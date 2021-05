ABO-Group Environment maakt zich op voor sterkere Franse groei

English Dutch French

Gent, 26 mei 2021 – 18.00 – Persbericht / Gereglementeerde informatie

ABO-Group Environment hield vandaag haar jaarlijkse gewone algemene vergadering. Hierop werden alle agendapunten unaniem goedgekeurd. De groep staat aan het begin van een nieuw tijdperk binnen de levensloop van het bedrijf.

Uitbreiding Raad van Bestuur

ABO-Group heeft dit jaar, in haar 25ste levensjaar, beslist een nieuwe groeifase in te zetten. Hierbij horen dan ook de nodige aanpassingen en versterkingen binnen de beslissingsniveaus en corporate structuur van de groep. Gezien de drie recente overnames in Frankrijk en de forse groei die de groep daar weet te verwezenlijken, werden twee nieuwe bestuurders aangesteld, om deze groei mee te ondersteunen en te sturen. Enerzijds werd Blandine Proriol benoemd tot nieuwe onafhankelijke bestuurder binnen de groep. Mevrouw Proriol studeerde af aan Sciences Po Parijs en behaalde een MBA in Finance in Boston (VS). Ze heeft over de jaren heen een uitgebreide expertise opgebouwd op het vlak van communicatie, strategie en governance. De komende periode zal zij dan ook sterk betrokken worden bij de dubbele notering op Euronext Parijs en de communicatie hieromtrent. Anderzijds treedt Feliciaan De Palmenaer, zoon van CEO Frank De Palmenaer, tot de raad van bestuur toe. Hij heeft een Master of Science in Computer Science Engineering (2017), een Master of Science in de Algemene Economie (2020) en volgt nu een joint PhD. Binnen ABO-Group zal zijn aandacht voornamelijk naar digitalisering en automatisering gaan. Tot slot zal de CEO en bestuurder Frank De Palmenaer vanaf heden ABO-Group vertegenwoordigen in persoonlijke naam.

100 miljoen in 2025

ABO-Group heeft een groeiplan geformuleerd voor 2025, welke een verdubbeling van haar omzet inhoudt tot 100 miljoen euro via autonome groei en via acquisitieve groei in haar drie thuislanden. In dit kader werden de voorbije maanden reeds drie Franse bedrijven overgenomen, die thans geïntegreerd worden.

Dubbele Franse ambities

Zoals aangekondigd ambieert ABO-Group een dubbele notering met toevoeging van een notering op Euronext Parijs. “De grootte en het dynamisme op de Parijse beurs voor small en mid caps, de aandacht voor ESG-bedrijven (Environment, Social & Governance) en de vergroting van onze liquiditeit, zullen de zichtbaarheid van het ABO-aandeel versterken”, aldus Frank De Palmenaer, CEO van de groep. De drie recente overnames versterken de slagkracht van het geheel ABO-ERG in Frankrijk. Daarenboven werden sinds begin dit jaar bijkomende grote opdrachten binnengehaald, zowel binnen ABO-ERG als de overgenomen bedrijven.

Over ABO-Group

ABO-Group is een gespecialiseerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-Group aanwezig in België, Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-Group garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment NV

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)9 242 88 88

Bijlage