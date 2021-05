ADDI, empresa Buy Now Pay Later (Compre Agora e Pague Depois - BNPL) líder na América Latina arrecada US $ 65 milhões em novos fundos para financiar seu crescimento na Colômbia e no Brasil

Spanish Portuguese

BOGOTÁ, Colômbia e SÃO PAULO, Brasil, May 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADDI, a plataforma Buy Now Pay Later de Bogotá e São Paulo, anunciou hoje que arrecadou um total de US $ 65 milhões em dívida e capital próprio, bem como fez uma parceria estratégica com o Banco Santander. A nova rodada da Série B de US $ 35 mm foi liderada pela Union Square Ventures, com participação da 8VC, Monashees 's Opportunity Fund, Citius Capital, Endeavor Catalyst, Marathon Fund, Hans Tung, parceiro da GGV, e Huey Lin, ex-COO da Affirm. Os investidores existentes Andreessen Horowitz, Foundation Capital, Monashees e Quona Capital também participaram da rodada. A ADDI também anunciou o arrecadamento de US $ 30 milhões em novos financiamentos de dívida da Architect Capital. O novo financiamento será usado para a ampliação da unidade da ADDI na Colômbia e apoiar seu lançamento no Brasil. A Empresa também anunciou hoje uma parceria estratégica com o Banco Santander na Colômbia.



A missão da ADDI é capacitar o comércio digital na América Latina, começando com a Buy Now Pay Later. Em apenas alguns minutos, os clientes podem comprar de seus comerciantes favoritos e pagar ao longo do tempo. A ADDI está disponível no comércio eletrônico, celular, bem como em lojas físicas.

A empresa ampliou seus negócios 5 vezes desde o início do ano e agora tem parcerias com centenas de comerciantes na Colômbia e no Brasil, atendendo milhares de clientes por mês e capacitando milhões de dólares em compras. A ADDI também rapidamente se estabeleceu como parceira importante desses comerciantes e um método principal de pagamento. Os valores dos pedidos dos comerciantes da ADDI dobram ou triplicam, com aumentos semelhantes na conversão.

A ADDI usará o novo financiamento para impulsionar sua expansão no Brasil, onde foi lançada este ano. Em apenas dois meses, a ADDI fez parcerias com mais de 50 comerciantes e está disponível para qualquer comerciante em Nuvemshop ou V-Tex.

A Empresa também anunciou hoje uma parceria estratégica com o Banco Santander. Sob os termos da parceria, o Santander e a ADDI oferecerão financiamento para produtos de consumo como uma solução única para os comerciantes na Colômbia. A parceria entrará em vigor em junho.

“Na Colômbia e na América Latina, a maioria dos consumidores não pode fazer parte da economia digital. O pagamento online é incrivelmente difícil, a acessibilidade é limitada e muito poucas pessoas têm cartão de crédito”, disse o cofundador e CEO da ADDI, Santiago Suarez. “Nós capacitamos os comerciantes e clientes, possibilitamos que eles se encontrem no mundo digital e realizem transações de pagamentos rápidas, justas e disruptivas.”

“Estamos extremamente contentes com essa parceria com Santiago e o resto da equipe ADDI. Além de ampliar o acesso do consumidor ao crédito de ponto de venda, a ADDI viabiliza com exclusividade que os comerciantes latino-americanos ampliem seus negócios de comércio eletrônico, oferecendo aos seus clientes opções de pagamento convenientes que liberam capital e impulsionam as vendas. Em breve a ADDI será uma empresa importante em finanças do consumidor na América Latina” , disse John Buttrick, sócio ostensivo da Union Square Ventures.

"Estamos contentes em participar da jornada da Addi. A empresa está lidando com um problema importante, e estamos confiantes na sua capacidade de se tornar líder em pagamentos e financiamento ao consumidor na região”, disse James Sagan, CEO da Architect Capital.

A ADDI foi fundada em Bogotá em 2018 por Santiago Suarez, Daniel Vallejo e Elmer Ortega.

A ADDI foi fundada em 2018 por Santiago Suarez, Daniel Vallejo e Elmer Ortega, para capacitar o comércio digital na América Latina, começando com o Buy Now Pay Later que funciona. Para mais informação, visite https://addi.com/ .

A Union Square Ventures é uma empresa de capital de risco orientada por teses com sede em Nova York. A USV apoia marcas confiáveis que ampliam o acesso ao conhecimento, capital e bem-estar, aproveitando redes, plataformas e protocolos. Desde a sua fundação em 2004, a USV tem apoiado empresas como Twitter, Etsy, Lending Club, Duolingo, Coinbase e Cloudflare.

A Architect Capital é uma gestora de ativos com sede em São Francisco que apoia fundadores inovadores emprestando contra ativos gerados por empresas de tecnologia em todo o mundo, especialmente nos espaços FinTech, E-Commerce e SaaS. A equipe da Architect Capital utiliza sua profunda experiência com execução de transações transfronteiriças, gerando insights exclusivos no mercado, fazendo conexões duradouras em todo o ecossistema tecnológico e trabalhando com empresas em fases iniciais em todo o mundo. Ao fornecer capital menos diluído que é complementar ao capital próprio, juntamente com uma variedade de outros benefícios, a Architect Capital ajuda as empresas a aumentar seu impacto e retornos financeiros. Para mais informação, visite: https://www.architectcap.io/

