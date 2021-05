L'engagement de financement contribue à supprimer les obstacles qui empêchent les Canadiens atteints de diabète de type 1 d'accéder à des technologies conçues pour leur survie.

English French

TORONTO, 26 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chaque jour, pas moins de 300 000 Canadiens atteints de diabète de type 1 (DT1) devront prendre jusqu'à 300 décisions sur leurs soins. Une mauvaise décision pourrait être synonyme de vie ou de mort. Le DT1 est une maladie auto-immune qui survient lorsque le système immunitaire du corps attaque et détruit les cellules du pancréas qui produisent l'insuline. On ne peut pas prévenir la maladie et on n'en connaît pas la cause.



Bien que l'injection d'insuline maintienne en vie une personne atteinte de DT1, elle ne la guérit pas. Même avec l'insulinothérapie, le taux de glycémie d'une personne atteinte de DT1 peut fluctuer dangereusement, dans des proportions élevées ou faibles. Ces fluctuations de la glycémie mettent la vie en danger et peuvent entraîner des complications à long terme telles que des maladies rénales, des maladies cardiaques et la cécité.

Les systèmes de surveillance du glucose en continu, les systèmes flash de surveillance du glucose et les pompes à insuline aident les gens à ne pas se faire hospitaliser et à réduire les complications à long terme. FRDJ milite pour faire disparaître les inégalités actuelles en rendant ces dispositifs accessibles à tous les Canadiens atteints de DT1 par le biais de son initiative Accès pour tous, un pilier de sa Campagne pour accélérer de plus de 100 millions de dollars, lancée plus tôt cette année.

« FRDJ croit qu'aucun Canadien ne devrait se soucier de savoir comment il pourra s'offrir des dispositifs qui changent la vie et qui pourraient éviter de dangereuses manifestations liées au diabète. Nous croyons en l'Accès pour tous », affirme Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ Canada.

La pandémie de COVID-19 a également souligné la nécessité et l'occasion de mettre en place des modèles de soins virtuels et à distance. La technologie du DT1 permet aux patients de se connecter en ligne avec leurs équipes de soins de santé afin de partager à distance des données en temps réel, favorisant ainsi une meilleure gestion de la maladie depuis leur domicile, ce qui représente un énorme avantage pour les personnes vivant dans les régions rurales et éloignées où l'accès aux services de soins de santé est limité. Les soins virtuels offrent un accès qui, autrement, n'existerait pas - réduisant davantage les inégalités en matière de soins et peuvent être optimisés grâce à l'utilisation des nouvelles technologies du diabète.

TD a pris l'initiative de soutenir l'Accès pour tous en vue d'améliorer la vie des personnes atteintes de DT1.

« Nous savons que de nombreuses personnes rencontrent des obstacles pour accéder à des soins de santé abordables et de qualité dans notre pays. Par le biais de la promesse TD prêt à agir, notre plateforme mondiale d'entreprise citoyenne, nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration de longue date avec FRDJ et de soutenir le programme Accès pour tous afin d'assurer des résultats plus équitables en matière de santé pour les personnes atteintes du diabète de type 1 et de réduire le fardeau du traitement de cette maladie. » a déclaré Naki Osutei, vice-présidente associée, Impact social, Canada, Groupe Banque TD.

« FRDJ éprouve une profonde reconnaissance envers le soutien de TD. L'Accès pour tous offre un appui essentiel à la communauté du diabète de type 1 dans ses efforts visant à accroître et à améliorer l'accès et la vie des Canadiens atteints de DT1 », déclare Ryan MacDonald, co-président de la Campagne pour accélérer de FRDJ.

Pour en apprendre davantage sur FRDJ #AccèsPourTous consultez https://www.frdj.ca/defense-de-interets/accespourtous/?_ga=2.146296572.998472929.1620775493-1587292129.1614115793

Au sujet de FRDJ

FRDJ est la plus importante organisation internationale de financement de la recherche sur le diabète de type 1 (DT1). Notre mission est d’accélérer les percées révolutionnaires pour guérir, prévenir et traiter le DT1 et ses complications. Pour ce faire, FRDJ a investi plus de 2,8 milliards de dollars dans la recherche depuis sa création. Notre organisation a vu le jour grâce à l’initiative de personnes impliquées dans leur communauté qui collaborent à l’échelle régionale pour assurer une plus grande efficacité et un impact optimal des collectes de fonds, et qui unissent leurs efforts à l’échelle nationale pour mobiliser le pouvoir des ressources, de la passion et de l’énergie. Nous collaborons avec des établissements universitaires, des gouvernements, des entreprises et des industries partenaires afin de développer et de maintenir un bassin de thérapies novatrices pour les personnes qui vivent avec le DT1. Notre personnel et nos bénévoles à la grandeur du Canada et nos six sociétés internationales affiliées se dévouent à défendre la cause, à inspirer l’engagement communautaire et à transmettre notre vision d’un monde sans DT1. Pour plus d'informations, visitez jdrf.ca .

