Nomination et renouvellements de mandats au Conseil d’Administration de Quadient proposés à l’Assemblée Générale du 1er Juillet 2021

N omination de Sébastien Marotte com me administrateur indépendant soumise au vote des actionnaires et soutenue par Teleios Capital Partners

Démission de William Hoover Jr. pour raisons personnelles

Renouvellement des mandats d’Hélène Boulet-Supau, Geoffrey Godet, Vincent Mercier et Richard Troksa, soumis au vote des actionnaires





Paris, le 26 mai 2021

Sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil d’Administration (« Conseil ») de Quadient a approuvé la liste des nomination et renouvellements de mandats des administrateurs à soumettre au vote lors de l’Assemblée Générale Annuelle (« AG ») qui se tiendra le 1er juillet 2021.

Lors de l’AG, les actionnaires seront invités à approuver la nomination de Sébastien Marotte en tant que nouvel administrateur indépendant pour remplacer William Hoover Jr. qui quitte ses fonctions d’administrateur pour des raisons personnelles, décision qui entrera en vigueur le jour de l’AG. Le mandat de Sébastien Marotte sera d’une durée de trois ans, jusqu’à l’AG statuant sur l’approbation des comptes de l’année fiscale se terminant le 31 janvier 2024.

Dans le cadre des échanges constructifs qui se sont tenus entre Quadient et son principal actionnaire, Teleios Capital Partners (« Teleios »), qui détient plus de 15 % du capital et des droits de vote de Quadient, les deux parties ont procédé à une revue conjointe de potentiels candidats indépendants. Cela a abouti à la sélection de la candidature de Sébastien Marotte sur la base de son expérience personnelle, ses compétences et son expertise en conformité avec les critères définis par le Comité des nominations et des rémunérations.

Les actionnaires seront également invités à approuver le renouvellement des mandats d’Hélène Boulet-Supau, Geoffrey Godet, Vincent Mercier et Richard Troksa pour trois nouvelles années.

Didier Lamouche, Président du Conseil, a déclaré : « Pour rendre notre Conseil d’Administration aussi efficace que possible, nous souhaitons garantir un juste équilibre entre la continuité et une évolution graduelle de sa composition. Le Conseil d’Administration souhaite exprimer sa gratitude envers William Hoover Jr. pour son engagement remarquable et sa contribution indépendante au Conseil durant les huit dernières années. Nous sommes également ravis de recommander la nomination de Sébastien Marotte, dont la vaste expérience dans le domaine des solutions logicielles et cloud complèteront solidement l’expertise du Conseil ».

Igor Kuzniar, Managing Partner chez Teleios, a ajouté : « Nous nous réjouissons d’avoir travaillé de façon plus constructive avec le Conseil d’Administration et la direction de Quadient durant ces derniers mois et soutenons la nomination de Sébastien Marotte en tant qu’administrateur indépendant, qui viendra renforcer les compétences et le profil du Conseil. Nous approuvons l’accent mis par l’entreprise sur sa croissance organique, les principes d’allocation du capital et son engagement à créer de la valeur pour les actionnaires, tels qu’annoncés lors du dernier Capital Markets Day. Nous nous réjouissons de continuer à travailler de manière constructive avec le Conseil d’Administration et la direction de Quadient, et nous voterons en faveur de toutes les résolutions proposées lors de la prochaine Assemblée Générale ».

Hélène Boulet-Supau, administrateur indépendant de Quadient depuis 2017, est à la fois membre du Comité d’audit et du Comité des nominations et des rémunérations. Son mandat sera proposé au renouvellement. Citoyenne française, Hélène Boulet-Supau a débuté sa carrière chez Arthur Andersen avant de rejoindre le Groupe Pierre et Vacances, où elle a exercé différentes fonctions financières de 1991 à 2000 avant d’être nommée Directrice Financière du Groupe. Hélène Boulet-Supau a ensuite été consultante financière, avant de prendre la direction de la société Larroque, en binôme avec la fondatrice. De 2007 à 2019, Hélène Boulet-Supau a été Directrice Générale et actionnaire de Sarenza. En 2020, elle lance une activité de services aux entreprises, FabWorkplace. Enfin, Hélène Boulet-Supau a été lauréate en 2013 du Prix Veuve-Clicquot qui récompense des femmes d’affaires pour leur esprit d’entreprise et leur créativité.

Geoffrey Godet, de double nationalité française et américaine, est Directeur Général de Quadient et membre du Conseil d’Administration depuis 2018. Son mandat sera proposé au renouvellement. Avant de rejoindre Quadient, Geoffrey Godet a occupé la fonction de Directeur Général à plusieurs reprises, notamment Président-Directeur Général de la société Flatirons Jouve Group, un leader des solutions digitales pour les secteurs de la banque, de l’assurance, de la santé, de l’industrie, de l’aéronautique, de l’édition, des médias et de l’éducation, avec une large présence internationale. Auparavant, et depuis 2004, Geoffrey Godet a également été Directeur Général de Flatirons Solutions, en Californie.

Sébastien Marotte sera proposé à la nomination en tant qu’administrateur indépendant en remplacement de William Hoover Jr. De nationalité française, Sébastien a occupé divers postes à responsabilité chez Google au cours des dix dernières années. Il est actuellement Directeur des Ventes EMEA chez Google Cloud après avoir été Directeur de GSuite et de Google Enterprise International. Avant cela, il a passé 15 ans chez Hyperion Solutions Corporation, d’abord en tant que Directeur France, avant d’être nommé Directeur Asie Pacifique. Sébastien Marotte a débuté sa carrière en tant que responsable commercial chez Concept. Tel qu’annoncé le 25 mars 2021, Sébastien Marotte rejoindra Box en tant que Président de Box EMEA à compter du 7 juin 2021.

Vincent Mercier, administrateur depuis 2009, Président du Comité des nominations et des rémunérations et membre du Comité stratégie et responsabilité sociétale d’entreprise, verra également le renouvellement de son mandat proposé. Citoyen français, Vincent Mercier a été pendant 10 ans l’un des responsables de l’Institut de Développement Industriel, tout en enseignant la stratégie à HEC. Il s'est forgé une expérience approfondie des secteurs des services et de la distribution, ayant été notamment membre du Comité exécutif de Wagons-Lits, puis du Groupe Carrefour. Il était, jusqu’en 2014, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Roland Berger Strategy Consultants, après avoir été jusqu’en 2010 en charge de la France et de la Chine.

Richard Troksa est administrateur indépendant de Quadient depuis 2016 et Président du Comité stratégie et responsabilité sociétale d’entreprise. Son mandat sera proposé au renouvellement. De nationalité américaine, Richard Troksa est consultant chez Gold Aspen Executive Consulting, spécialisée dans le conseil en stratégie et en développement dans les nouvelles technologies. Richard Troksa a débuté sa carrière chez IBM en 1984, où il a piloté le développement des activités logicielles avant de prendre la direction de cette activité en 2003. Il a ensuite rejoint Exstream Software, un acteur majeur du CCM (Customer Communication Management), nommé Directeur Général en 2007 jusqu’à son rachat par Hewlett-Packard en 2008. Il devient alors Vice-Président de IPG Enterprise Software, poste qu'il occupe jusqu’en 2010. Richard Troksa dispose d'une solide expérience financière et managériale, conjuguée à une expertise en nouvelles technologies.

***

CALENDRIER

26 mai 2021 : Publication des ventes du T1 2021 (après clôture du marché réglementé d’Euronext Paris)

: (après clôture du marché réglementé d’Euronext Paris) 1 er juillet 2021 : Assemblée Générale

***

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com/.

À propos de Teleios Capital Partners

Teleios investit dans des entreprises de taille moyenne de tous secteurs en Europe, avec pour objectif la création de valeur à long terme pour tous les actionnaires. Fondée en 2013, Teleios gère des actifs pour le compte d’une base d’investisseurs institutionnels, composée de fonds de dotation, fondations et fonds de pension.

