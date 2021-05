COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 26 mai 2021

Evolution de la gouvernance – nomination de Christophe Périllat en qualité de Directeur Général Délégué

Le Conseil d’administration réuni aujourd'hui a nommé Christophe Périllat Directeur Général Délégué de Valeo à compter de ce jour. Christophe Périllat a également été nommé ce jour administrateur de Valeo par l'Assemblée générale.

Ces nominations en tant que Directeur Général Délégué et administrateur s’inscrivent dans le cadre du plan de succession de Jacques Aschenbroich tel que présenté dans un communiqué de presse du 27 octobre 2020 et dans le Document d’Enregistrement Universel de Valeo pour 2020. Ce plan de succession prévoit que la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général interviendra en janvier 2022, Jacques Aschenbroich demeurant Président du Conseil d’administration, pour la durée restant à courir de son mandat d’administrateur, soit jusqu’en mai 2023, et Christophe Périllat lui succédant en tant que Directeur Général, à partir de janvier 2022. Dans cette perspective, Christophe Périllat avait été nommé Directeur Général Adjoint de Valeo le 27 octobre 2020.

Biographie de Christophe Périllat

Entré dans le groupe Valeo en 2000, Christophe Périllat a occupé de nombreuses fonctions de direction dans des entités de taille croissante du groupe jusqu'à en devenir le Directeur des Opérations en 2011 et Directeur Général Adjoint en octobre 2020. Christophe Périllat a auparavant travaillé dans l'industrie aéronautique au sein de l'équipementier Labinal, dans des fonctions de supply chain, de direction d'usine, de projet et de direction de filiale, en France et aux Etats-Unis. Il est administrateur de la société ALD. Christophe Périllat est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École des Mines. Il est titulaire de l'EMBA d'HEC.

