début du mois de décembre 2021 et auront lieu chaque semaine jusqu’à la fin avril 2022.



« Nous sommes très heureux d’être de retour à l’aéroport Saguenay-Bagotville cet hiver », a commenté Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Avec la demande croissante de voyages après une longue année de confinement, nous constatons que de plus en plus de voyageurs apprécient nos expériences de vacances sans souci du début à la fin. Grâce à des vols depuis des aéroports régionaux, les Québécois en quête de soleil pourront passer davantage de temps à la plage pendant leurs vacances bien méritées. »

Les vols suivants seront offerts :

Entre Saguenay-Bagotville et Cancún, les lundis du 6 décembre 2021 au 18 avril 2022.

Entre Saguenay-Bagotville et Puerto Plata, les mardis du 7 décembre 2021 au 19 avril 2022.

Entre Saguenay-Bagotville et Varadero, les mercredis du 8 décembre 2021 au 20 avril 2022.

Entre Saguenay-Bagotville et Punta Cana, les jeudis du 9 décembre 2021 au 21 avril 2022.

« Nous sommes très heureux du retour de Sunwing à l’aéroport Saguenay-Bagotville. Il s’agit d’un signal qui en dit long sur l’engouement de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean », indique monsieur Patrick Bérubé directeur général de Promotion Saguenay. « Les vols de Sunwing vers des destinations tropicales ont toujours été populaires. Nous sommes d’autant plus heureux de cette annonce, qu’elle confirme la nécessité des travaux d’agrandissement de notre aérogare qui s’amorcent. Ce projet nous permettra d’améliorer l’expérience de voyage et de la rendre encore plus pratique et confortable, allant de pair avec l’engagement de Sunwing pour des expériences de vacances de qualité. »

Les clients qui partent de l’aéroport Saguenay-Bagotville peuvent tirer le maximum de leur budget de voyage en profitant des économies pendant le solde Aubaines imbattables du voyagiste. Jusqu’au 31 mai, les voyageurs peuvent économiser jusqu’à 30 % sur certains forfaits vacances et obtenir le prix le plus bas possible sur leur escapade de rêve pour des voyages entre le 1er novembre 2021 et le 30 avril 2022.

Les vacanciers qui s’envolent vers les plages immaculées de Cancún peuvent profiter d’aubaines incroyables au Grand Sunset Princess All Suites & Spa Resort, un hôtel familial parmi les mieux cotés qui offre une panoplie d’activités et de commodités pour tous les âges. Les voyageurs qui planifient une escapade entre adultes pourront opter pour un séjour au Iberostar Playa Alameda, une propriété réservée aux clients de 16 ans et plus, nichée sur la célèbre plage de Varadero. En République dominicaine, les amoureux du soleil pourront séjourner au Emotions by Hodelpa Playa Dorada, situé dans le complexe Playa Dorada exclusif de Puerto Plata, ou encore, profiter d’un accès illimité au parc aquatique sur place du Riu Bambu, à Punta Cana.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

