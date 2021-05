Nouveaux outils en ligne pour calculer le volume et le poids spécifique des grains canadiens

English French

WINNIPEG, Manitoba, 26 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Commission canadienne des grains a lancé de nouveaux outils en ligne pour aider les producteurs à déterminer rapidement et exactement le volume et le poids spécifique de leur grain.



Les calculateurs du poids spécifique des grains canadiens , offerts gratuitement sur le site Web de la Commission canadienne des grains, faciliteront la tâche aux producteurs pour calculer le poids spécifique de leur grain dans trois unités de mesure courantes :

kilogrammes par hectolitre (kg/hl),

livres par boisseau Avery (lb/boiss. A),

livres par boisseau Winchester (lb/boiss. W).

Les outils incluent par ailleurs des calculateurs pour aider les producteurs à convertir les tonnes en boisseaux et à déterminer le volume de grain dans des cellules, des tas et des contenants.

Avec ces renseignements en main, les producteurs seront mieux outillés pour prendre des décisions opérationnelles touchant leur exploitation agricole. Par exemple, l’estimation précise des volumes est essentielle pour les producteurs, particulièrement lorsqu’ils produisent des rapports aux fins de l’assurance-récolte. Les outils aideront également les producteurs à déterminer le poids au boisseau Winchester lorsqu’ils livrent du grain visé par un contrat conclu aux États-Unis. Le poids spécifique est aussi important pour calculer le nombre de déplacements nécessaires pour transporter du grain aux silos et aux installations de stockage.

Citation

« En tant que producteur, je comprends à quel point il est important de disposer de données exactes sur mes cultures. Ces calculateurs sont un moyen facile d’obtenir des résultats de conversion précis, et il s’agit d’une autre ressource que les producteurs peuvent utiliser pour gérer leur exploitation agricole. »

Doug Chorney

Commissaire en chef, Commission canadienne des grains

Faits en bref

Le poids spécifique, ou poids au boisseau, est une mesure de la densité du grain et représente le poids du grain tassé dans un volume donné.

Le poids spécifique est un facteur utilisé pour déterminer le grade de nombreux types de grain en vertu de la Loi sur les grains du Canada.

Les tableaux de conversion de la Commission canadienne des grains ont été mis au point à partir de données recueillies pour une large gamme d’échantillons de grain et en déterminant leur poids par demi-litre et leur poids par hectolitre de grain tassé.

Le poids spécifique du grain est généralement exprimé en kilogrammes par hectolitre (kg/hl) ou en livres par boisseau (lb/boiss.).

Un boisseau au Canada n’équivaut pas à un boisseau aux États-Unis. Au Canada, le boisseau est fondé sur le volume du boisseau Avery (impérial; 36,37 l), qui est légèrement plus élevé que celui du boisseau Winchester (américain; 35,24 l).

Liens connexes

Personne-ressource

Rémi Gosselin

Chef des communications

Commission canadienne des grains

204-983-2749

remi.gosselin@grainscanada.gc.ca

Commission canadienne des grains

La Commission canadienne des grains est l’organisme fédéral chargé d’établir et de maintenir les normes de qualité visant les grains du Canada. Ses programmes permettent d’expédier des grains qui répondent régulièrement aux exigences des contrats en matière de qualité, de salubrité et de quantité. De plus, la Commission canadienne des grains réglemente l’industrie des grains pour protéger les droits des producteurs et assurer l’intégrité du commerce des grains.